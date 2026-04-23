브런슨 사령관, 2029년 전작권 전환 목표…주한미군 철수 반대

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 2029 회계연도 2분기 이전에 전작권 전환 조건을 충족하는 것을 목표로 하며, 주한미군 철수 가능성에 대해 반대 입장을 명확히 밝혔다. 한국을 미군 자산 MRO 거점으로 활용하는 계획도 제시했다.

제이비어 브런슨 주한미군 사령관 겸 한미연합사령관이 미국 하원 군사위원회에 출석하여 전시작전통제권 전환과 주한미군 철수 관련 발언을 통해 한반도 안보에 대한 미국의 확고한 의지를 표명했다.

브런슨 사령관은 2029 회계연도 2분기, 즉 한국 기준으로 2029년 1분기 이전에 전작권 전환 조건을 충족하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 현재 한미 양국이 긴밀하게 협력하고 있는 목표 시점과 일치한다. 그는 전작권 전환이 조건에 기반하여 신중하게 추진되어야 함을 강조하며, 조건이 충족되기 전에는 성급한 이양은 없을 것이라고 분명히 밝혔다. 이는 한국군의 역량 강화와 한미 동맹의 지속적인 발전을 전제로 한 미국의 입장으로 해석된다. 특히 주목할 점은 브런슨 사령관이 주한미군 철수 가능성에 대해 강력하게 반대 입장을 표명했다는 것이다.

그는 하원 군사위원회 청문회에서 주한미군 철수를 지휘부에 건의하지 않을 것이라고 언급하며, 이는 한반도 안보에 대한 미국의 지속적인 관심과 헌신을 보여주는 대목이다. 이는 최근 일각에서 제기되었던 주한미군 감축 또는 철수 논의에 대한 명확한 선을 긋는 것으로, 한미 동맹의 굳건함을 재확인하는 메시지로 해석될 수 있다. 또한, 브런슨 사령관은 한국을 미군 자산의 유지·보수·정비(MRO) 거점으로 활용하는 계획을 제시하며, 한국 방위산업 기반을 활용하여 미군의 작전 지역 전반에 걸친 물류 및 정비 효율성을 높이겠다는 의지를 밝혔다.

이는 대만해협 긴장과 같은 역내 분쟁 발생 시 미 본토까지 자산을 이동시키지 않고도 한국과 일본 등 동맹국에서 미군 자산의 정비 및 수리가 가능하도록 하는 전략적 차원의 결정으로 풀이된다. 이러한 MRO 거점 활용 계획은 한국 방위산업의 발전과 한미 경제 협력 강화에도 기여할 것으로 기대된다. 청와대는 이번 브런슨 사령관의 발언에 대해 최종 전작권 전환 시기의 결정은 한미 정부 및 국방 당국 차원의 긴밀한 협의가 중요하다고 강조했다.

또한, 미국 정부가 여러 계기에 고위급에서 조기 전환의 긍정적인 입장을 표명해 왔음을 언급하며, 한미 양국이 전작권 전환 문제에 대해 지속적으로 소통하고 협력해 왔음을 강조했다. 브런슨 사령관의 발언과 청와대의 입장 표명은 한미 동맹의 굳건함을 바탕으로 한반도 안보 협력이 지속적으로 발전해 나갈 것임을 시사한다. 앞으로 한미 양국은 전작권 전환 조건을 충족하기 위해 노력하는 동시에, 주한미군의 역할을 유지하고 한국 방위산업과의 협력을 강화하여 한반도와 역내 평화와 안정을 위한 공동의 노력을 지속해 나갈 것으로 전망된다.

김형구 특파원과 이유정 기자의 워싱턴발 보도는 이러한 한미 안보 협력의 중요성을 다시 한번 강조하며, 한반도 안보 상황에 대한 깊이 있는 이해를 제공하고 있다





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