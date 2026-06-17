브라질 연방대법원, 에두아르두 보우소나루 전 하원의원에게 재판 방해·강요 혐의 징역 4년2개월 선고

브라질 연방대법원은 전 대통령 자이르 보우소나루의 아들 에두아르두 보우소나루가 미국 로비를 통해 아버지에 대한 쿠데타 모의 사건 재판을 방해하려 한 혐의로 징역 4년 2개월과 피선거권 박탈을 선고했다. 판결은 미국‑브라질 간 무역 관세 및 제재 논쟁과도 얽혀 있다.

2019년 8월 브라질 수도 브라질리아의 플라날투 대통령 궁에서 열린 행사에 자이르 보우소나루 전 대통령의 아들인 에두아르두 보우소나루 전 하원의원이 참석한 모습이 포착되었다. 그러나 그보다 훨씬 최근에 브라질 연방대법원 제1재판부는 에두아르두 보우소나루 전 하원의원에게 강요· 재판 방해 혐의로 징역 4년 2개월을 선고하고, 8년간 피선거권 박탈과 연방경찰 서기 직위 박탈을 명령했다.

재판부는 그가 아버지 자이르 보우소나루 전 대통령이 마주한 쿠데타 모의 사건 재판을 중단시키기 위해 미국 정부에 로비를 벌였으며, 미국의 고율 관세 부과와 비자 취소, 경제 제재까지 유도한 정황이 있다고 판단했다. 특히 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 친밀관계에 있던 에두아르두는 브라질 당국에 대한 압박을 끌어내려는 미국 측의 조치를 촉구했으며, 이는 국가 주권을 침해하고 사법 독립을 위협한 행위로 규정되었다. 알레샨드리 지모라이스 대법관은 "연방 의원이 해외에서 자국을 상대로 로비를 하는 것은 그 역할에 어긋난다"며 에두아르두의 행동이 브라질에 실질적 피해를 초래했다고 비판했다.

지모라이스 대법관과 그의 부인은 지난해 7월 미국 정부의 제재 대상이 된 바 있어, 이번 판결과 연관된 국제 정치적 파장이 더욱 크게 부각되고 있다. 한편, 트럼프 전 대통령은 이전에 자이르 보우소나루 전 대통령에 대한 기소를 공개적으로 비판하고 브라질산 제품에 50% 관세를 부과했으며, 이어 2024년 5월 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령의 백악관 방문으로 양국 관계가 일시적으로 회복된 듯했지만, 미국은 최근 다시 브라질 무역 관행을 문제 삼아 25% 관세 부과를 추진하고 있다.

이 판결은 자이르 보우소나루 전 대통령이 2022년 대선 패배 이후 선거 결과를 뒤집으려 한 혐의로 지난해 징역 27년 3개월을 선고받은 사건과 연결된다. 에두아르두는 2023년 2월 미국 텍사스로 이동해 트럼프 행정부와 공화당 인사들을 상대로 브라질 사법부를 비판하며 부친에 대한 수사가 정치적 박해라고 주장했지만, 장기간 의회 본회의에 불참해 의원직을 상실한 바 있다. 그는 판결에 대해 별다른 반응을 보이지 않았으며, 현재는 형인 플라비우 보우소나루 상원의원의 대통령 선거운동을 지원하고 있다.

플라비우는 오는 10월 대선에서 현 대통령 룰라와 경쟁할 후보로 거론되고 있으나, 최근 은행가에게 지급된 의혹 자금 스캔들에 휘말리며 정치적 위기를 겪고 있다. 형제 두 사람은 최근 미국 워싱턴을 방문해 트럼프 대통령을 포함한 여러 미국 고위 관계자들과 면담한 것으로 알려졌다





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