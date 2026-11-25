브라질 정부가 아르헨티나 외무장관의 부정선거 발언을 이유로 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령 취임식에 하비에르 밀레이 대통령을 초청하지 않기로 했다. 양국 외교 관계는 단교 위기에 직면해 있다.

브라질 정부가 내년 1월 5일 열리는 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령의 취임식에 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령을 초청하지 않기로 공식 결정했다. 이번 조치는 아르헨티나 의 파블로 키르노 외교장관이 브라질 대선 결과를 부정하는 듯한 발언을 한 데 따른 즉각적인 조치로 평가된다.

대선 결과 부정 발언이 외교 긴장 초래

지난달 25일 실시된 브라질 대선 결선 투표에서 룰라 대통령은 극우 성향의 플라비우 보우소나루 후보를 상대로 신승을 거두었다. 하지만 보우소나루는 패배를 인정하지 않고 연방대법원의 여권 반납 명령을 위반한 채 미국으로 출국했으며, 이로 인해 양국 간 불신은 깊어졌다.

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키르노 장관은 지난 21일 TV 토크쇼에 출연해 "브라질 선거 과정에서 전체 상황을 의심스럽게 만드는 일들이 있었다"며 근거 없는 의혹을 제기했다. 그는 브라질 최고선거법원이 선거 결과를 인정하는 유일한 주체라면서도 밀레이 정부의 입장이 이를 뒤바꿀 수는 없다고 덧붙였다.

역사적 외교 단절과 대사 급격 인하

밀레이 대통령은 지난 7월 상파울로에서 열린 보우소나루의 대선 출정식에 참석해 룰라를 "전과자"라 부르고, 룰라 정부를 "도둑질하는 사회주의자들"이라고 공개 비난했다. 브라질 정부는 이에 즉각 줄리우 비텔리 주아르헨티나 대사를 소환했고, 이후 밀레이의 추가 비난에 더해 대사급 외교 관계를 대사 대리급으로 격하했다.

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현재 주브라질 아르헨티나 대사도 브라질을 떠난 상태이며, 두 나라 대사관은 모두 대사 대리 체제에서 운영 중이다. 브라질 정부는 키르노 장관의 발언을 계기로 비텔리 대사를 해임하고 주아르헨티나 대사 자리를 공석으로 유지할 방침이다.

외교 관계 정상화를 위한 조건과 향후 전망

마우루 비에이라 브라질 외교장관은 밀레이 대통령의 언어 공격 중단을 관계 회복의 전제조건으로 제시했다. 반면 키르노 장관은 밀레이 대통령의 발언을 "모욕이 아니라 평가"라 방어하며 양국 모두의 공격을 정당화했다.

아르헨티나는 아직 룰라 대통령의 당선을 공식 인정하지 않았고, 두 정상은 임기 시작 후에도 일대일 회담을 가진 바 없다. 브라질 정부는 내년 10월 아르헨티나 대선 때까지 새 대사를 파견하지 않을 예정으로, 양국 관계의 정상화는 당분간 어려워 보인다.