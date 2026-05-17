불신과 갈등의 시대, 어느 베테랑 학생부장의 고백과 교육적 성찰

수십 년간 학생부장 보직을 맡아온 교사가 통해 바라본 대한민국 교육 현장의 민낯과, 무너진 신뢰 관계 속에서 교사가 가져야 할 마음가짐에 대해 심도 있게 다룬 에세이입니다.

지난 금요일, 조용하던 교무실은 졸업생들의 발길이 이어지며 온종일 활기로 가득 찼습니다. 스승의 날을 맞아 감사의 마음을 전하러 온 제자들이 건넨 박카스 음료가 책상 위에 수북이 쌓이는 풍경은 교사로서 느낄 수 있는 소소한 행복 중 하나였습니다.

농담 삼아 졸업생이라 다행이지 재학생이 이런 선물을 건넸다면 청탁 금지법 위반으로 처벌받았을 것이라며 웃어넘겼지만, 그 웃음 뒤에는 오늘날 교육 현장이 마주한 엄격하고도 경직된 현실이 숨어 있었습니다. 한 졸업생이 올해도 학생부장직을 맡고 계시냐는 뜬금없는 질문을 던졌을 때, 저는 저도 모르게 즐거워서 또 맡았다는 대답을 내놓았습니다. 사실 아이들을 학칙에 따라 단속하고 때로는 처벌하며, 심지어 경찰서까지 동행해야 하는 학생부장의 업무가 즐거울 리는 만무합니다. 하지만 그 실없는 농담은 역설적으로 제가 이 고된 직무를 수십 년간 놓지 못한 이유를 생각하게 만들었습니다.

저는 십수 년 전부터 학생부장이라는 직책을 맡아왔습니다. 잠시 후배 교사에게 자리를 물려주기도 했지만, 결국 다시 돌아와 최근 3년 동안은 연이어 이 자리를 지키고 있습니다. 시대의 흐름에 따라 부서의 명칭은 인권자치부장, 생활교육부장, 안전생활부장으로 계속해서 바뀌었지만, 본질적인 업무는 변하지 않았습니다. 바로 학칙을 위반한 아이들을 지도하고 바로잡는 일입니다.

흔히들 말하는 손에 피를 묻히는 역할이지만, 그럼에도 제가 이 직무를 고집하는 이유는 명확합니다. 무엇보다 아이들과 가장 밀접하게 소통하며 대화를 나눌 기회가 많다는 점이 매력적입니다. 40년 가까운 세대 차이를 극복할 수 있는 유일한 방법은 접촉면을 넓히는 것뿐이며, 그들과의 대화를 통해 저는 세상이 어떻게 변하고 있는지를 피부로 느낍니다. 10대 아이들의 시선으로 바라보는 세상은 제가 알고 있는 것과 천양지차였으며, 때로는 옳고 그름의 경계가 희미해진 현실에 안타까움을 느끼기도 하지만, 이는 제가 꼰대가 되지 않기 위해 맞는 일종의 예방주사와도 같았습니다.

또한 글쓰기를 좋아하는 제게 학생부장의 업무는 무궁무진한 글감을 제공하는 화수분이 되어주었습니다. 예상치 못한 사건사고나 황당한 민원 상황조차도 수첩에 기록해두면 훗날 소중한 소재가 되기 때문입니다. 더불어 학생부장직을 유지하는 현실적인 이유는 나이라는 무기가 필요하기 때문입니다. 아이들과 부대껴야 하는 업무 특성상 소통 능력이 좋은 젊은 교사들이 적임자일 수 있지만, 안타깝게도 그들 중 이 보직을 희망하는 경우는 극히 드뭅니다.

가장 큰 이유는 학부모들의 악성 민원을 정면으로 상대해야 한다는 압박감 때문입니다. 실제로 현장에서 느끼는 학부모들의 태도는 과거와 판이하게 다릅니다. 젊은 교사를 인생 선배라는 명목하에 가르치려 들거나 함부로 대하는 사례가 빈번합니다. 과거 스승의 그림자도 밟지 않았던 시대는 이미 사라진 지 오래입니다.

한 젊은 담임교사가 학부모의 행패를 제지해달라며 저에게 도움을 요청했던 적이 있습니다. 막무가내로 언성을 높이던 학부모는 제가 나타나자 별다른 말 한마디 없었음에도 순식간에 목소리를 낮추며 순한 양으로 변했습니다. 이는 오로지 나이라는 사회적 지위가 주는 위압감 때문이었습니다. 우리 사회에서 나이는 상대를 제압하는 가장 효과적인 수단이 되곤 하며, 제가 학부모들보다 연배가 높다는 사실은 그들이 저를 쉽게 낮잡아 보지 못하게 만드는 방어막이 되었습니다.

그러나 학생부장으로서 겪은 가장 뼈아픈 깨달음은 우리 교육의 적폐와 사회적 불신의 심각성입니다. 아이들과 학부모들을 통해 저는 역설적으로 현재 우리 사회의 가치관이 얼마나 강퍅하고 완고해졌는지를 배웠습니다. 요즘 아이들은 가난하거나 어리숙하면 무시당한다는 사실을 너무 빨리 깨닫습니다. 타인을 돕기보다 남들 위에 군림할 힘을 길러야 한다고 믿으며, 오직 자기 자신만이 유일한 보호자라고 생각합니다.

학교 현장에서도 강자에게는 약하고 약자에게는 강한 강약약강의 비루한 행태가 만연해 있습니다. 나만 아니면 된다는 이기주의와 남의 일에 상관하지 말라는 냉소적인 태도가 공공선의 가치를 압도하고 있습니다. 최근 한 아이가 친구의 호의조차 의심스럽다며, 부모님으로부터 타인을 믿지 말고 모든 대화를 녹음하라는 교육을 받았다고 말했을 때 저는 큰 충격을 받았습니다. 가정에서부터 타인과 국가, 학교를 믿지 못하도록 가르치는 현실에서 더불어 사는 시민을 길러내야 하는 학교 교육의 본령은 설 자리를 잃어가고 있습니다.

현재 대한민국은 극단적인 불신의 늪에 빠져 있습니다. 교사들이 겪는 악성 민원과 교권 침해는 이러한 불신 사회의 한 단면일 뿐입니다. 현장 체험학습을 기피하는 현상 역시 법적 조항의 미비보다는 교육에 대한 신뢰가 무너졌기 때문입니다. 국가는 교육을 온전히 책임지지 않고, 학부모는 교사를 믿지 않으며, 교사는 법적 책임의 공포 속에서 절망합니다.

서이초 교사의 비극과 체험학습 인솔 교사에 대한 유죄 판결을 지켜보며 교사들은 국가의 방임에 분노했고, 결국 아무것도 하지 않는 것으로 대응하기 시작했습니다. 그 피해는 고스란히 아이들에게 돌아가고 있습니다. 특히 학교폭력 문제는 더욱 심각합니다. 교육적 화해와 중재가 금지된 현행법 체제 아래서 사소한 다툼조차 변호사를 통한 법적 소송으로 비화합니다.

학교는 더 이상 갈등의 중재자가 아닌 제삼자가 되었고, 학부모들은 자녀의 친구 부모라는 신뢰 대신 원고와 피고라는 관계로 마주하게 되었습니다. 자녀에게만 매몰된 사랑이 학교를 괴물로 만들고 있다는 경고는 이제 현실이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 제가 이 자리를 지키는 것은, 누군가는 이 말 같지도 않은 상황들을 견디며 아이들을 품어주어야 하기 때문입니다. 학생부장에게 가장 필요한 자질은 몰상식한 행태 앞에서도 평온함을 유지하는 인내력과 모든 것을 포용하는 넓은 마음입니다.

비행을 저지르는 아이들을 보며 비난하기보다 내 탓이오라고 말할 수 있는 따뜻한 마음이 있다면 더할 나위 없을 것입니다. 이 글을 통해 앞으로 이 무거운 짐을 짊어질 후배 교사들에게 전하고 싶습니다. 현실은 냉혹하고 상처받는 일이 많겠지만, 그 속에서 아이들의 진심을 발견하고 무너진 신뢰를 조금씩 회복시키는 것이 우리가 가야 할 길임을 잊지 말아 달라고 말입니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

학생부장 교권침해 학교폭력 교육불신 세대갈등

United States Latest News, United States Headlines