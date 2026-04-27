불법 정치자금 의혹에 ‘주면 유죄, 받으면 무죄’…정치권 쪼개기 후원 실태

통일교의 ‘국회의원 쪼개기 후원’ 의혹 수사가 진행 중이지만, 돈을 받은 정치인에 대한 조사는 미진하며, 과거 사례에서도 정치인들은 ‘몰랐다’는 주장으로 처벌을 피하는 경우가 많았다. 불법 정치자금 근절을 위한 제도 개선과 수사기관의 적극적인 조사가 필요하다.

불법 정치자금 인데…주면 ‘유죄’ 받으면 ‘무죄’라는 비판 속에서 통일교 의 ‘국회의원 쪼개기 후원 ’ 의혹에 대한 수사가 진행 중이다. 검경 합동수사본부 는 통일교 관련 의혹 제기 이후 출범했지만, 넉 달이 지나도록 돈을 받은 정치인 65명에 대한 조사는 단 한 차례도 이루어지지 않았다.

이는 불법 자금 인지 여부를 입증하기 어렵다는 점과 수사기관의 소극적인 정치권 조사 태도 때문이라는 분석이 나온다. 과거 ‘청목회 사건’에서도 정치인들은 ‘몰랐다’는 주장을 통해 처벌을 피했으며, 그마저도 벌금형이나 선고유예에 그치는 등 솜방망이 처벌 논란이 있었다. 전문가들은 소액 후원의 사각지대를 줄이고 선거관리위원회의 사전 모니터링 강화를 통해 의심스러운 기부금 흐름을 점검해야 한다고 지적한다. 2004년 정치자금법 개정 이후에도 쪼개기 후원은 근절되지 않고 있으며, 법인·단체 자금의 정치자금 기부 금지에도 불구하고 자금을 개인 명의로 분산하여 기부하는 방식이 지속되고 있다.

특히 통일교 사건에서는 송광석 전 회장이 여야 국회의원들에게 불법 기부한 혐의로 기소되었지만, 자금을 받은 정치인들은 기소되지 않았다. 이는 정치자금법 31조의 위반에도 불구하고, 기부받은 정치인이 법인·단체 자금인지 알고 받았다는 것을 입증하기 어렵기 때문이다. 1987년 민주항쟁 이후 오랜 기간 ‘금권정치’라는 오명을 떨쳐내지 못하고 있는 정치권의 문제점을 다시 한번 드러내는 사건이다. 2010년 청목회 사건과 2018년 KT 사건에서도 유사한 문제가 발생했으며, 정치인들은 대부분 ‘몰랐다’는 주장을 통해 법망을 빠져나갔다.

이러한 상황은 정치자금의 투명성을 확보하기 위한 제도 개선의 필요성을 강조한다. 소액 후원 명단 공개 기준을 강화하고, 선거관리위원회의 모니터링 시스템을 고도화하여 불법 정치자금 유입을 차단해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 또한, 수사기관은 쪼개기 후원 의혹 수사에서 정치인의 불법 자금 인지 여부를 입증하기 위한 적극적인 조사를 통해 법 집행의 공정성을 확보해야 한다. 단순히 ‘몰랐다’는 주장에만 의존하는 수사 방식으로는 불법 정치자금 근절에 어려움이 따르기 때문이다.

통일교 사건을 계기로 정치자금법 개정 논의가 다시 한번 활발하게 이루어져야 하며, 시민사회와 정치권이 함께 참여하여 투명하고 공정한 정치자금 시스템을 구축해야 할 것이다. 쪼개기 후원은 정치자금법의 허점을 이용한 불법 행위이며, 민주주의의 근간을 흔드는 행위라는 점을 명심해야 한다. 따라서 정치권은 자정 노력을 통해 불법 정치자금 유입을 차단하고, 국민들의 신뢰를 회복해야 할 것이다. 또한, 언론은 쪼개기 후원 의혹에 대한 지속적인 감시와 보도를 통해 불법 행위를 근절하는 데 기여해야 한다.

시민들은 정치자금의 투명성을 요구하고, 불법 정치자금과 관련된 정치인에 대한 책임을 물어야 한다. 이러한 노력들이 모여야만 건강한 민주주의 사회를 만들 수 있을 것이다. 쪼개기 후원은 단순히 개인의 일탈 행위가 아니라, 정치권 전체의 구조적인 문제라는 점을 인식하고, 근본적인 해결책을 모색해야 한다. 정치자금법 개정, 선거관리위원회의 모니터링 강화, 수사기관의 적극적인 조사, 시민사회의 감시, 언론의 보도 등 모든 요소들이 유기적으로 결합되어야만 불법 정치자금 근절에 성공할 수 있을 것이다





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