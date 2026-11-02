불가리아 대선 요토바 승리로 친러 정책 기조 지속

불가리아 대선에서 일리아나 요토바가 승리하며 친러 정책 기조가 지속될 전망이다. 루멘 라데프 총리와 함께 우크라이나 군사 지원 반대 입장을 고수할 계획이다.

불가리아의 친러 성향 일리아나 요토바 (62) 현 대통령 직무대행이 1일 치러진 대선에서 승리했다. 그녀는 불가리아 역사상 최초의 여성 직선제 대통령으로 기록된다. 이 결과로 유럽연합 회원국인 불가리아에서 친러 성향을 띠는 루멘 라데프 총리의 권력 장악력이 더욱 공고해질 것으로 예상된다.

개표 결과와 요토바의 압승

불가리아 중앙선거관리위원회는 2일 개표율 99.95% 시점에서 요토바가 57.58%의 득표율을 얻었다고 발표했다. 반면 안드레이 규로프 전 총리는 39.47%의 표를 획득하며 낙선했다. 이번 투표율은 29%에 그치는 저조한 수치를 기록했다. 불가리아는 지난달 25일 실시된 첫 번째 투표에서 당선자가 나오지 않아 이날 결선투표를 치렀다.

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규로프 후보는 지지자들 앞에서 패배를 인정했다. 요토바는 올 초 총선 출마를 위해 대통령직에서 사임한 라데프 총리가 압승을 거두기 전까지 9년 동안 그의 부통령으로 재임했다. 라데프 총리가 총리가 된 뒤에는 대통령 직무대행을 수행해 왔다.

우크라이나 지원 반대 입장 고수

언론인 출신으로 유럽의회 의원을 지낸 요토바는 라데프 총리와 함께 우크라이나에 대한 군사 지원과 대러시아 제재에 반대해 왔다. 라데프 총리는 요토바의 승리로 대외정책에 대한 국민적 지지를 강화하게 되었다. 불가리아는 내각제 국가로 의회에서 선출된 총리가 실질적인 통치권을 행사한다.

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5년 임기로 선출되는 대통령은 군 최고 통수권자로 권한이 제한된 국가원수 역할을 한다. 요토바는 직선제로 선출됐다는 점에서 국내외 무대에서 상당한 발언권을 가질 것으로 보인다. 이는 그녀가 단순한 의전용 직책을 넘어 정치적 영향력을 행사할 수 있음을 의미한다.

라데프 총리의 개혁 의지 다짐

불가리아 최초의 여성 선출직 대통령으로 취임하는 요토바는 승리가 확정된 뒤 라데프 총리에게 말했다. 그녀는 당신이 없었다면 우리는 해내지 못했을 것이라고 감사의 뜻을 전했다. 이어 우리는 불가리아 국민과 그들의 일상, 소득, 평화, 그리고 우리가 직면한 도전 과제들에 대해 이야기했다고 부연했다.

요토바의 승리는 불가리아 지방선거를 1년 앞둔 시점에 나왔다. 라데프 총리는 이날 밤 기자들에게 방향은 명확하고 되돌아가는 일은 없다고 밝혔다. 그녀는 이번 선거가 우리가 택한 노선의 정당성을 입증해 주었으며, 더욱 결단력 있고 효과적인 개혁을 추진할 수 있는 동력을 제공한다고 강조했다.