불가리, 옥토 피니씨모 오토매틱 37mm 신제품 공개…초박형 시계의 대중화 선도

불가리가 워치스&원더스 제네바에서 옥토 피니씨모 오토매틱 컬렉션의 37mm 지름 신제품을 공개했다. 티타늄과 옐로 골드 모델로 구성되며, 초박형 무브먼트 BVF 100을 탑재해 72시간 파워리저브를 제공한다. 이탈리아 스프레차투라 디자인을 반영해 손목이 가는 사람도 편안하게 착용할 수 있다.

불가리 (Bvlgari)가 지난 4월 스위스 제네바에서 열린 ' 워치스&원더스 제네바' 시계 박람회에서 ' 옥토 피니씨모 오토매틱' 컬렉션의 신제품을 대거 공개했다. 이번 신제품은 기존 40mm 지름 모델에 더해 37mm 지름 모델을 추가한 것이 특징이다.

옥토 피니씨모는 초박형 시계에 대한 불가리의 기술력을 상징하는 컬렉션으로, 2014년 두께 1.95mm의 '옥토 피니씨모 투르비용'을 시작으로 지난해 두께 1.85mm의 '옥토 피니씨모 울트라 투르비용'까지 총 10개의 세계 기록을 세웠다. 불가리 측은 "옥토 피니씨모 출시 전까지 브랜드에서 남성 시계는 존재감이 크지 않았다"며 "옥토 피니씨모 컬렉션을 통해 불가리의 디자인 언어와 기술력을 남성 시계 분야에 각인시킬 수 있었다"고 설명했다. 2017년에 처음 공개된 옥토 피니씨모 오토매틱은 시간 표시라는 시계 본연의 기능에 집중해 초박형 시계를 일상 영역으로 끌어들인 모델로 평가받는다.

옥토 피니씨모 디자인을 가장 순수하게 구현한 모델이기도 하다. 다만 지금까지 출시된 시계는 모두 지름 40mm 이상으로 손목이 가는 남성이나 여성에게는 다소 부담스러울 수 있었다. 하지만 올해 불가리는 케이스 크기를 지름 37mm로 줄이며 컬렉션의 세계관을 한층 넓혔다. 팔각형 베젤 위 원형 베젤을 계단식으로 쌓아올린 기하학적인 구조 등 기존 디자인 코드는 그대로 유지한다.

대신 다이얼과 브레이슬릿의 비율을 새롭게 조정해 손목이 가는 사람도 편안하게 착용할 수 있도록 설계했다. 브레이슬릿 버클 역시 폴딩 버클에서 푸시 버튼 방식으로 바꿔 편리하다. 작아진 케이스에 맞춰 무브먼트 역시 새롭게 개발했다. 3년에 걸쳐 완성한 오토매틱 무브먼트 'BVF 100'의 크기는 지름 31mm, 두께 2.35mm이며 72시간의 넉넉한 파워리저브를 제공한다. 지름 37mm 옥토 피니씨모 오토매틱은 불가리가 추구하는 이탈리아식 '스프레차투라'를 반영한 비율을 담았다.

스프레차투라는 꾸미지 않은 듯 자연스럽게 드러나는 우아함을 뜻한다. 이탈리아 건축과 예술에서 이어온 균형미를 시계 디자인에 담아냈다는 뜻이다. 장 크리스토프 바뱅 LVMH 워치 부문 및 불가리 CEO는 "그동안 초박형 시계는 틈새 시장에 가까웠다"며 "새로운 옥토 피니씨모 오토매틱이 시장 흐름을 바꿀 것"이라고 기대했다. 옥토 피니씨모 오토매틱은 티타늄 모델 2종과 옐로 골드 모델 1종으로 구성됐다.

옥토 피니씨모 오토매틱 티타늄 37mm 메인 모델은 티타늄 케이스를 샌드 블라스트 마감한 버전이다. 가볍고 피부에 자극이 적은 티타늄은 옥토 피니씨모 컬렉션에 자주 쓰이는 소재다. 지금까지 총 10개의 옥토 피니씨모 모델에 사용됐고, 이 가운데 7개 모델이 초박형 시계의 각 부문에서 세계 기록을 달성했다. 얇고 평평한 구조의 초박형 시계는 손목에 안정적으로 밀착돼야 한다.

무게중심이 잘못 잡히면 손목 위에서 쉽게 움직이거나 미끄러질 수 있기 때문이다. 티타늄은 높은 강성과 가벼운 무게 덕에 얇은 케이스에서도 부담이 적고, 착용감도 좋다. 케이스에는 미세 입자를 분사해 거친 질감을 표현하는 샌드 블라스트 마감을 적용했다. 빛 반사를 절제한 회색 톤은 시계의 형태와 비율 자체를 돋보이게 만든다.

시침·분침과 인덱스는 검은색을 입혀 절제된 인상을 준다. 옥토 피니씨모 오토매틱 옐로 골드 37mm 버전은 초박형 시계를 보다 전통적인 럭셔리 워치의 영역으로 확장하려는 불가리의 방향성을 보여준다. 일반적으로 옐로 골드는 묵직한 존재감과 화려한 광택을 앞세워 드레스 워치 제작에 주로 쓰인다. 불가리는 초박형 구조와 결합해 보다 절제되고 건축적인 방식으로 이 소재를 다뤘다.

로마 기반 하이 주얼러로서 불가리가 쌓아온 금속 가공 기술이 도움이 됐다. 브랜드는 주얼리와 워치 분야를 막론하고 형태와 질감, 빛의 흐름을 강조해왔다. 옥토 피니씨모 오토매틱 옐로 골드 버전은 케이스에 맞춰 브레이슬릿과 다이얼까지 옐로 골드를 적용했다. 인덱스와 시곗바늘도 골드 톤으로 구성돼 통일감을 준다.

올해 선보인 옐로 골드 버전에는 금속 결을 살린 새틴 브러시드 마감과 폴리싱 마감을 번갈아 적용해 입체감을 살리고 빛의 대비를 강조한다. 옥토 피니씨모 오토매틱 티타늄 새틴 폴리시드 37mm도 출시됐다. 티타늄 소재는 마감 방식에 따라 전혀 다른 느낌을 낸다. 샌드 블라스트 버전이 표면의 빛 반사를 최소화해 차분하고 거친 질감을 강조한다면, 새틴 폴리시드 버전은 보다 선명한 구조감과 균형 잡힌 광택을 드러낸다.

초박형 티타늄 케이스 특유의 가벼운 착용감을 공유하면서도 시각적 대비는 뚜렷하다. 이 모델에는 새틴 브러시드 마감과 폴리싱 마감이 함께 적용됐다. 새틴 브러시드 마감은 금속의 결을 은은하게 드러내는 반면, 폴리싱 마감은 표면을 거울처럼 매끄럽게 연마해 빛을 강하게 반사한다. 모서리와 면의 경계에서 만들어진 광택 차이 덕분에 케이스의 각도 변화와 단차가 더욱 또렷하게 드러난다.

팔각형 케이스의 기하학적 구조 역시 한층 선명하게 부각된다. 오팔린 티타늄 다이얼은 케이스와 자연스럽게 이어지는 듯한 인상을 준다. 인덱스와 시곗바늘 역시 로듐 도금으로 마감했다. 불가리의 이번 신제품은 초박형 시계의 대중화를 이끌며, 남성과 여성 모두에게 어필할 수 있는 다양한 선택지를 제공한다.

특히 37mm 모델은 기존 40mm 모델의 디자인 정수는 유지하면서도 더 많은 소비자층에게 다가갈 수 있도록 한 점이 특징이다. 불가리는 앞으로도 옥토 피니씨모 컬렉션을 통해 초박형 시계 시장에서의 리더십을 공고히 할 계획이다





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불가리 옥토 피니씨모 초박형 시계 워치스&원더스 스프레차투라

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