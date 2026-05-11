분당|네거티브 공세에서 '파묘' 전략, 경쟁 후보자 과거 행적 공격

유의동 국민의힘 후보가 김용남 더불어민주당 후보의 과거 사진들을 공개하며 네거티브 공세의 주요 수단으로 '파묘(破墓)' 전략을 펼쳤다. 김용남 후보의 과거 행적과 정책이 주요 공격 타겟이 됐으며, 조국 후보는 '세월호와 이태원 참사 관련 발언'을 문제 삼아 얘기를 했다. 최근 경기 평택을에서도 파묘 전략이 쓰여지고 있는 실정이다.

유의동 국민의힘 평택을 후보가 6일 SNS에 올린 김용남 더불어민주당 후보 의 과거 사진들. 페이스북 캡처 6·3 지방선거와 재보궐선거에서 경쟁 후보자의 과거 행적을 파헤쳐 공격하는 ‘파묘(破墓)’ 전략이 네거티브 공세 의 주요 수단으로 떠올랐다. 5자 구도의 경쟁이 펼쳐지는 경기 평택을 에선 김용남 더불어민주당 후보 가 주요 공격 대상이다. 2014년 재보선에서 새누리당(국민의힘 전신) 간판을 달고 경기 수원병에서 당선된 김 후보가 2024년 개혁신당으로 옮긴 데 이어 지난해 대선을 앞두고는 민주당으로 소속을 바꿨기 때문이다.

조국 조국혁신당 후보는 11일 YTN ‘장성철의 뉴스명당’에서 “(김 후보가) 세월호와 이태원 참사 관련 발언은 사과를 거부했다”며 “심각한 발언을 했는데 왜 사과를 거부하는지 이해하기가 좀 사실 힘들다”고 했다. 같은 당 신장식 의원도 이날 선거대책위원회의에서 김 후보의 과거 인터뷰 영상을 공유하며 “우리가 종북 세력이냐. 우리 아이들의 이름을 부르는 것이 참사 포르노냐. 말장난 말고 사과하라”고 지원 사격에 나섰다.

유의동 국힘힘 후보는 지난 6일 페이스북을 통해 “어느 김용남이 진짜 김용남입니까”라며 새누리당·국민의힘·개혁신당·민주당에 소속됐던 김 후보 사진 4장을 공개했다. 그러면서 “용남 네 컷, 철새 이동 경로, 평택도 경유지”라고 김 후보를 직격했다. 조응천 개혁신당 경지지사 후보는 지난 10일 양향자 국민의힘 후보가 추미애 민주당 후보의 어깨를 주무르는 과거 사진을 공개했다. 페이스북 캡처 경기지사 선거에서도 파묘 방식의 네거티브 전략이 쓰이고 있다.

시작은 양향자 국민의힘 후보였다. 양 후보가 추미애 민주당 후보에 대해 “싸움꾼”이라고 공격하자 추 후보는 11일 MBC ‘시선 집중’에서 “어려운 순간마다 책임을 회피하고 정치적 유불리에 따라서 이 둥지 저 둥지 옮겨 다니는 방식으로 과연 경기도를 책임질 수 있겠는지, 그런 사고방식으로는 복잡한 경기도 현안을 감당하기조차 어렵지 않느냐 생각한다”고 역공했다. 21대 총선에서 민주당 소속으로 국회의원 금배지를 달았지만 이후 탈당한 뒤 개혁신당에 이어 국민의힘으로 옮긴 양 후보를 에둘러 비판한 것이다





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