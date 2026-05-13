북향민의 정치적 주체성 회복과 진정한 사회 통합을 위한 과제

조경일 피스아고라 대표가 한국 정치에서 북향민이 겪는 왜곡된 대표성과 정체성 부정의 문제를 지적하며, 이들이 동등한 민주시민으로서 지역 사회와 정치의 주체로 서야 한다고 강조했다.

다가오는 6·3 지방선거 는 단순히 지역의 대표를 뽑는 행위를 넘어 이재명 정부의 중간 평가라는 정치적 성격이 짙게 깔려 있다. 특히 전국 14곳에서 치러지는 국회의원 재보궐 선거가 함께 진행되면서 이번 선거는 사실상 미니 총선과 다름없는 양상을 띠고 있으며, 이에 따라 거대 양당 간의 치열한 구도 싸움과 권력 쟁탈전으로 흐르는 경향이 강하다.

하지만 우리가 경계해야 할 점은 유력 정당과 소수의 강력한 후보자들의 목소리가 커질수록, 정작 우리 사회가 귀 기울여야 할 소외된 이들의 작은 목소리가 설 자리를 잃어간다는 사실이다. 진정으로 건강한 민주주의 사회라면 선거는 단순히 승자와 패자를 가르는 게임이 아니라, 그동안 외면받았던 다양한 의견들이 사회적 의제로 끌어올려지고 공론화되는 소중한 계기가 되어야 한다. 기후 위기에 대응하는 활동가들, 신체적 제약을 가진 장애인들, 그리고 미래의 주역인 청소년들처럼 사회적 소수자의 목소리를 대변하는 후보자와 유권자들이야말로 이번 선거의 진정한 주인공이 되어야 마땅하다.

이러한 맥락에서 경향신문은 우리 사회의 다른 목소리를 전하는 릴레이 기획을 통해 다양성의 가치를 재조명하고자 한다. 조경일 피스아고라 대표는 이번 지방선거에서 북향민들이 단순한 관찰자가 아니라 주민의 일원으로서 직접 출마하고 당선되어 지역 발전에 실질적으로 기여하는 것이야말로, 그들이 대한민국 사회에 성공적으로 적응하고 통합되었다는 가장 강력한 증거가 될 것이라고 주장한다. 조 대표는 한국 정치사에서 북향민의 이미지가 매우 왜곡된 방식으로 소비되어 왔다고 지적한다.

주로 보수 정당이 평양 출신의 엘리트 계층을 발굴하여 이들을 반공 투사나 북한 정권의 잔혹함을 알리는 증언자로 내세우는 방식이 주를 이뤘다는 것이다. 조 대표 본인은 북한 함경북도 경흥 출신으로, 과거 아오지라는 이름으로 불리며 고통과 억압의 상징이었던 마을에서 나고 자랐다. 그는 세 차례에 걸친 험난한 탈북 시도 끝에 중국과 베트남, 캄보디아를 거치는 생사의 갈림길을 지나 2004년 16세의 어린 나이에 한국 땅을 밟았다.

현재 더불어민주당 북한이탈주민특별위원회 부위원장을 맡고 있으며, 인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 출마한 송영길 전 대표의 캠프에서 활동하며 북향민의 정치적 권리 신장을 위해 힘쓰고 있다. 그는 특히 총선과 지방선거의 차이점에 주목하며 북향민 후보의 부재를 우려했다. 중앙 정치의 쟁점이 치열한 총선에서는 북향민들이 주로 북한 인권이나 안보와 같은 거대 담론의 도구로 주목받지만, 정작 자신이 거주하는 지역 사회의 문제를 해결하고 정책적으로 기여할 수 있는 지방선거에서는 그들의 모습이 거의 보이지 않는다는 점을 꼬집었다.

이번 선거에서도 조국혁신당의 박유성 후보 등 극소수만이 이름을 올렸을 뿐이다. 조 대표는 북향민들이 지역구 의원으로 활동하며 이웃의 삶을 돌보고 자치구의 발전을 이끄는 모습이 보일 때, 비로소 북향민이 한국 사회의 이방인이 아닌 동등한 시민으로 인정받는 진정한 정착이 이루어진다고 믿는다. 또한 남북한의 사회 체제를 모두 경험한 북향민 정치인들이야말로 우리 민족의 비극인 분단 문제를 실질적으로 해소하고 평화적인 공존을 모색하는 데 있어 대체 불가능한 역할을 수행할 수 있다고 강조했다. 통계적으로 보면 북향민의 수에 비해 정치적 대표성이 부족하다고 보기는 어렵다.

누적 입국 인원이 약 3만 4천 명으로 전체 인구의 0.1%에도 미치지 못함에도 불구하고, 그동안 4명의 북향민 국회의원이 배출되었기 때문이다. 그러나 조 대표가 문제 삼는 것은 양적인 숫자가 아니라 질적인 대표성의 왜곡이다. 역대 북향민 의원들 대부분이 평양 출신의 엘리트 계층이었다는 점을 지적하며, 북한에서 굶주림과 빈곤에 시달리다 사선을 넘어온 압도적 다수 북향민들의 삶과 고통이 정치적으로 전혀 대변되지 않고 있음을 비판했다.

보수 정당이 이들을 단순한 피해자나 반공의 상징으로만 활용한 것은, 북향민을 성숙한 민주주의와 평화의 가치를 함께 만들어갈 정치적 동반자로 인정하지 않았다는 증거라는 분석이다. 반면 조 대표는 민주당에 대해서도 뼈아픈 성찰을 요구했다. 그동안 민주당 내에서 북향민의 정치 활동은 불모지와 같았으며, 북향민임을 밝혔을 때 돌아오는 반응이 환대보다는 왜 민주당에 왔느냐는 식의 어색함과 의구심이었다는 점을 토로했다. 그는 특히 북향민 청년들이 한국 사회에서 살아남기 위해 겪는 정체성 말살의 고통을 강조했다.

많은 북향민 청년들이 취업 시장에서 불이익을 받지 않기 위해 자신의 출신을 숨기고 한국 사람인 척 연기하며 살아가고 있는데, 이는 개인에게 심각한 심리적 고통과 자아 분열을 야기하는 일이다. 조 대표는 민주당이 이러한 구조적 차별과 정체성 지우기 문제를 적극적으로 공론화하고 해결책을 모색해야 한다고 주장했다. 결론적으로 조경일 대표는 북향민들이 더 이상 북한 정권의 인권 탄압을 증언하는 보조적인 역할에 머물러서는 안 된다고 역설한다.

그들이 스스로의 정체성을 긍정하며 동등한 민주시민으로서 정치에 참여하고, 자신의 목소리로 정책을 제안하며 지역 사회의 변화를 이끌어낼 수 있는 기반이 마련되어야 한다. 이는 단순히 북향민 개인의 권익 향상을 넘어, 우리 사회가 얼마나 포용적인 민주주의를 실현하고 있는지를 가늠하는 척도가 될 것이다. 북향민이 정치적 주체로서 당당히 설 때, 우리는 비로소 분단의 상처를 치유하고 진정한 통합의 길로 나아갈 수 있을 것이다





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