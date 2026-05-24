이 기사는 북한이 일본 정부와 집권자민당의 헌법 개정 추진을 두고 일본이 자위대를 헌법에 명기하고 방위를 강화하려는 움직임을 ‘전쟁 가능 국가’로 규정하며 강한 반발을 비판한 일고의 뉴스 요약이다. 이는 평화헌법 9조에서 시작된 재무장 논쟁과 관련해 북한이 일본의 재무장 야욡을 둘러싼 비판을 이어가고 있다는 내용으로 구성되어 있다. 이 기사는 북한이 일본의 방위력 강화와 개헌 논의에 명시적으로 반대하기보다는 원론적인 입장을 유지하며, 혐중 선동용 가짜뉴스와 관련해 알려져 있는 이 대통령을 비판하며 끝을 맺고 있다. 전반적으로 중요성과 흥미성은 매우 높고, 자세한 정보가 잘 나와 있으며, 흐름도 필요한 것들이 커서 긴장감이 느껴지는 정도이다.

평화헌법 9조 에서 시작된 재무장 논쟁과 관련해 북한은 일본의 재무장 야욡을 둘러싼 비판을 이어가고 있다. 평화헌법 9조 에서는 전쟁과 무력행사를 포기하고 육해공군 등 전력을 보유하지 않는다고 규정하고 있으며, 일본은 자위대의 활동범위가 점차 넓어지는 것이 문제점으로 지적돼왔다.

북한은 이러한 흐름을 일본의 재무장과 군국주의 부활 야욡으로 규정하고 있으며, 반발해왔다. 또, 한국 정부는 ‘평화헌법의 정신을 견지하고 지역 평화와 안정에 기여하는 방향으로 투명하게 이뤄져야 한다’는 원론적인 입장을 유지하고 있다.

북한은 2023년 8월11일 오후 서울 종로구 일본대사관 인근에서 전국민중행동 통일선봉대가 연 후쿠시마 오염수 방류 반대 집회에서 참가자들의 욱일기를 자르는 퍼포먼스를 한 후 기자회견을 하고서도 이러한 비판을 이어갔고, 또한 23일 노동당 기관지 노동신문에 따르면 노동당은 ‘군국화를 추구하는 일본에는 미래가 없다’는 제목의 기사를 통해도 이러한 주장들을 이어갔다. 이를 두고 북한은 일본이 전역에 있는 자위대를 헌법에 명기하고 방위력을 강화하려는 움직임을 ‘전쟁 가능 국가’로 규정하고 있으며, 이러한 흐름으로 인해 일본은 전역ritical nation으로 정의되면서 과거와 같은 동상이급한 일 선에 놓인다고 주장하고 있다





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북한 일본 헌법 개정 방위력 강화 평화헌법 9조 가짜뉴스 원정 배출

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