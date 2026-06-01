북한의 군집 드론 공격에 대비한 '천광' 레이저 대공 무기 국산화

북한의 군집 드론 공격에 대비한 레이저 대공 무기인 '천광'의 핵심 구성품에 대한 국산화가 이뤄졌다. 우크라이나·이란 전쟁으로 드론과 같은 가성비 무기가 전쟁지속 수행능력의 관건으로 떠오른 가운데 우리 기술로 값싼 드론 요격 무기를 대규모로 양산할 수 있는 단초를 마련한 셈이다.

북한의 군집 드론 공격에 대비한 레이저 대공 무기 인 '천광'의 핵심 구성품에 대한 국산화 가 이뤄졌다. 우크라이나 ·이란 전쟁으로 드론과 같은 가성비 무기가 전쟁지속 수행능력의 관건으로 떠오른 가운데 우리 기술로 값싼 드론 요격 무기를 대규모로 양산할 수 있는 단초를 마련한 셈이다.

레이저대공무기(블록-Ⅰ) '천광'. 방위사업청 제공 1일 방위사업청에 따르면 국방과학연구소(ADD)와 한화시스템은 지난달 말 레이저대공무기(블록-Ⅰ) '천광'의 레이저 발진기 개발에 성공했다. 지금까지는 독일제 발진기를 썼는데, 향후 양산되는 물량부터 국내 기술로 만든 레이저 발진기가 적용될 예정이다. 천광은 2024년 12월 처음 전력화해 지금까지 5대 안팎이 국방부 청사 등 국가 주요 시설에 배치됐다.

향후 10대 가량을 추가로 전력화 해 국회의사당을 비롯한 주요 시설에 추가로 배치된다. 대드론 체계인 천광은 광섬유 기반의 고출력 레이저를 표적에 직접 조사해 열에너지로 드론의 기체를 파괴한다. 탄약 대신 전기를 쓰기 때문에 1회당 비용이 2000원대로 저렴하다. 전기만 공급되면 무제한 운용이 가능한 셈이다.

최근 전장에서 상수로 떠오른 드론 맞춤형으로 개발됐다. 특히 이번에 국산화한 레이저 발진기는 레이저 출력 등 주요 성능을 좌우하는 핵심 부품이다. 현재 미국·이스라엘·중국·독일 정도만 자체 개발·양산이 가능하고, 관련 수출 통제도 엄격하게 이뤄진다는 게 방사청의 설명이다. 레이저대공무기(블록-Ⅰ) '천광'의 레이저 발진기.

방위사업청 제공 방사청 관계자는 '국산화한 발진기는 기존 해외 도입품 대비 출력 등 주요 성능이 50% 이상 향상됐다'고 밝혔다. 시험 평가에서 1인칭시점(FPV) 드론은 기존 2~4초에서 1~2초로, 고정익 무인기는 10초 이상에서 수 초 이내로 격추 시간이 줄어들었다고 한다. 다만 현재 천광의 레이저 출력은 20kW(킬로와트)급으로, FPV 소형 드론을 무력화하는 정도다. 순항미사일이나 전술유도미사일은 최소 100kW 이상, 탄도미사일·전투기는 수백 kW 또는 MW(메가와트)급 초고출력이 필요하다.

정부는 국산화 기술을 바탕으로 레이저대공무기(블록-Ⅱ) 체계개발 사업을 통해 출력과 정밀도 향상, 무기 체계의 소형·경량화를 추진해간다는 계획이다





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