우크라이나 군사정보국이 북한의 대러 군사 지원 중단과 병력 증원 보류 주장을 제기했지만, 실제 북러 정상 간 교류와 루덴코 차관 발언의 맥락이 상충되는 것으로 나타났다.

우크라이나 군사정보국 (HUR)은 26일 성명을 통해 북한이 러시아에 대한 군사 지원을 일시적으로 중단했다고 주장했다. 이 주장은 최선희 북한 외무상의 발언과 김정은 국무위원장의 직접적인 결정에 근거한 것으로, 구체적인 조치로 러시아 군용 수송기의 북한 영공 이용 금지 및 추가 무기 공급 중단이 포함되었다고 밝혔다.

우크라이나 측 주장의 구체적 내용과 배경

우크라이나 군사정보국에 따르면, 이번 조치는 지난 10월 안드레이 루덴코 러시아 외무차관의 발언에 대한 북한의 반발로 인한 것이다. 루덴코 차관은 러시아와 한국의 관계 정상화를 위한 조치를 환영한다는 입장을 표명했는데, 크렘린궁의 이러한 언급이 서울과 평양 간 관계의 긴장 완화로 해석되며 북한의 격앙된 반응을 불러일으켰다.

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북한은 이 발언이 북러 동맹 합의의 성격과 맞지 않는다고 간주한 것으로 보인다. 이에 따라 러시아 내 북한군 병력을 8,500명에서 5만 명으로 늘려 달라는 러시아의 요청 이행도 보류된 상태이며, KN-23 탄도미사일과 포탄의 추가 물량 공급 역시 중단되었다고 우크라이나 측은 전했다.

북러 정상 간 공식 입장과 실제 행보

그러나 우크라이나 군사정보국의 이러한 분석은 최근 북러 양국 정상의 공개적 입장 및 대외 행보와 명백히 배치된다는 지적이 제기된다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 최근 인터뷰에서 실무적이고 우호적인 관계를 매우 소중하게 생각한다며 강조했고, 쿠르스크 지역에서 러시아군과 함께 전투한 북한 군인들의 영웅적 행동을 결코 잊지 않겠다고 밝혔다.

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푸틴 대통령의 이러한 발언은 양국 간의 군사적 협력이 여전히 활발히 진행 중임을 시사한다. 특히 북러 동맹의 성격과 관련하여 러시아가 한국과의 관계 개선 의지를 보인 것이 북한과 적대적인 관계를 의미하지 않는다는 점이 정상 수준에서 반복적으로 확인되고 있다.

국제 정세 분석 및 충돌하는 정보원

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 최근 발언 역시 우크라이나 군사정보국의 주장을 뒷받침하지 못한다. 젤렌스키 대통령은 지난 16일부터 17일까지의 발언에서 매달 수십 발의 북한산 탄도미사일이 러시아에 공급되고 있다며 북한의 대러 무기 지원을 거듭 부각시켰다.

만약 우크라이나 측이 주장한 바와 같이 무기 공급이 중단되었다면, 젤렌스키 대통령의 언급과는 현실이 괴리될 수밖에 없다. 이는 우크라이나 정보국 측의 주장이 실제 전선의 상황이나 물류 흐름을 정확히 반영하지 못하고 있음을 시사하는 중요한 단서가 된다.

전문가의 시각과 중립적 검증 결과

러시아 관영 리아노보스티 통신 등 외부 매체와 전문가들은 우크라이나 군사정보국의 해석에 의문을 제기하고 있다. 우크라이나 매체 흐로마드스케는 루덴코 차관의 발언이 남북 관계가 아닌 모스크바와 서울 간 관계에 관한 것이었다고 설명하며, 군사용정보국이 지목한 외교적 갈등을 독립적으로 확인할 수 없었다고 보도했다.

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리아노보스티 통신은 루덴코 차관이 지난달 20일 러시아와 한국 관계 정상화를 위한 실질적인 조치를 환영할 것이라고 명확히 밝혔다고 전했다. 이러한 맥락에서 볼 때, 우크라이나 측의 주장은 북한과 러시아의 전략적 파트너십을 과소평가하거나 오해에서 비롯된 정보 왜곡일 가능성이 크다.