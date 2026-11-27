북한 대표가 파리협정 목표 달성 실패를 선진국 탓으로 돌리며 국제사회의 기후 지원을 요청했다. 남한 역시 해외 탄소 감축을 위해 북한을 유망 사업지로 검토하고 있어 남북 기후 협력의 가능성이 주목받고 있다.

강명철 주제네바 북한 차석대사는 유엔기후변화협약 당사국총회( COP31) 연단에서 파리기후협정의 1.5도 목표가 실현 불가능한 종이 위 약속에 그치게 되었다고 비판했다. 그는 선진국들이 개발도상국의 기후 적응을 돕기 위해 연 3000억 달러를 지원하기로 한 의무를 이행하지 않았다고 주장했다. 또한 기후변화 문제를 구실로 삼아 개발도상국의 경제 발전을 방해하고 있다는 입장을 분명히 했다.

북한 기후 대응 및 탄소 흡수 사업 현황

강 차석대사는 비판에 그치지 않고 김정은 동지의 지도 아래 북한이 자연재해 대응 능력을 키우고 있다고 밝혔다. 이는 국가 안보와 인민 생명 지키기의 중요한 과제로 여겨지고 있다. 북한은 2015년부터 2024년까지 57억 그루가 넘는 나무를 심어 온실가스 흡수 능력을 높였다고 밝혔다.

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또한 공장과 기업소, 살림집에 태양광과 풍력 및 수력 발전을 늘리고 있다고 덧붙였다. 북한은 지난해 8월 해양생태환경보호법을 채택했고 올해 10월 해양생물다양성협정에 가입했다. 이를 통해 기후변화의 위험을 없애려는 국제사회의 노력에 적극적으로 기여하겠다고 약속했다.

기후 취약성 및 국제 협력 시도 역사

북한의 기후 외교는 1994년 유엔기후변화협약 가입 및 2005년 교토의정서 비준으로 거슬러 올라간다. 14년 전에는 체코 기업과 손잡고 유엔에 탄소 감축 사업을 등록하기도 했으며, 지난해에는 뉴질랜드 국적 해외동포가 대표인 업체와 협력 합의서에 서명했다. 이 같은 행보는 단순한 외교 수사가 아닌 생존 전략임을 시사한다.

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북한이 지난 2012년 제출한 제2차 국가보고서에 따르면 21세기 후반 연평균 기온이 2.8~4.5도 오를 것으로 예상된다. 장마철 홍수와 봄 가뭄이 심화되고 농작물 경계선이 150~200km 북상하며 산사태가 잦아질 것으로 내다봤다. 독일 환경단체 저먼워치의 기후위험지수에서 북한은 피해가 큰 나라로 세계 7위를 기록했다.

한국 산림청에 따르면 2018년 기준 북한 산림의 28%인 262만 ha가 황폐화되었다. 황폐화된 산림은 큰비 시 홍수를 유발하고 이는 다시 식량난으로 이어지는 악순환을 만든다. 북한은 이를 해결하기 위해 53개의 기후 관련 법을 마련하고 22개의 국제 지원 사업을 제안했다.

남한의 해외 감축 목표 및 북한 협력 가능성

한국 정부는 2030년까지 온실가스를 2018년 대비 40% 줄이겠다고 밝혔으나 국내만으로는 목표 달성이 어렵다. 이에 약 13%인 3750만 톤의 감축 실적을 해외에서 확보하려 한다. 이 과정에서 북한은 지리적 근접성, 언어 소통, 과거 경협 경험 등으로 인해 매력적인 사업지로 평가받고 있다.

한국수출입은행 이경희 책임연구원은 북한의 감축 잠재량이 연 3574만 톤으로 추산된다고 밝혔다. 이는 한국의 해외 감축 목표치인 3750만 톤과 맞먹는 규모다. 북한 황폐 산림 262만 ha를 남북이 함께 복원하고 감축 실적을 분할하면 한국 측 2030년 감축 목표의 최대 27.8%를 채울 수 있다는 분석이 나왔다.

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통일부는 기후환경협력과를 신설하며 기후 변화와 자연재해가 정치적 상황과 관계없이 남북 공동 대응이 필요하다고 밝혔다. 파리협정 6조에 따른 감축 사업이 남북 기후 협력 방안으로 활용될 수 있다는 입장이다. 성사될 경우 한국은 해외 감축 실적을 확보하고 북한은 투자와 기술을 얻게 된다.

남북 기후 협력의 장애물과 전망

가장 큰 장애물은 북한 측의 태도와 대북 제재다. 김정은 위원장은 2023년 말 남북 관계를 적대적 두 국가로 규정하고 모든 대화 창구를 닫았다. 헌법에서 통일 조항까지 삭제하면서 현재로서 북한이 남측과 직접 협력할 가능성은 크지 않아 보인다.

통일부는 실제 사업 추진 시 남북 관계와 대북 제재, 북한의 참여 의사를 종합적으로 고려해야 한다고 밝혔다. 감축 사업에는 장비 반입과 투자, 돈거래가 수반되는데, 이는 대북 제재 위반 소지가 있을 수 있다. 설령 북한이 마음을 바꾸더라도 국제사회의 제재망이 협력의 발목을 잡을 전망이다.