북한, 헌법 개정 통해 ‘적대적 두 국가론’ 법제화…대한민국 공식 명기

북한이 헌법 개정을 통해 ‘조국 통일’ 조항을 삭제하고 영토를 ‘남쪽으로는 대한민국과 접하고 있는 영토’로 규정하는 등 ‘적대적 두 국가론’을 헌법에 반영했다. 이번 개정은 김정은 국무위원장의 선언을 법적으로 강화하는 조치로 분석되며, 김 위원장의 헌법적 권한도 대폭 강화됐다.

북한이 최근 헌법 개정을 통해 ‘조국 통일’ 조항을 삭제하고 영토를 ‘남쪽으로는 대한민국과 접하고 있는 영토’로 규정하는 등 ‘ 적대적 두 국가론 ’을 헌법에 반영한 것으로 확인됐다. 이 같은 개정은 김정은 국무위원장 이 선언한 ‘ 적대적 두 국가론 ’을 법적으로 강화하는 조치로 분석된다.

북한은 지난 3월 22일부터 23일까지 최고인민회의 제15기 1차 회의를 열고 헌법 개정을 진행했다. 개정된 헌법에서 기존 9조에 규정되었던 ‘자주, 평화통일, 민족대단결의 원칙’과 ‘조국 통일을 실현하기 위해 투쟁한다’는 내용이 삭제됐다. 또한 서문에 있던 김일성 주석과 김정일 국방위원장의 업적 관련 내용도 통째로 삭제되면서 선대의 통일 활동도 제거됐다. 신설된 2조에서는 북한의 영토를 ‘북쪽으로 중화인민공화국과 러시아 연방, 남쪽으로 대한민국과 접하고 있는 영토와 그에 기초하여 설정된 영해와 영공을 포함한다’고 규정했다.

기존 헌법에 있던 ‘북반부’라는 표현도 삭제됐다. 김정은 위원장이 선언한 두 국가론을 헌법에 못 박은 것으로 해석된다. 헌법에 대한민국을 공식적으로 명기한 것도 같은 맥락으로 분석된다. 다만 김 위원장이 2024년 1월 최고인민회의 시정연설에서 ‘대한민국을 철두철미 제1의 적대국으로, 불변의 주적으로 확고히 간주하도록 교육 교양 사업을 강화한다는 것을 해당 조문에 명기하는 것이 옳다’고 지시한 내용은 반영되지 않았다.

이정철 서울대 교수는 개정 헌법에 대해 ‘적대적 관계, 교전국 관계와 같은 성격이 등장하지 않는다는 점에서 남북 평화 공존으로 가는 하나의 인프라가 마련될 수 있겠다는 희망적 판단을 해볼 수 있는 헌법안’이라고 평가했다. 개정 헌법의 이름은 ‘조선민주주의인민공화국 헌법’으로, 기존 ‘조선민주주의인민공화국 사회주의 헌법’에서 ‘사회주의’가 빠진 것은 정상 국가를 표방하는 차원으로 분석된다. 헌법 조문을 다른 나라와 유사하게 1조 국호, 2조 영토, 3조 공민 순으로 배치한 것도 같은 맥락으로 해석된다.

새 헌법에서 최고인민회의 국무위원장 소환권 조항 등이 삭제되며 김정은 위원장의 헌법적 권한이 대폭 강화된 것으로 평가된다. 북한은 이번 헌법 개정을 통해 김정은 체제의 법적 기반을 더욱 공고히 하는 동시에 남북 관계에서 적대적 태도를 법적으로 정립한 것으로 보인다





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북한 헌법 개정 적대적 두 국가론 대한민국 공식 명기 김정은 국무위원장 남북 관계

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