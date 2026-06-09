북한, 영변에 새로운 우라늄 농축 시설 가동 확인…IAEA '심각한 우려'

국제원자력기구(IAEA) 사무총장 라파엘 그로시는 북한이 영변에 새로운 핵 시설을 가동 중이며, 이는 유엔 안전보장이사회 결의안을 위반하는 것이라고 밝혔다. 김정은 국무위원장이 직접 시찰한 이 시설은 북한의 기존 핵 단지인 영변과 강선과는 다른 제3의 시설로, 무기급 핵물질 생산 능력 확대가 우려된다.

국제원자력기구( IAEA )가 북한이 영변에 새로운 우라늄 농축 시설을 가동하고 있다는 사실을 공식 확인했다. IAEA 라파엘 그로시 사무총장은 8일(현지시간) 오스트리아 빈에서 열린 이사회 기조연설 및 기자회견에서 이 같은 사실을 밝히며, 이는 유엔 안전보장이사회의 여러 결의안에 명백히 위배되는 행위라며 심각한 우려를 표명했다.

그로시 총장의 발표는 북한 노동신문이 지난 4일 보도한 김정은 북한 국무위원장의 시찰 보도와 연관된 것으로, 조선중앙통보를 통해 전날 새로 조업한 핵물질 생산 공장을 현지지도했다는 내용이 근거가 됐다. 노동신문은 해당 시설의 구체적인 위치나 생산능력에 대해서는 공개하지 않았으나, 보도사진에 등장하는 원심분리기와 캐스케이드(원심분리기 여러 개를 연결한 시설)의 모습이 과거 북한이 공개한 농축시설과 유사하다는 점, 내부 구조와 배치가 IAEA가 영변에서 관측해온 새 건물의 특징과 일치한다는 점을 근거로 제시했다.

한국 정부는 그간 북한이 2024년부터 지난해까지 영변 핵 단지 내에 새로운 우라늄 농축 시설을 건설했을 가능성을 예의주시해 왔으며, 이번 IAEA 발표는 그러한 관측을 사실상 확인한 셈이다. 그로시 총장에 따르면, 북한은 기존의 영변과 강선 농축시설에 이어 이 새로운 시설까지 가동함으로써 무기급 고농축우라늄(HEU) 생산 능력을 대폭 확대하려는 움직임을 보이고 있다. 그는 특히 김정은 위원장이 시찰에서 '무기급 핵물질 생산의 토대 구축'을 언급한 점을 강조하며, 이는 북한의 핵 프로그램이 계속 진화하고 있음을 보여주는 명백한 증거라고 지적했다.

새로운 시설은 기존의 영변 핵 단지와 강선 핵 시설과는 다른, 별도의 위치에 건설된 제3의 시설로 추정된다. 영변은 북한이 보유한 최대 규모의 핵 단지이며, 강선에는 핵탄두 제조에 쓰이는 고농축우라늄 시설이 자리잡고 있다. 지금까지 이 두 곳 외에는 공식적으로 확인된 핵 시설이 없었기에, 이번에 확인된 새 시설이 실체화된다면 북한의 핵 인프라 중 세 번째로 확인되는 시설이 될 전망이다. 한편 그로시 총장은 한국의 핵추진잠수함 건조 추진과 관련해서도 국제법적 의무를 상기시켰다.

그는 한국이 핵확산금지조약(NPT) 가입국로서 핵잠 도입을 위해서는 IAEA와의 포괄적 안전조치 협정 체결 및 특별 협정이 필요하다고 강조했다. 특히 핵잠에 사용되는 고농축 또는 농축우라늄 연료의 검열 문제를 지적하며, 출항과 귀항 시 우라늄 양이 동일하도록 보장하는 기술적 방법을 마련해야 한다고 제안했다. 그는 장기간 검열을 받지 않는 핵잠이 핵확산 우려를 불러일으킬 수 있다고 경고했다. 이와 관련, 북한의 지속적인 핵 물질 생산 확대와 한국의 핵추진잠수함 추진은 역내 군사균형과 핵 비확산 체제에 중대한 도전으로 작용할 가능성이 높아 보인다.

IAEA는 앞으로도 북한의 핵 활동에 대한 모니터링을 강화하고, 관련국과의 협력을 통해 검증 및 대응책을 마련해 나갈 것으로 예상된다





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