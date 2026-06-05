북한, 제재 회피 목적으로 중국 선적 유조선 구매 정황 포착

미국의 소리(VOA)가 마린트래픽 자료를 인용해 북한이 유엔 제재를 피해 유조선을 사들인 정황을 보도했다. 공식 등록은 중국 선적이나 실제 운항 시 북한 선박으로 식별된 점이 과거 사례와 유사해 제재 위반 우려가 제기된다.

유엔 안전보장이사회가 2024년 2월 28일 오전 대북제재위원회 전문가 패널의 임기를 1년 더 연장하기 위한 결의안 표결을 진행한 가운데, 북한이 유엔 안보리 제재를 피해 유조선 을 사들인 정황이 포착됐다.

미국의 소리(VOA) 방송은 5일 선박 실시간 위치 정보 서비스인 마린트래픽 자료를 인용해 북한 선박으로 추정되는 유조선 '후항유8호'를 발견했다고 보도했다. 이 선박은 등록 정보상으로는 중국 선적이지만, 항해 중 스스로를 북한 선박이라고 식별하며 운항한 것으로 드러나 대북 제재 위반 우려가 제기된다. VOA에 따르면, '후항유8호'는 958톤급 유조선으로, 지난달 31일 북한 서해 해상에서 남포 방향으로 이동하던 중 위치 신호를 끄고 잠적한 항적이 남아 있다.

하지만 국제해사기구의 국제통합해운정보시스템과 아태지역항만국통제위원회 자료에는 이 선박이 1992년 건조 이후 줄곧 중국 선적으로 등록되어 있으며, 소유자는 중국 상하이에 있는 '상하이 마린 그룹'으로 명시되어 있다. 이처럼 공식 등록과 실제 운항 정보가 일치하지 않는 것은 북한이 과거 외국 선박을 구매한 뒤 선적을 변경한 '해외 중고 선박 택갈이' 사례와 유사하다는 분석이다. 북한이 '후항유8호'의 실질적 소유권을 확보하고 있을 가능성이 크다는 지적이 나온다.

유엔 안보리는 2016년 채택한 대북제재 결의 2321호를 통해 회원국이 북한에 선박 소유, 임대, 운항 관련 서비스를 제공하는 것을 금지하고 있다. 따라서 이러한 행위는 유엔 안보리 결의 위반에 해당한다. VOA는 북한이 최근 몇 년간 중국 등을 중심으로 중고 선박을 지속적으로 확보해 왔다고 전했다. 특히 2024년 해체된 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 마지막 보고서에서 북한이 외국 선박을 추가로 확보하면서 보유 선박 규모를 확대하고 있다고 지적한 바 있다.

이번 사례는 북한의 제재 회피 시도가 계속되고 있음을 보여주는 증거로, 국제 사회의 경계가 필요하다는 목소리가 높아지고 있다





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북한 유엔 제재 유조선 선적 위반 VOA

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