북한, 2026 AFC U-17 아시안컵 불참 논란…일본은 주먹질 논란 재조명

1년 전 주먹질 논란으로 국제적인 망신을 당했던 북한이 이번엔 2026 AFC U-17 아시안컵 불참으로 다시 논란의 중심에 섰다. 북한의 갑작스러운 철수로 대회 대진표가 재편되고, 일본은 과거 주먹질 논란을 재조명하며 경계감을 드러냈다. 중국은 북한의 불참을 호재로 보지만, 일본과 카타르 등 강팀들과의 조 편성으로 여전히 어려움을 겪을 전망이다. 한편 대한민국은 C조에 편성되어 좋은 성적을 기대하고 있다.

1년 전, 주먹질 논란으로 국제적인 망신을 당했던 북한이 이번엔 2026 AFC U-17 아시안컵 불참 논란 의 중심에 서게 되었다. 이번 대회는 원래 사우디 아라비아에서 열리는 아시아 16개국 참가 대회로 예정되어 있었으나, 공식 일정 발표 시 북한이 제외되어 15개국이 참가하는 대회로 변경되었다.

북한은 D조에 우즈베키스탄, 호주, 인도와 함께 편성되었으나, 현재 공식 일정에는 북한을 제외한 나머지 팀들의 경기만 남아 있는 상황이다. 중국 매체 소후닷컴은 북한의 갑작스러운 불참이 참가국들의 대회 준비에 혼란을 주었고, 경쟁 구도를 예측 불가능하게 만들었다고 전했다. 일본 매체 풋볼채널은 북한의 불참이 중동 지역 정세와 관련이 있을 수 있다고 분석하며, 북한이 공식적으로 철수 발표를 하지 않았으나 과거에도 주요 대회에서 막판 철수 사례가 있었다고 지적했다. AFC는 북한이 철수할 경우 대체 참가국을 선발하지 않을 계획이며, D조는 기존 일정대로 진행될 전망이다.

우즈베키스탄 매체 UZ 데일리도 북한의 불참 사실을 확인했다. 북한의 아시안컵 불참 소식에 일본은 특히 민감하게 반응했다. 1년 전 U-17 카타르월드컵 16강전에서 북한을 승부차기 접전 끝에 이긴 일본은 당시 북한 선수들의 주먹질 논란으로 큰 충격을 받은 바 있다. 일본 매체들은 이번 불참을 주먹질 논란과 연결지어 보도하며, 북한의 행보에 경계감을 드러냈다. 반면 중국은 북한의 불참을 호재로 보고 있다.

소후닷컴은 북한의 철수로 대진표 하단의 경쟁이 완화되어 경기력이 최고조에 달한 중국에 유리한 상황이라고 분석했다. 그러나 중국은 일본, 인도네시아, 카타르와 같은 강력한 팀들과의 조 편성으로 여전히 어려움을 겪을 전망이다. 한편 대한민국은 C조에 예멘, 베트남, 아랍에미리트와 함께 편성되었다. 대한민국은 2002년 우승 이후 2016년을 제외하고는 조별리그 통과에 성공한 기록을 가지고 있어, 이번 대회에서도 좋은 성적을 기대할 수 있을 것으로 보인다





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