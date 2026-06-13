북한, 한-EU 공동성명에 강력 반발…"한국은 영원한 적대국"

북한이 한국과 EU의 정상회담 공동성명을 주권 침해라며 비난하고, 한국을 적대국으로 다루는 원칙이 불변하다고 밝혔다. 북한은 한국을 '미국의 단검'에 비유하며 평화공존 가능성을 일축했다.

북한이 최근 한국과 유럽연합(EU) 정상회담에서 채택된 공동성명 에 대해 격렬히 반발하며 한국을 영원한 적대국 으로 규정하는 입장을 재확인했다. 북한 외무성은 13일 대변인 명의 담화를 통해 "서울 위정자들이 어떤 말과 행동을 하든 그것은 우리에 대한 도전이며, 한국을 철저한 적대국 으로 다뤄나가려는 우리의 대적 원칙은 불변한다"고 밝혔다.

이번 담화는 이재명 대통령의 유럽 순방 중 EU와의 정상회담에서 나온 공동성명을 정면으로 비판한 것으로, 북한은 해당 성명이 자국의 주권을 침해하고 적대시하는 행위라고 주장했다. 북한 외무성 대변인은 특히 한국·EU 공동성명에 북한을 핵보유국으로 인정하지 않고 북러 간 군사협력을 규탄하는 내용이 포함된 점을 지목하며, 이는 "우리 국가에 대한 명백한 주권 침해이자 엄중한 적대행위"라고 주장했다. 대변인은 또한 한국 정부가 그동안 주장해온 '체제존중'이나 '적대행위 불추구'와 같은 원칙을 스스로 부정한 것이라고 비난했다.

그러면서 "한국 집권자는 이번 대결 선언으로 북남 사이에 '평화공존'은 있을 수 없으며, 영원히 적대적인 두 국가 관계일 수밖에 없다는 현실을 입증했다"고 강조했다. 이에 더해 북한은 한국을 "미국의 단검"에 비유하며, "우리 국가에 대한 적대를 떠나 절대 존재 불가한 제1의 적대국, 조선과 아시아대륙 침략을 위한 미국의 도구가 바로 한국의 실체"라고 규정했다. 대변인은 "미국이 애용하는 그 '단검'이 '평화'라는 비단 보자기를 찢고 비어져나온 것은 필연적 귀결"이라며, 앞으로도 한국에 대한 적대 정책을 지속할 것임을 시사했다. 이번 북한의 반응은 한반도 긴장을 고조시키는 요인으로 작용할 전망이며, 국제사회의 우려를 낳고 있다.

한편, 지난 10일 벨기에 브뤼셀에서 열린 한-EU 정상회담에서는 러시아와 북한 간 군사협력을 규탄하고 북한의 핵보유를 인정하지 않는 내용의 공동성명이 채택된 바 있다





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북한 한국 EU 공동성명 적대국

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