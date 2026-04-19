북한, 신포서 미사일 발사…SLBM 시험 가능성 제기

북한이 잠수함 기지가 있는 신포 일대에서 동해상으로 여러 발의 단거리 탄도미사일을 발사했다. 군 당국은 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 성능 시험일 가능성을 배제하지 않고 있으며, 이는 북한의 수중 '제2격 능력' 강화 시도로 해석될 수 있다. 한편, 한미 당국은 발사된 미사일이 SLBM인지 여부에 대해 신중한 입장을 보이고 있다.

북한이 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 다수의 단거리 탄도미사일 (SRBM)을 발사했다. 이번 발사는 김군옥영웅함을 비롯한 잠수함들이 집결해 있는 신포 기지 에서 이루어졌으며, 군 당국은 잠수함발사 탄도미사일 ( SLBM ) 성능 시험일 가능성을 배제하지 않고 있다. 만약 SLBM 시험이 맞다면, 중동 지역으로 전 세계의 이목이 쏠린 틈을 타 북한이 수중에서의 '제2격 능력' 확보에 박차를 가하고 있다는 분석이 나온다.

합동참모본부에 따르면, 한미 군 당국은 19일 오전 6시 10분경 신포 일대에서 동해상으로 다섯 발 안팎의 단거리 탄도미사일이 발사된 것을 포착했으며, 이 미사일들은 동해 알섬 방향으로 약 140km를 비행한 것으로 파악됐다. 군사 전문가들은 이번 미사일 발사가 지상에서 이루어졌을 가능성에 무게를 두고 있지만, 신포 기지의 특수성과 상징성을 고려할 때 SLBM 관련 시험일 가능성도 충분히 있다고 보고 있다. 이는 해상 바지선을 육지 가까이 배치하여 발사하거나, 지상 발사 플랫폼의 정밀성과 안정성을 높이기 위한 새로운 형태의 시험일 수 있다.

신포 잠수함 기지에는 북한이 지난 2023년 9월 공개한 3000톤급 전술핵공격잠수함 김군옥영웅함과 더불어, SLBM 시험에 주로 활용되는 8·24 영웅함이 배치되어 있다. 북한이 SLBM 관련 시험을 감행했다면, 김정은 국무위원장이 해군력 강화에 집중하며 수중 및 수상 전략 타격 능력 확보에 주력하고 있다는 점에서 매우 중요한 의미를 갖는다.

북한은 최근에도 연이은 군사 활동을 이어가고 있다. 지난 12일에는 5000톤급 최신형 구축함 최현호에서 전략 순항 미사일 2기와 반함선 미사일 3기를 시험 발사했으며, 6일부터 8일까지 사흘간은 단거리 탄도미사일 '화성-11가(KN-23)'에 산포 전투부 등 다양한 탄두부를 탑재한 시험과 저원가 엔진 시험 등을 진행했다. 이러한 일련의 미사일 도발은 김정은 위원장이 지난 2월 9차 노동당 당대회에서 제시한 '핵·상용 무력 병진 노선'에 따라 전술 및 전략급 투발 수단을 다변화하려는 노력이 가속화되고 있음을 보여준다.

특히 현재 중동 지역의 이란전으로 인해 미국의 안보 자산이 해당 지역에 집중되고 전 세계의 관심이 중동으로 쏠리는 상황은 북한과 러시아가 물밑에서 군사 기술을 거래하기에 최적의 여건이라는 분석도 나오고 있다. 그러나 한미 당국은 이번 발사된 미사일이 SLBM인지 여부에 대해 신중한 입장을 보이고 있다. 북한은 기만 전술에 능하기 때문에, 신포 잠수함 기지의 상징성을 이용하여 SLBM 시험으로 위장했을 가능성도 있으며, 실제로는 신형 탄도미사일의 성능 개량 시험과 관련되었을 수도 있다는 시각이다.

신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 군 당국이 발표한 사거리 등을 고려할 때 SLBM으로 단정하기는 어렵고, 신형 전술탄도미사일일 가능성도 있다고 언급했다. 한편, 청와대 국가안보실은 이날 오전 김현종 1차장 주재로 관계부처 긴급 안보 상황 점검 회의를 개최하고, 최근 북한의 빈번한 탄도미사일 발사에 대한 우려를 표명했다. 청와대는 이번 발사가 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위라며 즉각 중단을 촉구했다.





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북한 미사일 SLBM 신포 기지 탄도미사일 군사 훈련

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