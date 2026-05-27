북한, 신형 '경량급 다용도 미사일 발사체계'와 '다연장 전술 순항미사일 무기체계' 시험발사

북한이 신형 '경량급 다용도 미사일 발사체계'와 '다연장 전술 순항미사일 무기체계'를 시험발사했다고 조선중앙통신이 보도했다. 이 시험발사는 국방과학원이 개발한 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계를 시험한 것이다. 김정은 국무위원장이 이 시험발사를 참관했다고 한다. 시험발사 현장에는 조춘룡 조선노동당 중앙위원회 비서, 김정식 당 군수공업부 제1부부장, 군부 원로 박정천 국방성 고문, 장창하 미사일총국장 등이 김 위원장을 수행했다. 북한의 주장에 따르면, 이 신형 미사일은 사정거리가 100㎞인 순항미사일 무기체계로, 서울을 포함한 수도권 대부분 지역이 사정권에 포함될 수 있다.
북한이 신형 '경량급 다용도 미사일 발사체계'와 '다연장 전술 순항미사일 무기체계'를 시험발사 했다고 조선중앙통신이 보도했다. 이 시험발사 는 국방과학원 이 개발한 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계를 시험한 것이다.
김정은 국무위원장이 이 시험발사를 참관했다고 한다. 시험발사 현장에는 조춘룡 조선노동당 중앙위원회 비서, 김정식 당 군수공업부 제1부부장, 군부 원로 박정천 국방성 고문, 장창하 미사일총국장 등이 김 위원장을 수행했다. 북한의 주장에 따르면, 이 신형 미사일은 사정거리가 100㎞인 순항미사일 무기체계로, 서울을 포함한 수도권 대부분 지역이 사정권에 포함될 수 있다. 김 위원장은 이 시험발사 결과에 대해 만족감을 드러냈으며, 이 신형 미사일은 북한의 군사력 갱신의 뚜렷한 신호이자 전투력 강화의 큰 기술적 진보를 의미한다고 말했다.
김 위원장은 또, 이 신형 미사일은 대적하는 세력이 요행을 떠나 이론적으로 생존 자체가 불가능할 정도로 되는 파괴력을 갖추는 것은 북한의 작전 수행에 있어서 필수적 조건이라고 위협했다. 近거리 탄도미사일은 약 80㎞를 비행했으며, 근거리 탄도미사일과 함께 방사포도 발사된 것으로 군 당국은 평가하고 있다. 이 이번 발사시험을 정부의 '대한민국 핵추진 잠수함 개발 기본계획'에 대한 대응 성격으로 해석하는 시각도 있다. 이날 북한의 발사시험 소식은 북한 주민들이 보는 노동신문에는 실리지 않았다.
북한 신형 미사일 시험발사 국방과학원 김정은 국무위원장
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