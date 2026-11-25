북한 외무성이 스위스의 송도원 국제소년단야영소 제재 조치를 적대행위로 규정하고 스위스 외교사무소 폐쇄를 명령하며 주재 외교관의 48시간 내 추방을 요구했다.

조선중앙통신은 25일 북한 외무성 이 스위스 외교사무소를 '환영할 수 없는 인물'로 선포하고, 48시간 내에 북한을 떠나라고 요구했다고 보도했다. 박현수 외무성 유럽담당 국장은 평양 주재 아스티에르 실바인 스위스 외교사무소 대표를 호출해 각서를 전달했다. 이는 지난 24일 김여정 노동당 총무부장이 스위스 측에 외교사무소 철수를 검토하라고 권고한 지 하루 만의 조치다.

북한 외무성의 공식 조치와 제재 배경

북한 외무성은 아스티에르 실바인 대표에게 송도원국제소년단야영소를 제재 대상에 포함시킨 것을 노골적인 적대행위로 꼽았다. 북한은 스위스가 조선민주주의인민공화국 주권에 대한 중대한 침해를 자행했다며 외교사무소 폐쇄와 외교관의 추방을 최종 결정했다. 이 같은 결정은 스위스 정부의 제재 철회 거부 의사가 명확히 드러난 직후 즉각적으로 내려졌다.

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김여정 노동당 총무부장은 전날 담화를 통해 스위스의 조치가 호국적인 행태가 아니라고 강경하게 비판했다. 그는 북한 외교당국이 스위스의 비외교적 행위에 상응하는 대응 조치를 취해야 한다고 주장하며 긴장을 고조시켰다. 김 부장의 경고에도 불구하고 스위스 정부는 입장을 굽히지 않았고, 이에 북한은 외교적 단절을 선택했다.

스위스 정부의 태도와 유럽연합 제재 맥락

스위스 정부는 24일(현지시각) 성명을 통해 평양에 외교사무소를 개설하는 것은 자체 제재 정책과 무관하다고 밝혔다. 특히 유엔의 북한 핵 프로그램 제재나 유럽연합(EU)의 우크라이나 전쟁 관련 제재와는 별개임을 강조했다. 스위스는 이러한 입장을 통해 유럽연합의 제재 대상 지정 자체를 유지하겠다는 뜻을 분명히 했다.

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유럽연합과 영국은 송도원International소년단야영소가 러시아의 우크라이나 점령지 출신 아동들을 북한으로 이송하는 프로그램에 관여했다고 판단했다. 이에 따라 스위스는 이달 초 해당 시설을 제재 대상에 올리며 서방阵营의 대러 제재 행렬에 동참했다. 스위스는 최근까지 북한과 소통 가능한 주요 서방 국가 중 하나로서 역할을 수행해 왔다.

외교 채널 복원 시도와 단절의 의미

스위스는 지난달 29일부터 30일까지 이냐치오 카시스 외무장관이 평양을 방문하며 외교사무소 공식 개설을 추진한 바 있다. 이냐치오 카시스 외무장관의 방문은 양국 간 연락 채널을 복원하려는 목적을 명시적으로 드러낸 행사였다. 그러나 외교관계 정상화의 신호탄이 제재 논란으로 인해 곧바로 꺼져버린 것이다.

이로 인해 스위스는 북한과 직접적인 외교 소통 창구를 상실하게 되었다. 스위스는 북한이 서방 국가들과 대화할 수 있는 유일한 통로 중 하나였다는 점에서 이번 조치는 상당한 파장을 일으킬 전망이다. 향후 북한은 서방 국가들과의 교류에 있어 더욱 폐쇄적인 자세를 취할 가능성이 높아졌다.

향후 전개와 국제사회의 반응 예측

아스티에르 실바인 대표의 추방 기한은 외무성 각서 전달일로부터 48시간 이내에 확정된다. 북한은 이 기간 내 스위스 외교사무소의 모든 활동을 중단하고 건물을 비우도록 요구할 것으로 예상된다. 외교사무소 폐쇄로 인해 스위스 시민들과 북한 거주 외국인들의 긴급 상황 대응도 차단될 수 있다.

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김정은 국무위원장은 지난 22일 노동당 중앙위원회 본부청사에서 러시아 등 10개국 신임 대사의 신임장을 받고 연설한 바 있다. 외교관계 단절 이전까지 북한은 다자간 외교를 통해 고립을 극복하려는 노력을 이어왔다. 하지만 이번 스위스 조치로 인해 북한이 선택한 대응은 기존 외교적 완화 추세와는 정반대의 방향이다.