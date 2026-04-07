북한, 김여정 담화 해석에 '희망 섞인 해몽' 비난… 대남 단절 기조 재확인

장금철 북한 외무성 제1부상이 김여정 담화에 대한 한국 측의 긍정적 분석을 비판하며, 대남 단절 기조를 재확인했다. 북한은 한국을 '가장 적대적인 적수 국가'로 규정하며, 남북 관계 개선에 대한 기대를 일축했다.

장금철 북한 외무성 제1부상 겸 노동당 10국 국장이 한국 측의 김여정 담화에 대한 긍정적 해석에 대해 강하게 비판하며, 남북 관계 개선에 대한 기대를 일축했다. 7일 조선중앙통신을 통해 공개된 담화에서 장금철 은 한국 측의 반응을 '희망 섞인 해몽'에 불과하다고 폄하하며, 북한의 대남 적대적 기조를 재확인했다. 이는 지난 2월 노동당 9차 대회를 통해 일선에 복귀한 '대남통' 장금철 이 외무성 제1부상 겸 노동당 10국 국장 자격으로 내놓은 첫 대남 메시지라는 점에서 주목된다. 국가정보원은 장금철 의 해당 직위 보임을 국회 정보위원회에 보고했으며, 이는 북한이 대남 정책을 더욱 강화하려는 의도로 풀이된다. 장금철 은 김여정 담화의 핵심 내용을 '경고'로 규정하고, 한국을 향한 메시지가 담고 있는 함의를 분석했다. 그는 김여정 담화에서 이재명 대통령의 '유감' 표명을 수용하는 듯한 표현을 사용했으나, 이는 남북 접촉이나 대화를 시도하지 말라는 경고의 의미를 내포하고 있다고 강조했다.

장금철은 한국 정부가 유엔 인권이사회에서 채택된 북한인권결의안에 공동제안국으로 참여한 것에 대해 강한 불만을 표시하며, '가장 적대적인 적수 국가'라는 표현으로 한국을 비난했다. 그는 김정은 국무위원장의 '적대적 두 국가' 기조에 따라 기존의 대남 단절 기조를 이어갈 것임을 분명히 했다. 이러한 입장은 북한이 당분간 남북 관계 개선에 대한 어떠한 노력도 하지 않겠다는 의지를 강력하게 드러낸 것으로 해석된다. 이재명 대통령의 유감 표명에 대해 김여정은 '솔직하고 대범한 자세'라고 평가하면서도, 어떠한 접촉 시도도 단념해야 한다고 언급했다. 이에 대해 청와대와 통일부는 남북 정상 간의 소통을 긍정적으로 평가하며, 한반도 평화 공존에 기여할 수 있다는 기대를 나타냈다. 그러나 북한은 청와대를 포함한 한국 내 각계의 긍정적 평가에 대해 '참으로 가관'이라고 비판하며, 남측과의 거리두기를 시도했다. 김정은은 지난달 최고인민회의 시정연설에서 한국을 '가장 적대적인 국가'로 규정하고 배척할 것을 밝힌 바 있다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 이번 담화가 북한이 남북 관계를 '두 국가 관계'로 굳히려는 의도를 드러낸 것이라고 분석했다. 그는 북한이 군사적 긴장을 관리하면서 대남 단절 기조를 유지할 것이라고 전망했다. 장금철의 이번 담화는 남북 관계의 현 상황과 북한의 향후 전략을 보여주는 중요한 신호탄으로 평가된다. 북한은 한국과의 대화 가능성을 일축하고, 기존의 강경 노선을 유지하겠다는 의지를 분명히 했다. 이는 한반도 평화 프로세스에 상당한 난관을 예상하게 하며, 향후 남북 관계가 어떤 방향으로 전개될지 주목해야 할 부분이다. 북한은 김여정 담화를 통해 이재명 대통령의 유감 표명을 '솔직하고 대범한 자세'로 평가했지만, 동시에 어떠한 접촉 시도도 단념해야 한다는 입장을 고수했다. 이러한 이중적인 태도는 북한이 남북 관계 개선에 대해 신중한 입장을 취하고 있음을 시사한다. 장금철은 김여정 담화의 핵심이 '경고'였다고 강조하며, 한국이 북한의 메시지를 오해하지 않기를 바라는 듯한 태도를 보였다. 그는 한국이 북한의 입장을 제대로 이해하고, 행동에 신중을 기할 것을 촉구하는 듯한 뉘앙스를 풍겼다. 이번 담화는 남북 관계에 대한 북한의 기본적인 입장을 재확인하는 동시에, 한국을 향한 경고의 메시지를 담고 있다. 북한은 한국이 자신들의 요구를 충족시키지 않는 한, 남북 관계 개선에 적극적으로 나서지 않을 것임을 분명히 했다. 이러한 상황에서 남북 관계의 미래는 불확실하며, 양측의 지속적인 노력이 필요할 것으로 보인다. 북한은 한국 정부의 대북 정책 변화를 촉구하며, 자신들의 입장을 관철시키기 위해 다양한 수단을 동원할 것으로 예상된다. 남북 관계는 복잡하고 민감한 문제이며, 양측의 신중한 접근과 지속적인 대화가 필요하다. 북한은 한국 정부의 정책 변화를 압박하며, 자신들의 요구를 관철시키기 위해 지속적으로 압력을 가할 것이다. 남북 관계의 미래는 불확실하며, 양측의 노력이 지속될 때 비로소 긍정적인 변화를 기대할 수 있을 것이다. 북한은 한국 정부의 대북 정책 변화를 촉구하며, 자신들의 입장을 관철시키기 위해 다양한 수단을 동원할 것으로 예상된다. 남북 관계는 복잡하고 민감한 문제이며, 양측의 신중한 접근과 지속적인 대화가 필요하다





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