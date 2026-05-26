북한, 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 시험발사 진행

북한은 19일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 '화성포-11라'형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사를 진행했다고 조선중앙TV가 20일 보도했다. 이날 시험발사는 북한의 군사력 갱신의 뚜렷한 신호이자 전투력 강화의 큰 기술적 진보를 의미한다고 김 위원장은 말했다.

북한이 19일 김정은 국무위원장 과 딸 주애가 참관한 가운데 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 '화성포-11라'형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사 를 진행했다고 조선중앙TV가 20일 보도했다.

이날 시험발사는 북한의 군사력 갱신의 뚜렷한 신호이자 전투력 강화의 큰 기술적 진보를 의미한다고 김 위원장은 말했다. 김 위원장은 또한 현 정세는 부단한 군사력 갱신을 재촉하고 있으며, 가장 현대적이고 강력한 포병 무력을 건설하는 것은 무력 건설에서 우리가 최우선 시하는 정책 방향이라고 말했다. 김 위원장은 또 대적하는 세력이 요행을 떠나 이론적으로 생존 자체가 불가능할 정도로 되는 파괴력을 갖추는 것은 우리 군대의 작전 수행에 있어서 필수적 조건이라고 말했다. 이날 시험발사는 근거리 탄도미사일과 함께 방사포(다연장 로켓의 일종)도 발사된 것으로 군 당국은 평가하고 있다.

이번 발사 시험을 정부의 '대한민국 핵 추진 잠수함 개발 기본 계획'에 대한 대응 성격으로 해석하는 시각도 있다. 이날 북한의 발사 시험 소식은 북한 주민들이 보는 노동 신문에는 실리지 않았다





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북한 지상 대 지상 전술탄도미사일 시험발사 김정은 국무위원장

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