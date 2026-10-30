북한, '저격수' 대구경 방사포 무기 시위 전시

북한이 '저격수'라는 명칭의 600㎜ 초정밀 대구경 방사포와 무인기 및 자폭 드론을 활용해 한국장비를 모의 대상으로 한 전투사격 시위를 진행했다. 김정은 국무위원장은 전시회에서 무인기·AI 기반 무기 체계의 중요성을 강조했다.

북한은 2026년 10월 29일 무인항공기술발전-2026 전시회에서 ' 저격수'라는 명칭을 붙인 초정밀 600㎜ 대구경 방사포를 무기로 삼아 본격적인 전투사격을 진행했다. 전투사격은 무인기 와 전술 자폭드론을 동원해 한국군 GP 전차, K9 자주포, 미군 M1 에이브럼스 전차 등 모의 표적을 타격하는 형태로 전개되었다.

김정은 국무위원장은 전시회에서 행사를 연설하며 '평화와 힘은 분리할 수 없는 관계에 있다'는 선언과 함께 무인기·AI 기반 무기 체계의 정밀 및 저공 공격 능력을 강조했다. 결과적으로 전술 자폭 무인공격기와 다목적 무인기에서 발사된 공대지 미사일과 순항모듈이 섬 표적에 100% 명중 정확도로 타격을 가했다는 주장을 통신은 내놓았다. 전시회는 원산 갈마비행장이 개최된 전통적인 북한의 군사 행사와 일맥을 잇는 의미를 지녔다.

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리설주 주애 동행한 북한 무인기 시위

김정은 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애는 전시회장에 동행해 시험 사격 현장을 지켜보았으며, 국제 사회가 주목하는 모의 표적이 실제 한국군 장비를 본떠 만들어졌다는 점이 국제사회에 메시지를 전달했다. 이러한 전투사격은 한미 무기 체계에 대한 북한의 정밀 공격 시도와 동시에 무인시스템을 활용한 '스텔스' 공격 가능성을 보여 주는 것으로 해석된다. 또한, 북한은 이와 같은 무기 체계가 '핵보유국의 기능을 점거하고 상용무력 강화에서도 비약적인 갱신을 이룩해가고 있다'는 방식을 강조하며, 무인 무기 분야 고도화와 AI 기반 전투 체계 구축을 '무력 현대화 건설에서의 최우선 과제'로 삼고 있다.

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한국과 북한 사이에 존재하는 군사 분계선(MDL) 상호확인과 평화대화 제안 등의 조치와는 별개로, 북한의 이와 같은 무력 시위는 남측의 긴장을 고조시키는 효과를 가져오고 있다. 전자 파일, 주제 및 데이터 분석에 따르면, 북한이 발표한 600㎜ 대구경 방사포는 기존 초대형 방사포를 개량한 형태일 가능성이 높으며, 실제 무기력도를 높이기 위해 무인기와 AI를 결합한 '전술 자폭 공격기'를 도입해 국지전 파괴력 확보를 시도하는 것으로 보인다. 한미 양국군은 북한이 시연한 모의 표적을 통해 무인기 기반 공격에 대비해야 할 필요성을 인식하고 있다.

한미 경계 강화하는 북한의 전략적 의도

이와 같은 무력 시위는 북한이 핵과 재래식 무기를 통합해 북한의 위력시위를 증대시키려는 전략적으로, 경찰과 군국 전력에 대한 인식을 바꾸려는 의도로 평가된다. 또한, 이런 행위는 북핵 문제 및 남북 관계에 대한 국제사회의 긴장 완화 노력을 저해하는 결과를 초래할 것으로 예상된다.