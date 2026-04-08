북한 IT 요원 선별, '김정은 욕설' 요구로 걸러내다

북한 IT 요원들의 위장 취업을 막기 위해 가상자산 업계 종사자가 면접 과정에서 '김정은 욕설'을 요구하는 독특한 검증 방법을 사용, 효과를 확인했다. 유사한 사례와 북한 IT 요원들의 조직적인 활동, 그리고 이들의 자금 흐름과 관련된 문제점을 상세히 보도한다.

북한 IT 요원 들이 위조 신분으로 글로벌 IT 업계에 취업하는 사례가 증가하면서, 이를 걸러내기 위한 새로운 검증 방법들이 주목받고 있습니다. 가상자산 관련 업계 종사자 A씨는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 북한 IT 요원 으로 의심되는 지원자를 온라인 면접 과정에서 가려낸 방법을 공개했습니다. A씨는 면접 과정에서 지원자에게 “정치적인 목적이 아니라 북한 요원을 걸러내기 위한 간단한 테스트”라며 김정은 북한 국무위원장에 대한 비판적인 발언을 요청했습니다. 기술적인 질문에는 막힘없이 답변하던 지원자는 “ 김정은 을 욕해 보라”는 예상치 못한 요구에 당황한 기색을 보였고, 재차 요구에도 침묵을 지키며 면접을 종료했습니다. A씨는 “ 김정은 을 욕할 수 있는 북한 요원은 아직 한 명도 보지 못했다”며, 이 방법이 영구적인 해결책은 아니지만, 현재로서는 효과적인 선별 수단이라고 강조했습니다.

이는 북한 정권의 자금 확보 수단으로 활용되는 IT 요원들의 위장 취업 시도를 막기 위한 노력의 일환으로 풀이됩니다.\비슷한 사례는 호주 시사 프로그램 ‘60 Minutes Australia’에서도 보도된 바 있습니다. 이 프로그램 제작진은 IT 채용 담당자로 위장하여 북한 IT 요원과의 화상 면접을 진행했습니다. 해당 지원자는 뉴욕대를 졸업하고 실리콘밸리에 거주한다고 주장했으나, 뉴욕 지리에 대한 질문에 제대로 답하지 못했습니다. 특히 김정은에 대해 “전혀 모른다”고 답하며 유명 인물에 대한 무지를 가장하는 방식으로 사상 검증을 회피하려는 의도를 드러냈습니다. 이러한 사례들은 개인의 일탈을 넘어 북한 정권의 조직적인 지시 하에 이루어지는 것으로 분석됩니다. 미국 법무부 발표에 따르면, 2020년부터 2024년까지 북한 연계 IT 요원들이 300여 개의 미국 기업에 침투하여 약 680만 달러(약 10억원)를 벌어들였으며, 이 자금은 북한 정권의 무기 개발 등에 사용된 것으로 밝혀졌습니다. 또한, 영국 파이낸셜타임스(FT)는 북한 공작원들이 인공지능(AI) 기술을 활용하여 유럽 대기업에 취업한 뒤 재택근무를 하면서 임금을 챙기는 사례를 보도했습니다. 이는 북한 정권이 사이버 공간을 통해 외화벌이 활동을 더욱 조직적이고 정교하게 펼치고 있음을 보여주는 사례입니다.\이러한 북한 IT 요원들의 위장 취업 시도는 글로벌 IT 업계의 보안 취약성을 악용하는 동시에, 국제 사회의 대북 제재를 우회하려는 시도로 해석됩니다. 기업들은 북한 요원들의 침투를 막기 위해 더욱 강화된 채용 절차와 보안 시스템을 구축해야 할 필요성을 느끼고 있습니다. 단순히 기술적인 능력뿐만 아니라, 사상 검증을 위한 다양한 시도가 이루어지고 있으며, 김정은에 대한 비판적인 발언 요구와 같은 독특한 방법도 활용되고 있습니다. 이와 더불어, IT 업계는 북한 IT 요원들의 활동 패턴과 특징을 분석하고, 관련 정보를 공유하며, 사이버 공격에 대한 대비 태세를 강화해야 합니다. 북한의 사이버 공격은 이제 단순히 개인의 경제적 이익을 위한 활동을 넘어, 국가 안보를 위협하는 수준으로 발전하고 있습니다. 따라서, 정부, 기업, 개인 모두가 협력하여 북한의 사이버 위협에 공동으로 대응해야 하며, 국제 사회와의 공조를 통해 대북 제재의 실효성을 높이고, 북한의 불법적인 자금 확보 시도를 차단해야 합니다. 앞으로 더 정교해질 북한의 사이버 공격에 대한 지속적인 감시와 경계가 요구됩니다





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