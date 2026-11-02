북한 해킹그룹, 바이낸스 해킹으로 14억 달러 확보

북한link 해킹그룹이 바이낸스를 공격해 18,270비트코인을 훔쳤으며, 테슬라 보유량과 엘살바도르 국가 보유량을 초과했다.

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스 (Binance)가 북한link 해킹그룹의 공격을 받아 18,270개의 비트코인 을 빼앗겼다. 이 해킹 사건의 총 피해액은 약 14억 달러로, 이는 미국 전기차 제조사 테슬라의 비트코인 보유량을 넘어섰으며, 비트코인 을 법정화폐로 채택한 엘살바도르 정부의 보유량보다 두 배 이상 많은 규모다. 이 사건은 암호화폐 역사상 단일 해킹으로 털린 금액 중 가장 큰 것으로 기록되고 있다.

바이낸스 해킹 피해 규모와 비트코인 가치

현지 시간으로 지난달 29일 발생한 바이낸스 해킹 사건으로 인해 도난당한 비트코인의 양은 18,270코인이다. 당시 코인당 가격이 7만 8,500달러였음을 적용할 때, 이 비트코인들만의 가치는 약 14억 달러, 즉 약 1.87조 원에 달한다. 이는 암호화폐 미디어인 코인데스크와 코인텔레그래프가 지난달 1일 보도한 수치에 따른 것이다.

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이 금액은 전 세계 2위 비트코인 보유 기업인 테슬라의 보유고인 11,509개 비트코인보다 약 59% 더 많은 규모다. 또한, 지난달 말 기준 최대 미국 암호화폐 거래소인 코인베이스가 투자 및 운영 목적으로 보유한 18,071개 비트코인보다 199개 더 많다. 여기서 코인베이스가 고객 대신 보관하는_custody_ 코인은 제외된 수치임을 참고할 필요가 있다.

엘론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 보유하고 있는 비트코인 18,712개와 거의 비슷한 양이다. 한편, 2021년 비트코인을 법정화폐로 채택한 후 정책을 조정해 온 엘살바도르 정부는 약 7,820개의 비트코인을 보유하고 있다. 따라서 이번 사건으로 훔쳐간 비트코인 수는 엘살바도르 정부 보유량의 약 2.3배에 해당한다.

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북한 무역 수출액 초과 및 전체 해킹 피해액

북한link 해킹그룹이 이번 사건으로 훔쳐간 비트코인 가치는 북한의 연간 상품 수출액보다 훨씬 크다. 한국무역투자진흥공사(KOTRA)에 따르면, 북한의 지난해 상품 수출액은 4억 6,859만 달러였다. 이는 이번 사건으로 훔쳐진 약 14억 달러의 비트코인 가치의 약 3분의 1 수준이다.

대기업이나 국가의 비트코인 보유고는 도난 규모의 맥락을 이해하는 데 참고가 될 수 있지만, 이번 해킹에서는 비트코인 외에도 이더리움과 스테이블코인 등 다른 암호화폐 자산도 대량으로 탈취되었다. 비트코인 alone으로 계산된 14억 달러 외에 다른 자산들을 합산한 총 해킹 피해액은 약 63억 달러, 즉 약 8.41조 원에 달한다.

이러한 총액은 암호화폐 업계 역사상 단 한 번의 해킹으로 털린 금액 중 최대 규모다. 블록체인 분석 firmas Bitquery는 공개된 거래 기록을 추적한 결과, 해커가 지난달 31일 기준 52만 5,201개의 이더리움을 보유한 것으로 집계했다.

FBI의 북한 해킹그룹 지목과 바이낸스의 대응

이 이더리움 보유량 52만 5,201개는 초기에 도난당한 이더리움뿐만 아니라 다른 암호화폐 자산들을 이더리움으로 전환한 금액까지 포함하는 수치다. 이는 기업 중 이더리움을 대규모로 보유한 '더 이더 머신(The Ether Machine)'의 보유량 49만 5,362개 이더리움을 초과하는 것이다. 이러한 수치는 해커들이 얼마나 광범위한 암호화폐 자산을 확보했는지를 보여준다.

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미국 연방수사국(FBI)은 이번 해킹 사건을 수행한 주체가 북한link 해킹그룹 'TraderTraitor'라고 공식 확인했다. 바이낸스는 해킹된 자산 중 약 30억 달러 상당을 블록체인 상에서 회수하거나 동결했다고 밝혔다.

바이낸스는 고객들의 손실을 보전하기 위해 자체 자금을 사용하고 있으며, 해킹 발생 경위와 추가적인 침투 경로가 있는지 조사 중이라고 덧붙였다. 이번 사건은 글로벌 암호화폐 보안 체계의 취약점을 드러냈다는 비판과 함께, 향후 가상자산 규제 강화 논의에 중요한 쟁점으로 부상할 전망이다. 북한link 해킹그룹의 이번 행보는 사이버 범죄 조직이 국가 수준에서 자원 동원을 통해 막대한 재산을 탈취할 수 있음을 증명하는 사례가 되었다.