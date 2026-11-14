북한 해킹 조직 라자루스, 한국 금융·정부 서버 겨냥 PHP 취약점 공격

북한 연계 해킹 조직 라자루스가 PHP 취약점을 악용해 한국 정부와 금융, 통신 sectors의 서버 30곳을 표적으로 삼아 공격한 정황이 확인됐다. 사이버 공격의 전말과 대응 방안을 분석한다.

북한 정찰총국과 연계된 것으로 알려진 사이버 해킹 조직 라자루스 가 한국의 주요 인프라를 대상으로 한 대규모 사이버 공격을 시도한 정황이 국제 보안 전문가들 사이에서 공개됐다. 이번 공격은 한국을 비롯한 동남아시아 지역의 정부 기관, 금융권, 통신사 등 핵심 산업 분야를 표적으로 삼았으며, 공격 기법으로 웹 서버 운영에 널리 쓰이는 PHP 언어의 치명적인 보안 취약점을 악용한 것으로 분석되었다.

라자루스, 한국 내 30개 서버를 최우선 표적 지정

글로벌 위협 인텔리전스 기업인 사이퍼마가 이달 초 발간한 'PHP2Shell 취약점 악용 실태' 업데이트 보고서를 통해 이 같은 사실이 드러났다. 보고서에 따르면 해커들은 지난달 28일 공격을 수행하기 전 타깃 선정을 위해 인터넷 스캔을 진행하였으며, 이 과정에서 한국, 일본, 미국, 태국, 인도네시아, 인도의 일부 IP 대역이 유망한 공격 대상이라고 내부 대화록에 기록한 것으로 확인되었다.

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사이퍼마가 확보한 해커들의 원본 표적 리스트를 상세히 분석한 결과, 한국 소재 서버와 도메인은 총 30곳이 최종 타깃으로 선정된 것이 밝혀졌다. 해커들은 대상 국가의 정부 기관, 은행 및 금융 기관, 통신사, 핵심 인프라, 물류 및 항공, 제조업, 온라인 거래 플랫폼 등 7대 핵심 산업군에서 PHP 기반 웹 서버를 우선 공격 대상으로 삼고 침투 경로를 논의한 것으로 확인되었다.

핵심 코드 RCE 취약점 악용해 시스템 장악 시도

공격자들은 윈도우 운영체제 환경에서 구동되는 PHP 코어의 원격 코드 실행(RCE) 취약점인 CVE-2026-109618과 CVE-2026-109619를 적극적으로 악용했다. 이 취약점을 통해 해커들은 서버 내부로 침투한 후 시스템 관리자의 자격 증명을 탈취하여 내부 네트워크로 수평 이동을 시도했고, 이를 통해 전체 타깃 호스트의 수를 581개로 크게 확대한 것으로 파악되었다.

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사이퍼마는 이번 공격이 단순한 웹사이트 응용프로그램의 결함이 아닌, PHP 런타임 자체의 근본적인 취약점을 이용한 것으로 명시하며 경계심을 늦추지 않도록 경고했다. 이는 해커들이 표면적인 웹 애플리케이션 코드의 보안만 강화해서는 이번 같은 공격을 차단할 수 없음을 의미하며, 공격의 수위가 매우 높고 정교함을 시사한다.

PHP 코어 패치 및 웹 워커 프로세스 완전 재시작 필수

사이퍼마는 해당 보고서에서 시스템 관리자에게 구체적인 기술적 해결책을 제시했다. 보고서는 단순히 웹사이트 응용프로그램을 업데이트하는 것만으로는 방어할 수 없다고 강조하며, PHP 코어 자체를 패치하고 모든 웹 워커 프로세스를 완전히 재시작해야만 웹셸(WEB SHELL) 침투를 차단할 수 있다고 권고했다.

이번 사건은 북한 해킹 조직 라자루스가 동남아 및 동아시아 지역의 금융과 공공 인프라를 노리는 기존 전략을 이어갔음을 보여준다. 한국 내 해당 취약점을 보유한 서버 운영자들은 즉시 PHP 코어 업데이트를 적용하고 서버를 재시작하는 등 즉각적인 보안 조치를 취해야 하며, 이는 사이버 공간에서의 국가적 위험을 예방하는 데 필수적인 절차로 간주된다.