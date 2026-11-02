북한 태권도 유네스코 등재 권고 예상...한국은 별도 추진

북한의 태권도 유네스코 인류무형문화유산 등재가 확실시되면서 한국은 남북 공동 등재 대신 단독 또는 확장 등재를 추진할 전망이다.

북한이 신청한 전통무술 태권도 가 올해 유네스코 인류무형유산 대표목록에 등재될 것으로 관측된다. 허민 국가유산청 장은 2일 본인의 SNS 게시글을 통해 이 같이 밝혔다. 그는 북한의 신청안이 유네스코 평가기구로부터 등재 권고를 받을 것으로 예상된다고 전했다.

북한 태권도 등재 확실시

과거 사례를 볼 때 등재 권고 판정이 뒤집히는 경우는 거의 없었다. 유네스코는 각국이 제출한 등재 신청서를 무형유산 분야 전문가와 비정부기구로 구성된 평가기구가 심사한다. 평가기구는 심사 결과 등재, 정보 보완, 등재 불가 중 하나의 판단을 무형유산 정부간위원회에 권고한다.

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북한은 2024년 3월 조선민주주의인민공화국의 전통무술 태권도 등재 신청서를 유네스코에 제출했다. 이에 비해 한국은 남북 공동 등재 가능성을 검토한 끝에 지난 3월 태권도: 한국의 도장 공동체 수련문화라는 이름으로 별도 신청서를 냈다.

남북 공동 등재 현실적 어려움

국가유산청은 올해 주요 업무 계획에서 태권도를 남북 공동의 인류무형문화유산으로 등재할 수 있도록 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 허 청장은 당면한 남북 관계 등 여러 여건으로 인해 현시점에서 남북한 공동 등재는 사실상 어려울 것으로 예상된다고 밝혔다.

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그는 공동 등재가 무산된 점에 대해 매우 안타깝게 생각한다며 이같이 전했다. 그는 북한이 총 5건의 무형유산을 유네스코에 등재했다고 언급했다. 이 중 씨름은 2018년 우리와 북한이 공동으로 등재에 성공한 사례라고 덧붙였다.

한국, 단독 또는 확장 등재 추진

허 청장은 북한이 태권도를 인류무형유산에 먼저 등재하더라도 배타적 권리가 인정되는 것은 아니라고 강조했다. 유네스코 제도는 문화 다양성과 인류의 창의성을 존중한다. 각국의 무형유산을 등재해 인류 문화의 보편적 가치를 함께 보호하고 전승하기 위한 취지이다.

허 청장은 심사 결과와 관계없이 우리의 태권도가 인류무형유산 대표목록에 확장 혹은 단독 등재될 수 있도록 계속 노력하겠다고 밝혔다. 확장 등재는 기존에 등재된 유산의 범위를 변경하는 절차이다. 신규 등재와 마찬가지로 평가 및 심사 과정을 거쳐야 한다.

확장 등재나 단독 등재까지는 다소 시간이 걸릴 전망이다.与此同时, 한국 정부가 신청한 한지 제작의 전통 지식과 기술 및 문화적 실천도 올해 인류무형문화유산 대표목록에 이름을 올릴 것으로 보인다. 허 청장은 한지 심사 결과에 대해서도 등재 권고를 받을 것으로 예상한다고 전했다.

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국내 무형유산 현황과 일정

2028년에는 인삼문화: 지식, 기술 그리고 사회문화적 실천의 등재 여부가 결정될 예정이다. 우리나라는 2001년 종묘제례 및 종묘제례악을 시작으로 2024년 등재한 한국의 장 담그기 문화까지 총 23건을 보유하고 있다.

심사 결과는 유네스코 본부가 있는 프랑스 현지 기준으로 2일 발표될 예정이다. 최종 등재 여부는 12월 중국 샤먼에서 열리는 제21차 무형유산위원회에서 결정된다. 이는 전 세계 무형유산 보호와 전승을 위한 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.