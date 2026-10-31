북한 전술탄도미사일 집속탄탄 위력평가시험 진행…4종 탄두 실전배치 예고

북한이 평안북도에서 집속탄탄을 탑재한 전술탄도미사일 시험발사를 진행했습니다. 북한은 올해 중으로 4종류의 전투부 실전 배치를 예고하며 미사일 전력을 다변화하고 있습니다.

북한이 평양을 기준으로 서북쪽 방향인 평안북도 정주군 일대에서 서해상으로 전술탄도미사일 을 발사했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 이 미사일은 집속탄탄 으로 알려진 산포전투부를 탑재한 것으로, 전투적용성 및 위력평가시험을 목적으로 수행되었다. 시험은 10월 31일 진행되었으며, 김정식 당 중앙위원회 제1부부장이 직접 지도에 나섰다.

집속탄탄 초강력 밀도 초토화 주장

노동당 중앙군사위원회 위원장이자 당 중앙위원회 제1부부장인 김정식 대장은 시험을 직접 지휘한 것으로 확인되었다. 미사일총국 산하 탄도미사일체계연구소와 전투부연구소는 공동 발표를 통해 시험 결과를 상세히 설명했다. 그들은 표준2형 산포전투부가 표적 구역을 초강력 밀도로 초토화할 수 있다고 주장했다.

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연구기관들은 표준2형 산포전투부가 12에서 13정보에 해당하는 약 11.9에서 12.9헥타르의 표적 지역을 효과적으로 파괴할 수 있다고 밝혔다. 산포전투부는 하나의 탄두 내부에 여러 개의 자탄을 내장한 집속탄두를 의미한다. 이 무기는 공중에서 폭발하여 자탄을 사방으로 확산시킴으로써 살상력을 극대화하는 원리를 갖췄다.

시험 과정에서 촬영된 영상 자료에는 아치형 지붕 구조물이 보이는 표적섬에서 집속탄이 파괴되는 모습이 포착되었다. 이는 한국군의 항공기 격납고나 탄약고, 포병진지 등을 모사한 것으로 추정되는 표적이다. 북측은 이러한 표적을 대상으로 집속탄탄의 실제 파괴 효과를 입증하기 위해 시험을 수행한 것으로 보인다.

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4종 전투부 실전 배치를 위한 준비

미사일총국장은 산포전투부를 특수용도와 표준형을 포함해 총 네 가지 부류로 구분한다고 언급했다. 또한 올해 중으로 모든 전투부들이 작전의 목적과 제거 대상의 특성에 맞게 부대들이 선택하여 이용할 수 있도록 할 것이라고 밝혔다. 이는 단순한 기술 개발을 넘어 다양한 탄두의 실전 배치로 이어질 가능성을 시사한다.

연내 네 종류의 탄두를 부대에서 운용할 수 있도록 하겠다는 북한의 선언은 무기체계의 다변화를 예고하는 것이다. 관련 전문가들은 북한의 이번 발표가 신형 미사일 전력의 실전 가동 readiness를 높이기 위한 전략적 조치로 해석된다. 특히 집속탄탄과 같은 영역제압 무기의 다각화는 지역 안보 상황에 새로운 변수를 제기할 수 있다.

한미 합동 대비태세 유지 상황

합동참모본부는 북한의 미사일 발사를 전후하여 긴밀한 대비태세를 유지해 왔다고 밝혔다. 합참은 어제 북한이 평북 정주군 일대에서 서해상으로 미사일을 발사했다고 발표했다. 한미 양국은 정보 공유를 통해 발사 전부터 관련 동향을 추적하며 대비태세를 유지하고 있었다.

전날 한국 군당국은 북한의 탄도미사일 발사와 관련된 내용을 즉시 발표하지 않았다. 이는 북한의 발사 사거리와 고도가 낮아 탄두 위력 시험 목적이었기 때문으로 분석된다. 한국군은 세부 제원을 정밀하게 분석하면서 신중하게 대응한 것으로 알려졌다.

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북한은 올해 4월에도 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 집속탄을 탑재한 화성포-11라형을 시험발사한 바 있다. 이번 시험은 과거 사례와 마찬가지로 고위 지도부의 직접적인 감시 하에 수행되었다. 이러한 반복적인 실험은 북한이 자국의 미사일 기술력과 집속탄탄의 성능을 지속적으로 검증하고자 하는 의도를 보여준다.

지역 안보에 미치는 영향 분석

북한의 집속탄탄 위력평가시험은 한반도 주변의 안보 환경을 지속적으로 긴장시키는 요인으로 작용하고 있다. 특히 서해상으로 발사된 미사일은 인접 국가의 안보 관심사를 자극할 수밖에 없다. 전문가들은 북한의 미사일 시험이 단순한 과시를 넘어 실제 교전 시나리오를 위한 데이터 수집 과정일 수 있다고 지적한다.

국제사회는 북한의 이러한 군사적 움직임을 주시하고 있다. 집속탄의 사용은 민간인 피해 가능성과 관련된 국제법적 논란도 동반하기 때문이다. 그러나 북한은 이번 시험을 통해 자국의 미사일 정확도와 파괴력을 내부적으로 확인하는 데 주력한 것으로 보인다.

앞으로도 북한은 다양한 종류의 전투부를 실전 배치함으로써 대응 전술의 다양성을 높일 것으로 예상된다. 이에 따라 한미 양국은 북한의 미사일 발사 동향을 지속적으로 모니터링하며 적절한 대응책을 마련해야 할 것으로 보인다. 국제사회의 우려가 커지는 가운데 북한의 미사일 개발 행보는 지역 평화에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.