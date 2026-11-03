북한 전략 순항미사일 집속탄 실험, 미사일방어망 우회 의도

북한이 3일 전략 순항미사일의 집속탄(클러스터 머드) 전력 평가 시험을 실시했다. 이 시험은 남과 미국의 요격망을 무력화하고 전략 시설을 광범위하게 파괴하기 위한 것으로 분석된다.

조선중앙통신 은 3일 북한 미사일총국 이 전날 전략 순항미사일 에 탑재된 집속탄 (클러스터 머드)의 전력 평가 시험과 수직 타격 비행 특성 시험을 성공적으로 수행했다고 보도했다. 이는 지난 29일 탄도미사일에 집속탄 을 탑재해 발사한 지 불과 사흘 만에 이루어진 추가적인 군사 실험으로, 북한이 기존에도 보유한常规 전력을 통해 남한과 미국의 방어 체계를 돌파할 능력을 입증하려는 시도로 해석된다.

집속탄 파괴력 및 수직 타격 능력 검증

미사일총국 산하 화약연구소는 이번 시험 결과를 발표하며, 순항미사일에 탑재된 중형 집속탄이 목표 지역을 초고밀도로 파괴할 수 있음을 확인했다고 밝혔다. 연구소는 특히 5∼6정보(약 5~6헥타르) 면적의 표적을 완전히 제압할 수 있다고 주장했는데, 이는 축구장 7∼8개 크기와 맞먹는 넓은 범위에 해당한다. 이러한 데이터는 북한이 단순한 폭발력뿐만 아니라, 실제 작전 환경에서의 살상 효과를 정량적으로 확보했음을 시사한다.

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또한 미사일총국은 자연 지형 특성을 고려한 순항미사일의 종말 기동성 향상을 통해 수직 타격 능력을 완비했다고 강조했다. 이는 한반도의 험준한 산지 지형을 고려할 때, 능선 뒤쪽에 위치한 목표물을 공격할 수 있는 불규칙 기동 능력을 확보했다는 의미로, 사진에 담긴 수직 낙하하는 미사일은 포병 진지나 탄약고 등을 모방한 남한군 시설을 겨냥한 것으로 보인다.

기존 요격 체계 우회 및 심리전 효과

집속탄은 공중에서 폭발하여 다수의 소폭탄을 사방으로 흩뜨려 살상 반경을 극대화하는 무기이다. 소폭탄들이 동시에 분산되므로 하나하나 요격하는 것이 사실상 불가능하다는 평가가 지배적이다. 이로 인해 남한과 미국의 요격 우선순위 판단을 혼란에 빠뜨리고, 핵무기 사용 없이도 공항이나 항만 같은 전략 시설을 수시간에서 수일간 마비시킬 수 있다.

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통일연구원 홍민 선임연구원은 "집속탄은 비행 중 구분이 어려워 적의 대응 판단을 지연시킬 수 있다"며, 이는 북한의 미사일 방어 네트워크 우회 전략과 직결된다고 지적했다. 앞서 지난달 31일 북한이 발사한 전술탄도미사일의 집속탄 시험에서는 12~13헥타르(축구장 18개 크기)를 파괴했다고 주장한 바 있어, 다양한 운반수단을 통한 광역 억제 능력을 강화하려는 의도가 읽힌다.

한반도 긴장 고조와 정치적 배경

이번 연속적인 무력 시위는 최근 서부 전선 비무장지대(DMZ) 땅굴 파기 사건 등으로 촉발된 남북 간 긴장 국면과 관련이 깊다. 또한 남한과 미국의 합동 핵·일반 전술 테이블톱 연습인 '아이언 매스' 등에 대한抗議 성격도 담고 있다. 김정은 국무위원장이 현장에 직접 참석하지 않은 점은 외부 외교적 영향을 최소화하면서도 내부 군부 응집력을 다지기 위한 계산된 조치로 분석된다.

무기공업부 김정숙 제1부부장 등 당국자는 현장에서 "남한의 도발 행위에 강력히 항의하며 핵 억지력 강화를 가속화하겠다"고 밝혔다. 이는 북한이 미사일의 정확도와 파괴력을 지속적으로 개선함으로써, 국제 사회와 남한 정부에게 더 큰 압박을 가하려는 전략적 메시지를 전달하고 있음을 보여준다. 향후 북한의 추가적인 미사일 발사와 함께 동북아 안보 불안이 지속될 가능성이 높다.