북한 원산 일대 동해상 단거리 탄도미사일 10여 발 발사

합동참모본부는 29일 오전 북한 원산 인근에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여 발이 발사된 것을 포착했다고 밝혔다. 한미는 강력한 방위 태세를 유지하며 예의주시하고 있다.

합동참모본부 는 29일 오전 12시 30분경, 북한 함경남도 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여 발이 발사된 사실을 확인했다. 이는 북한이 최근 지속적으로 보여준 군사적 도발 행보 중 하나로, 한국군과 미군은 즉각적인 탐지와 추적을 진행했다.

북한 미사일 발사 정황 및 분석 현황

합동참모본부는 이번 사건에 대해 '함경남도 선덕 일대에서 동해상으로 수 발의 미사일을 포착했다'고 공식 전했다. 현재 발사체의 구체적인 제원과 사거리, 그리고 탄도미사일 여부 등에 대한 정밀 분석이 진행 중인 상태다. 만약 해당 발사체가 탄도미사일로 최종 확인될 경우, 이는 지난달 31일 이후 나흘 만의 연이은 미사일 발사가 된다.

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북한은 지난 29일에는 600mm 초대형 방사포 KN-25를 10여 발 동시에 발사했으며, 같은 달 31일에는 집속탄두를 탑재한 전술탄도미사일을 시험 발사한 바 있다. 이러한 연속적인 실험은 북한이 한국의 최전방 감시소초나 항공기 격납고, 포병진지 등을 표적으로 삼는 장면을 공개하며 대남 위협 의도를 노골적으로 드러내고 있음을 시사한다.

김여정의 담화 및 북미 대화 여지 논란

이번 미사일 발사는 김여정 노동당 총무부장이 미국과의 대화를 '선택지'로 언급한 직후에 이루어져 주목을 받았다. 김 부장은 바이낸스 해킹 사태의 배후로 지목된 데 반발하는 담화에서, 평화 수호를 위한 선택지에 대화가 포함되지만 이것이 국가이익과 반드시 동일시되는 것은 아니라고 밝혔다.

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이 같은 발언은 북미 간 대화 재개 가능성을 열어둔 것이라는 관측을 낳게 했다. 그러나 김 부장은 같은 담화에서 미국의 적대시 정책이 새로운 기록을 세우고 있는 현실 속에서, 북한의 반사적 대응에서도 새로운 기록이 창조되어야 마땅하다고 경고하며 강경 대응 방침을 동시에 예고했다.

앞서 김정식 노동당 중앙위원회 군수공업부 제1부부장도 지난달 2일 담화를 통해 한미, 한미일 연합 훈련을 비난하며 조선민주주의인민공화국의 핵전쟁 억제력 강화 국방정책은 변함없을 것이라고 강조했다. 이는 북한 내부가 고강도 군사 대응을 예고하고 있음을 보여준다.

한미 연합방위태세 및 향후 전망

합동참모본대는 미사일을 준비 단계부터 면밀히 감시했으며, 발사 직후 탐지와 추적을 수행했다고 설명했다. 이들은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향을 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다고 재확인했다.

현재 한국군과 미군은 북한의 추가 도발에 대비한 경계 태세를 최고 수준으로 유지하고 있다. 합동참모본대의 분석 결과와 별도로 발표될 상세한 제원 데이터는 향후 북한의 군사 전략 변화를 이해하는 중요한 지표가 될 것이다. 관련 당국은 앞으로도 북한의 움직임을 지속해서 모니터링할 예정이다.