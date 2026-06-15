북한 연계 APT37, 나왈랫 악성코드로 한국 사용자 대상 스피어 피싱 공격 펼쳐

마이크로소프트를 사칭한 이메일을 통해 유포되는 '나왈랫' 악성코드, 30개 이상의 기능으로 시스템 장악 가능

한국 사용자를 대상으로 한 악성코드 가 마이크로소프트 보안팀을 사칭한 이메일을 통해 유포되는 것이 발견되었습니다. 이 코드는 북한 연계 해킹 그룹의 소행으로 의심되며, 키보드 입력 기록을 포함한 30개 이상의 기능으로 피해자 시스템을 장악할 수 있어 주의가 요구됩니다.

국내 보안업체 지니언스에 따르면, 북한 연계 해킹 그룹 APT37의 소행으로 의심되는 악성코드 '나왈랫(Nawalrat, NarwhalRAT)'이 한국 사용자를 대상으로 유포되고 있습니다. 공격은 '일회용 비밀번호(OTP) 반복 생성으로 인한 보안 점검 공지'라는 제목의 스피어 피싱 이메일을 통해 이루어집니다. 발신자는 '마이크로소프트 계정 팀'으로 표시되지만 실제 발신 도메인은 공식 MS 소유 도메인이 아닌 것으로 확인되었습니다. 공격 이메일은 MS 계정 보안 경고를 사칭하며, 계정 탈취 및 OTP 악용 가능성에 대한 불안을 조성해 수신자가 첨부파일을 실행하도록 유도하는 구조를 가집니다.

위장 이메일은 수신자 MS 계정에서 일회용 비밀번호가 반복 생성되는 비정상적 활동이 감지되었다고 경고하며, 이를 제3자 로그인 시도나 피싱 공격과 연관된 보안 위협으로 설명합니다. 이메일은 비밀번호 변경을 즉시 권고하며, 대응 방법에 관한 첨부된 보안 공지를 참조하도록 안내합니다. 실제 첨부파일은 HWP 문서가 아닌 ZIP 압축파일이며, 내부에는 악성 LNK 파일이 있습니다.

지니언스는 설치 후 악성코드가 '네이버웨일(naverwhale)'이라는 폴더를 컴퓨터에 작업 디렉토리로 생성한다고 밝혔으며, 이를 '나rorhwal(narwhal)'과 '네이버웨일'의 글자 재배열로 해석해 '나왈랫(NarwhalRAT)'으로 명명했습니다.

'네이버웨일'은 네이버 웨일 브라우저 위장 시도로 해석됩니다. 나왈랫은 공격자의 원격 명령에 따라 키보드 입력 기록, 화면 캡처, 마이크 녹음, USB 저장 장치 파일 수집, 원격 명령 실행 등 30개 이상의 기능을 선택적으로 활성화할 수 있습니다. 피해자 PC에서 어떤 프로그램이 사용되는지 실시간으로 판단할 수 있습니다. 수집된 정보는 즉시 유출되지 않으며, 작업 디렉토리 내 네이버웨일 앱 데이터 아래에 임시 저장된 후 순차적으로 전송됩니다.

이는 실시간 탐지를 방해하려는 시도로 해석됩니다. 지니언스는 이번 공격이 작년 5월 공개된 북한 연계 해킹 그룹 APT37의 파이썬 기반 백도어 사건과 유사하다고 설명했습니다. 지니언스는 "앞으로도 유사한 변종 형태로 지속 사용될 가능성이 있다"며 "비정상 통신 등을 포함한 행동 기반 탐지 시스템 강화가 필요하다"고 조언했습니다





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