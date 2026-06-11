북한 언어의 실상: 순수하다던 말 속에 외래어와 욕설이 넘친다

북한이 '가장 순수하고 우수한 언어'라고 자부하지만, 실제로는 러시아어, 일본어, 영어 외래어가 다수 사용되고 있으며, 남북한 간 단어 의미와 표기법 차이가 크다. 또한 공식 매체에서 적에 대한 막말과 욕설이 빈번하며, 최근 '통일' 관련 용어를 삭제하는 등 언어적 변화가 두드러진다.

북한은 '가장 순수하고 우수한 언어'를 가졌다고 자부하지만, 실제 북한 말에는 러시아어, 일본어, 영어 외래어 가 상당히 남아 있다. 예를 들어 '그루빠'(그룹), '뜨락또르'(트랙터), '바께쯔'(양동이), '고뿌'(잔), '마이싱'(항생제) 등이 일상적으로 쓰인다.

또한 '햄버거'와 '와플'은 한때 순화어로 대체되었다가 다시 규범어가 되었고, '입쌀' 대신 '백미'를 쓰는 등 오히려 한자어로 회귀하는 경우도 있다. 이는 북한이 1966년부터 추진한 '말다듬기' 운동이 외래어를 완전히 없애지 못했고, 오히려 남한에서 사용하지 않는 외래어가 더 많다는 것을 보여준다. 남북한 언어의 차이는 단어뿐만 아니라 표현 방식에서도 두드러진다. 남한에서 '상호', '세기말', '성동격서'로 쓰는 말을 북한에서는 '호상', '말세기', '동성서격'으로 뒤집어 쓰며, '폐'를 '페'로 표기하는 등 맞춤법 차이도 있다.

'외치다'는 '웨치다', '젓가락'은 '저가락', '올바른'은 '옳바른'으로 적는다. 특히 '소행', '방조', '희한하다' 같은 단어는 남한에서는 부정적이지만 북한에서는 긍정적인 의미로 사용된다. 이런 차이는 분단 이후 80여 년간 언어가 따로 발전해 온 결과로, 상호 이해를 위해서는 반드시 인지해야 할 부분이다. 북한 말의 또 다른 특징은 체제 외부의 적에 대한 막말과 욕설이다.

공식 매체인<로동신문>에서도 '대갈통을 묵사발로 만든다', '세멘트로 주둥이를 매몰해 버린다' 등의 표현이 거침없이 등장한다. 이는 단순한 비난을 넘어 일종의 오락 기능을 한다는 분석도 있다. 한편 2024년 1월 이후 북한은 '남조선' 대신 '대한민국'을 공식 용어로 사용하고, '통일' 관련 표현을 삭제하는 등 남북 관계를 적대적 두 국가로 규정하는 언어적 변화를 단행했다. 평양 지하철 통일역은 '모란봉역'으로, 판문점 통일각은 '판문관'으로 이름을 바꾸었다.

이러한 변화는 한반도 언어 통일의 전망을 더욱 어둡게 한다. 북한 언어의 현실을 다룬 책 '세상에서 가장 순수하고 우수한 말'은 이런 모순을 생생하게 보여준다. 지은이는 북한이 표방하는 순수 언어와 실제 사용 언어의 괴리, 그리고 남북 언어 이질화의 심화를 지적하며, 통일을 위한 첫걸음은 상대방 언어를 이해하는 것임을 강조한다. 남북 언어의 차이가 더 이상 단절로 이어지지 않도록, 북한 말의 실제 모습을 있는 그대로 받아들이는 자세가 필요하다





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