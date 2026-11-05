북한 신형 대공미사일 시험발사...동부지구 순항미사일 훈련 병행

북한 미사일총국이 4일 신형 반항공미사일을 시험발사하고 동부지구 장거리 전략순항미사일 부대가 시범 화력훈련을 진행했다. 김정식 대장이 현장 지도에 나섰다.

북한 미사일총국 이 4일 신형 반항공미사일 종합체의 설계기술적 특성을 확증하기 위한 시험발사를 진행했다. 조선중앙통신 은 5일 자 보도를 통해 이번 시험발사가 완수되었음을 확인했으며, 노동당 중앙군사위원이자 당 중앙위원회 제1부부장인 김정식 대장이 현장에 직접 나서 미사일총국과 국방과학연구부문의 지도 간부들과 함께 시험 과정을 총지휘했다고 전했다.

신형 대공미사일 기술적 성능 검증 완료

북한 미사일총국이 실시한 이번 시험발사는 단순한 시사가 아니라 새로운 비행체 재료와 지능화된 다중복합유도방식의 적용 효과를 실질적으로 평가하기 위한 목적이었다. 중앙통신의 보도에 따르면, 이번 시험을 통해 반항공미사일 체계의 목표식별 능력과 추반 능력을 비롯한 탐지정보처리장치의 기술적 특성과 믿음성이 명확하게 확증되었다고 북한은 밝혔다.

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특히 이번 미사일은 최신 재료 기술과 복잡한 유도 시스템을 통합함으로써 기존 체계 대비 성능이 대폭 향상되었음을 시사한다. 북한은 이러한 기술적 검증이 전투체계들의 고도화와 전략무기의 전투적 신뢰성을 제고하기 위한 각급 국방 및 군사 부문의 의무적인 활동의 연장선상에 있다고 주장하며, 해당 시험이 국방 과학 연구의 중요한 성과임을 강조한 바 있다.

동부지구 전략순항미사일 화력훈련 병행 실시

동일한 날인 4일, 북한은 동부지구 장거리 전략순항미사일부대 관하 화력구분대에서 시범 화력훈련을 동시에 진행했다. 중앙통신은 해당 부대가 장거리 전략 순항미사일을 활용하여 가상적인 비행장 표적에 대한 타격 임무를 완벽하게 수행했다고 보도했다. 이는 북한이 단일 무기 개발뿐만 아니라 실제 전장에서의 활용 능력을 종합적으로 훈련하고 있음을 보여준다.

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북군 당국은 이번 화력훈련이 반항공미사일 시험발사와 함께 전략적 방어 및 공격 능력을 동시에 점검하는 통합적인 군사 활동임을 명시했다. 동부지구 부대가 보여준 정밀 타격 능력은 북한 군부가 가상적 항공 공격에 대비한 방공망 구축과 동시에 적 항공 시설에 대한 선제적 또는 보복적 타격 능력을 고도화하려는 의도를 담고 있다.

국방안보 전문가 분석...표적 파괴 의도 명확

한편 한국국방안보포럼(KODEF)의 신종우 사무총장은 북한의 이번 군사 행보를 분석하며, 발사된 전략순항미사일은 집속탄을 탑재한 '화살1형'으로 추정된다고 밝혔다. 신 사무총장은 이번 훈련이 자탄을 저고도에서 분리해 균일 면적을 정밀하게 타격하고 제압하기 위한 위력시험으로 보인다며, 구체적인 전술적 의도가 드러나 있다고 해석했다.

신종우 사무총장은 특히 이번 훈련이 활주로를 부수거나 대규모 이륙훈련인 '엘리펀트 워크'(Elephant Walk)를 위해 활주로에 집결한 한미 공군전력을 파괴하려는 의도를 드러낸 것이라고 분석했다. 이와 함께 신 사무총장은 신형 지대공 미사일이 작년 11월 북한 공군 창설 80주년 행사에서 처음 공개된 이후 유도부가 러시아의 방공미사일 S-400과 유사한 구조를 갖추고 있음을 지적하며, 기동성 강화를 위해 중앙에 날개를 추가해 급회전 시 선회율을 극대화한 방식으로 설계되었을 가능성을 제시했다.

군당국은 해당 미사일이 300km 미만을 비행한 것으로 파악했으며, 근거리탄도미사일(CRBM)이나 지대공미사일, 순항미사일 등 다양한 가능성 열어두고 제원을 면밀히 분석해왔다. 이러한 분석들은 북한이 다양한 탄도체와 유도 시스템을 혼용하여 적의 방어망을 교란하고 효율적인 타격을 가하려는 다층적인 미사일 전략을 유지하고 있음을 보여준다.

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대내 홍보 통제...김정은 참관 없는 3차례 무력시위

한편 이번 대공 미사일 시험발사와 순항미사일 훈련 내용은 북한 주민들이 시청하는 노동당 기관지 노동신문에는 전혀 실리지 않았다. 이는 북한이 최근 일주일 사이 네차례에 걸쳐 무력시위를 진행했지만, 김정은 국무위원장이 참관하지 않은 세 차례 발사와 훈련에 대해서는 대내 매체를 통해 공개하지 않는 전략적 홍보 통제를 취했음을 의미한다.

북한은 지난달 29일 600mm 초대형 방사포(KN-25)와 같은 달 31일 집속탄두를 탑재한 전술탄도미사일을 각각 시험발사했으며, 지난 2일에는 전략순항미사일 집속탄두 위력평가시험을 진행했다. 김정은 국무위원장이 직접 참관한 두차례의 실험과는 달리, 김정식 대장이 지도한 이번 시험발사는 대내선보다는 대외적 위세 과시 및 기술적 성과 증명을 위한 행보로 해석된다. 이러한 선별적 보도 관행은 북한 내부의 사기 진작보다는 외부 적대세력에 대한 경고와 국방 기술력의 객관적 입증에 더 큰 목적을 두었음을 시사한다.