북한 비난: 한국을 적대시하는 원칙 변하지 않을 것 - 외무성

북한은 최근 한국·유럽연합(EU) 정상회담 공동성명에 대해 평화의 가면을 내던졌고, ‘한국을 적대시하는 원칙이 변하지 않을 것’이라고 밝혔다. 외무성은 이재명 대통령의 유럽 순방 중 채택된 한국과 EU의 공동성명과 관련해 ‘서울 위정자들이 그 무슨 말과 행동을 하든 그것은 우리에 대한 도전이며 한국을 철저한 적대국으로 다뤄나가려는 우리의 대적원칙은 불변하다’고 말했다.

지난 3월 22일 최고인민회의 제15기 1차회의에 참석한 김정은 국무위원장이 영토 조항을 신설하는 등 헌법을 개정했다. 북한은 이 회의에서 한국·유럽연합(EU) 정상회담 공동성명에 대해 평화의 가면을 내던졌고, ‘한국을 적대시하는 원칙 이 변하지 않을 것’이라고 밝혔다.

외무성은 13일 ‘10국 대변인’ 명의 담화를 통해 이재명 대통령의 유럽 순방 중 채택된 한국과 EU의 공동성명과 관련해 ‘서울 위정자들이 그 무슨 말과 행동을 하든 그것은 우리에 대한 도전이며 한국을 철저한 적대국으로 다뤄나가려는 우리의 대적원칙은 불변하다’고 말했다. 대변인은 한국·EU 공동성명에 북한을 핵보유국으로 인정하지 않고 북러 간 군사협력을 규탄하는 내용이 들어간 점을 언급하며 ‘이재명 대통령의 유럽 순방 중 채택된 한국과 EU의 공동성명’을 비판했다.

대변인은 ‘이재명 대통령의 유럽 순방 중 채택된 한국과 EU의 공동성명’에 대해 ‘이재명 대통령의 유럽 순방 중 채택된 한국과 EU의 공동성명’이 ‘우리 국가에 대한 적대를 떠나 절대 존재 불가한 제1의 적대국, 조선과 아시아대륙 침략을 위한 미국의 ‘단검’이 바로 한국의 실체이고 숙명이다’고 비난했다. 앞서 이재명 대통령과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난 10일 브뤼셀에서 정상회담을 한 뒤 ‘러시아-북한 간 불법적 군사협력을 강력히 규탄한다’, ‘북한은 핵확산금지조약(NPT) 상 핵보유국으로 결코 인정되지 않을 것’ 등의 문구가 담긴 공동성명을 채택했다.

이날 담화를 낸 10국은 북한이 남북관계를 ‘적대적 두 국가 관계’로 선언한 후 외교·대외업무를 담당하는 외무성 산하에 신설해 대남 업무를 맡긴 조직이다





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북한 한국 EU 정상회담 핵보유국 적대시하는 원칙 적대적인 두 국가 관계 특유의 ‘솔직함’ ‘평화공존’은 있을 수 없으며 영원히 적대적인 두 국가 관계일 수밖에 없다는 현실 ‘평화선언’이니 ‘평화적인 두 국가론’이니 하는 기만극도 더 이상 벌릴 체면이 없어졌다는 것을 보여준다 ‘솔직함’을 발휘한 것은 앞으로 ‘평화적인 두 국가론’이니 하는 기만극도 더 이상 ‘평화공존’은 있을 수 없으며 영원히 적대적인 두 국가 관계일 수밖에 없다는 현실 ‘평화선언’이니 ‘평화적인 두 국가론’이니 하는 기만극도 더 이상 벌릴 체면이 없어졌다는 것을 보여준다 ‘솔직함’을 발휘한 것은 앞으로 ‘평화적인 두 국가론’이니 하는 기만극도 더 이상

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