북한 내고향여자축구단 AFC 여자 챔피언스리그 우승과 수원종합운동장에 울려 퍼진 통일의 메아리

수원에서 열린 AFC 여자 챔피언스리그 결승전에서 북한 내고향여자축구단이 일본을 꺾고 우승을 차지했으며, 이를 지켜본 실향민들의 뜨거운 응원과 아쉬운 작별이 교차한 현장을 상세히 전합니다.

2026년 5월 23일, 경기도 수원시 장안구에 위치한 수원종합운동장 은 단순한 스포츠 경기장을 넘어 남과 북의 그리움과 염원이 교차하는 거대한 감동의 장으로 변모했습니다. 아시아축구연맹(AFC)이 주관하는 여자 챔피언스리그(AWCL)의 대미를 장식하는 결승전에서 북한의 내고향여자축구단 과 일본의 강호 도쿄 베르디 벨레자가 맞붙은 이번 경기는 시작 전부터 수많은 이들의 이목을 집중시켰습니다.

경기장 외부의 풍경은 마치 작은 통일 축제와도 같았습니다. 곳곳에 내걸린 민간단체들의 현수막은 북한에서 온 내고향 축구단을 뜨겁게 환영했고, 특히 실향민 단체와 함께 구성된 아리랑응원단의 활동이 눈에 띄었습니다. 이들은 20미터가 넘는 거대한 응원 현수막을 펼쳐 든 채 꽹가리를 울리며 북녘 땅에 대한 그리움과 선수들에 대한 지지를 온몸으로 표현했습니다. 평안남도민중앙회 회원들 역시 깃발을 힘차게 흔들며 경기장 주변의 분위기를 고조시켰습니다.

비록 날씨는 쾌청한 주말이었으나, 앞서 치러진 수원FC위민과 내고향의 4강전 당시 쏟아졌던 세찬 비바람에 비하면 관중 수는 적었음에도 불구하고, 남북 대결이라는 상징성 덕분에 현장의 열기만큼은 그 어느 때보다 뜨거웠습니다. 경기가 시작되자 초반에는 양 팀 모두 조심스러운 탐색전을 펼치며 다소 느슨한 흐름이 이어졌습니다. 하지만 전반 44분, 경기장의 분위기를 단숨에 바꾼 결정적인 장면이 연출되었습니다. 내고향의 핵심 공격수 김경영이 정금의 정교한 패스를 받아 골망을 흔드는 선취점을 터뜨린 것입니다.

그 순간, 관중석을 가득 메운 공동응원단에서는 천둥 같은 함성과 박수가 터져 나왔습니다. 북한 선수들의 득점은 단순한 점수 획득을 넘어, 응원석에 앉아 있던 실향민들과 남북 화합을 바라는 시민들에게 깊은 정서적 울림을 주었습니다. 이번 경기를 앞두고 통일부 정 장관은 AFC의 공개 서한에 따라 정치적 상황을 배제하고 순수 스포츠로서 경기가 진행되도록 협조하기 위해 경기장에 직접 방문하지는 않았지만, 마음만은 함께하며 내고향의 우승을 간절히 기원했다는 소식이 전해지며 뭉클함을 더했습니다.

내고향 선수들은 남은 경기 시간 동안 일본 팀의 거센 추격과 압박을 끈질기게 막아냈고, 마침내 종료 휘슬이 울리자 내고향여자축구단의 우승이 확정되었습니다. 시상식에서 선수들이 우승컵을 높이 들어 올리는 순간, 관중석에서는 다시 한번 우렁찬 박수와 함께 내고향을 연호하는 외침이 울려 퍼졌습니다. 그러나 승리의 환희 뒤에는 씁쓸한 아쉬움이 남았습니다. 우승의 기쁨을 만끽하며 인공기를 들고 경기장을 달린 내고향 선수들은 기념 촬영과 세리머니를 모두 마친 후, 자신들을 위해 목이 터져라 응원했던 공동응원단 쪽으로는 단 한 번의 인사도 건네지 않은 채 서둘러 경기장을 빠져나갔습니다.

시상식이 끝난 후에도 300여 명의 관중은 자리를 지키며 선수들의 이름을 외쳤지만, 돌아온 것은 차가운 침묵과 뒷모습뿐이었습니다. 하지만 이러한 냉담한 반응 앞에서도 실향민들의 마음은 꺾이지 않았습니다. 평안도 덕천 출신 실향민 2세인 김덕형 평안남도민회중앙회 회장은 선수들의 태도에 섭섭하지 않느냐는 질문에 대해, 그런 보답을 바라고 온 것이 아니라고 답하며 깊은 울림을 주었습니다.

그는 한 번의 경기나 짧은 만남으로 수십 년간 쌓인 벽과 태도가 쉽게 달라지지는 않겠지만, 스포츠와 문화 같은 순수한 분야에서 꾸준히 교류하고 노력하다 보면 언젠가는 굳게 닫힌 마음의 문이 열릴 것이라는 희망을 피력했습니다. 이번 대회는 비록 경기 후의 소통이라는 과제를 남겼지만, 스포츠가 가진 화합의 힘과 실향민들이 간직한 고향에 대한 변함없는 사랑을 다시 한번 확인할 수 있었던 소중한 시간이었습니다





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