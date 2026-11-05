북한 김정식, 새 대공미사일 및 순항미사일 시험발사 지시

김정식 노동당 부부장이 지휘한 북한의 신형 대공미사일 시험발사와 장거리 전략순항미사일 훈련이 진행되었다. 한국국방안보포럼은 미국 중간선거와 연관된 심리전적 의도가 담긴 전술적 움직임으로 분석했다.

북한 미사일총국 은 2026년 11월 4일, 신형 반항공미사일종합체의 설계기술적 특성을 검증하기 위한 시험발사를 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 2026년 11월 5일 보도했다. 김정식 대장은 노동당 중앙군사위원이자 당 중앙위원회 제1부부장이라는 직함 아래, 미사일총국과 국방과학연구부문의 지도 간부들과 함께 이번 핵심 시험발사를 직접 지휘하며 북한의 군사 기술력이 고도화되고 있음을 과시했다.

신형 미사일의 기술적 성능과 시험 결과

노동당 중앙군사위원 김정식 대장은 조선중앙통신을 통해 이번 시험발사가 새로운 비행체 재료와 지능화된 다중복합유도 방식의 효율성을 확증하는 중요한 과정이었다고 밝혔다. 또한 반항공미사일 체계가 목표물을 식별하고 추적하는 능력과 탐지정보처리장치의 기술적 특성과 믿음성이 검증되었다고 주장했으며, 이는 북한이 자체 개발한 방공 체계의 신뢰성을 대내외적으로 확인하려는 전략적 의도로 해석된다.

Also read 미국 중간선거 민주당 승리, 이란전쟁 종식 기대에 국제유가 8% 급락

북한은 2026년 11월 4일 동해상으로 발사된 신형 미사일이 300킬로미터 미만의 거리를 비행한 것으로 합동참모본부가 판단했다고 밝혔다. 합동참모본부는 함경남도 선덕 일대에서 동해상으로 여러 발의 미사일이 발사된 사실을 확인했으며, 발사 직후 미사일을 탐지하고 추적하는 데 성공했다고 밝혔다. 장도영 합참 공보실장은 정확한 제원과 성능 개량 여부에 대해 한미 양국이 정밀 분석을 진행 중이라고 설명했다.

중앙통신은 동부지구 장거리 전략순항미사일부대 관하 화력구분대가 같은 날 시범 화력훈련을 진행했다고도 전했다. 해당 부대는 장거리 전략순항미사일을 활용해 가상적인 비행장 표적에 대한 타격 임무를 완벽하게 수행했으며, 이번 시험과 훈련이 전투체계의 기술적 고도화와 전략무기의 전투적 신뢰성을 높이기 위한 의무적인 활동의 연장선상에 있다고 주장했다.

Advertisement

안보 전문가의 전술적 의도 및 군사 분석

신종우 한국국방안보포럼(KODEF) 사무총장은 북한이 발사한 장거리 전략순항미사일이 집속탄을 탑재한 화살 1형으로 추정된다고 분석했다. 신 사무총장은 이번 시위가 자탄을 저고도에서 분리해 균일 면적을 정밀하게 타격하고 제압하기 위한 위력시험으로 보인다고 지적했으며, 이를 통해 미국의 전략적 의도를 드러낸 것으로 해석했다.

신 사무총장은 특히 이번 시험발사가 활주로 부파 또는 활주로에 집결한 한미 공군전력을 파괴하려는 의도를 드러낸 것이라고 밝혔다. 그는 미국과의 대화를 선택지로 언급한 김여정 노동당 총무부장의 담화가 발표된 날인 만큼, 한미 연합훈련과 현 대외 정세에 대응하는 측면이 강하다고 분석했다.

신 사무총장은 신형 지대공 미사일이 작년 11월 북한 공군 창설 80주년 행사에서 처음 공개된 것으로, 유도부가 러시아의 방공미사일 S-400과 유사한 구조를 가졌다고 설명했다. 또한 기동성을 강화하기 위해 중앙에 날개를 추가해 급회전 시 선회율을 극대화한 방식으로 설계된 것으로 보인다고 덧붙였다.

군사 발표 절차 변경 및 향후 대응 전망

합동참모본부는 이번 미사일 발사에 대해 기존과 달리 언론 공지 기준을 유지하면서도, 발사 초기에 탐지된 제원상 다양한 계열의 미사일일 가능성이 있어 한미가 정밀 분석 중이었다고 밝혔다. 장도영 공보실장은 정확한 분석이 진행 중인 상황에서 단정해 발표하기보다 우리 군의 감시 및 정찰 능력을 노출하지 않으면서 상황을 공유했다고 이해해 줄 것을 당부했다.

Advertisement

북한의 이번 일련의 무력시위는 미국 중간선거 당일과 겹친 시점에도 진행되었으며, 김정은 국무위원장이 참관하지 않은 세 차례의 발사는 대내 매체에 공개되지 않았다. 통일부 당국자는 지난달 29일부터 4일 사이 북한이 네 차례에 걸쳐 미사일 및 방사포를 발사한 동향에 비추어 볼 때, 외부 압력에 대응하기 위한 성격이 강하다고 평가했다.