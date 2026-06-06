북한 국무위원장 김정은 딸 주애와 함께 해군 구축함 '강건호'를 방문한다

북한 국무위원장 김정은이 딸 주애와 함께 지난 4일 작전수행능력평가 시험공정에 착수한 해군 구축함 '강건호'를 방문하고 항해시험을 참관했다고 조선중앙TV가 6일 보도했다.

북한 국무위원장 김정은 이 딸 주애 와 함께 지난 4일 작전수행능력평가 시험공정에 착수한 해군 구축함 ' 강건호 '를 방문하고 항해시험 을 참관했다고 조선중앙TV 가 6일 보도했다. 김 위원장은 구축함 해병들의 함 운용능력을 치하하면서 '함의 순항체제와 고속기동체제에 대하여 그 기동성이 작전상요구를 만족시킬 수 있게 대단히 훌륭하다'고 만족감을 드러냈다.

또한 '지상과 해상, 공중의 임의의 공간에서 군사주권을 책임적으로 행사할 수 있는 실질적인 강력한 군사력을 갖춰야 전쟁을 억제하고 평화를 지켜낼 수 있다'며 '이는 당의 변함없는 지론이고 국가방위정책'이라고 말했다. 특히 '해군 무력을 핵전쟁억제력의 일익을 믿음직하게 담당할 수 있는 역량으로, 수중과 수상에서 임의의 시각에 적에게 치명적인 타격을 가할 수 있는 집단으로 급속히 장성강화하는 문제는 우리 당이 새로운 5개년 국방발전정책에서 가장 중요한 핵심과업'이라고 강조했다.

김 위원장은 아울러 함선 및 무기체계연구 관련 기관 간부들과 과학자, 기술자 집단에 '가급적 빠른 시일 내에 구축함 '최현호'와 '강건호'를 해군에 취역시키기 바란다'고 당부했다.

'강건호'는 지난해 5월 열린 진수식 당시 물에 띄우려던 중 선체가 기울어지며 넘어져 좌초했다. 사고를 현장에서 목격한 김 위원장은 '심각한 중대 사고이며 범죄적 행위'라고 격분하며 관련 인원의 문책을 지시했다. 북한은 고작 사고 22일 만에 배를 물에서 건져 진수식을 강행했으나 그동안 정상 작동 여부에 의문이 제기돼 왔다. 이런 상황에서 북한 매체는 '강건호'가 재진수한 지 1년 만에 물살을 가르며 항해하는 사진을 공개했다.





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