북한 '무인항공기술발전-2026' 전시회, 김정은 위원장 직접 참관

북한이 무인기 기술의 급속한 발전을 과시한 '무인항공기술발전-2026' 전시회를 개최했다. 전시회에서는 무인긴장기, 자폭 드론, 공대지 미사일 등 다양한 무기시스템이 실전 시연을 통해 정밀타격 능력을 선보였으며, 김정은 위원장이 직접 참관했다.

북한이 2026년 10월 29일 '무인항공기술발전-2026' 전시회를 열었고, 이날 전시회에서 선보인 무인기 와 관련 무장 시스템이 대규모 시연을 통해 군사적 우위를 과시했다. 북한 국무위원장 김정은은 물론 그의 딸 주애와 부인 리설주 등 고위 인사들이 전시회를 직접 참관하며, 무인기 전술이 어떻게 실전에서 활용될 수 있는지를 김정은 위원장이 직접 인증했다.

전시회에서는 전술 자폭 무인공격기, 다목적 무인기, 공대지 미사일과 순항미사일이 섬 표적에 100% 명중조차 이루어낸 것으로 보도되었다. 이는 북한이 무인기 전력에 있어 '정밀타격' 능력을 가장 강조하는 시도로 해석된다. 전시회의 주요 하이라이트는 '샛별-4형' 전략무인정찰기와 '샛별-9형' 다목적 무인공격기 등 북한 자체 개발한 다양한 무인기 모델의 공개였다. 특히 '샛별-9형' 무인기는 공대지 전술순항비행탄을 발사해 섬 표적을 정밀 타격하는 모습을 보여 주었으며, 사진과 영상 자료가 공개되었는데, 이는 기존 북한 무기 시연과 차별화된 고도화된 전술과 기술을 뽐내는 신전이었다.

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북한 무인기 전력 다종화와 기술 습득 경로

전문가들은 러시아와의 군사 협력, 해킹 등지를 통해 기술을 습득한 것으로 보고 있으며, 이번 전시회가 북한의 무인기 전력 다종화 수준이 수년 전과 비교해 현저히 상승했음을 시사한다. 한편, 북한은 '스위치블레이드 600'과 유사한 소형 대전차·중장갑 공격 드론도 최초 공개되었다.

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'골판지 자폭 드론'이라 불리는 저비용 고효율 드론은 '저시인성 도장'이 적용되어 전파교란(재밍)에도 강인스러운 특성을 보인다. 특히 '광섬유 드론'과 유사한 흰색 코일 캐니스터 드론은 얇은 광케이블을 이용해 자폭형 비행을 구현해 전파 위험을 최소화한다. 이러한 신형 무인기와 드론은 북한이 한국과의 갈등 상황에서 고정밀 타격과 함께 '핵심 타깃' 공격을 강화하려는 시도로 해석된다. 북한은 이번 전시회를 통해 무인기 전력 전면 전면 고도화를 명시하면서, 국제사회의 군비확산 문제에 대한 경고를 강화하고 있다.