북한·중국, 시진핑 주석 국빈 방문 기념 '불패의 친선관계' 강화 선언

노동신문은 시진핑 중국 국가주석의 평양 방문을 맞아 양국 관계를 '불패의 친선관계'라 강조하며, 향후 우호협조조약 체결과 국제정세 속 협력 필요성을 역설했다.

지난달 4일, 김정은 북한 노동당 총비서가 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 회담을 마친 뒤 악수를 나누는 모습이 포착되었다. 이때 양국 정상은 서로의 안부를 묻고 향후 협력 방안을 논의했으며, 북한 노동당 기관지인 '노동신문'은 이를 기점으로 양국 관계가 더욱 굳건해지고 있음을 강조했다.

특히 시진핑 주석이 2019년 이후 처음으로 평양을 방문한 날인 8일, 노동신문은 1면에 '중국 인민의 친선 사절을 열렬히 환영한다'는 사설을 게재했다. 사설에서는 평양 전역이 국빈 방문을 맞아 환영 분위기로 가득 차 있었으며, 양국이 외래 침략에 대항하고 사회주의 건설을 이루는 과정에서 동지적 우의와 혈연적 유대가 결합된 '불패의 친선관계'를 유지하고 있다고 평가했다. 김정은 국무위원장과 시진핑 주석의 전략적 리더십 아래, 양국의 소통과 단결이 한층 강화되었다는 점을 강하게 부각시켰다.

노동신문은 이어 다음 달 11일에 체결될 예정인 '북·중 우호협조 및 상호원조조약' 65주년을 앞두고, 이번 방문이 의미하는 바를 '뜻깊은 해'를 맞아 전통적인 우호 관계를 새로운 시대적 요구에 맞춰 다양한 분야에서 더욱 활력 있게 발전시켜 나가야 할 필요성으로 제시했다. 현재 국제정치는 미·중 갈등이 심화되고 이란·우크라이나 등 지역 분쟁이 지속되는 등 복잡하고 혼란스러운 상황이다. 이러한 국제 정세 속에서 양국 인민의 전투적 단결과 상호 협조가 필수적이라는 논조를 내세우며, 공동의 외교 전략을 강조했다.

특히 중국이 대만 문제와 같은 주권 이슈에 민감하게 반응하고 있는 점을 들어, 북한이 이에 대해 적극적인 지지를 표명하고 있음을 명시했다. 이는 양국이 전략적 파트너십을 넘어 정치·군사·경제 전반에서 협력의 폭을 확대하려는 의도라고 해석될 수 있다. 마지막으로 노동신문은 앞으로도 사회주의 위업을 전진시키고 지역과 세계의 평화와 안보를 수호하는 과정에서 중국 동지들과 굳게 손을 잡고 나아갈 것임을 선언했다.

"향후 대외 정책에서 중국과의 공동 전선을 유지하겠다"는 의지를 밝히며, 양국이 상호 원조와 협력을 통해 국제사회에서 독자적인 입지를 강화하고자 하는 목표를 재확인했다. 이번 사설은 북한이 국제무대에서 중국과의 연대를 강조함으로써, 미·서와의 대립 구도를 대비하는 전략적 메시지를 전달하고 있다. 고성표 기자 muzes@joongang.co.k





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북한과 중국 시진핑 방문 우호협조조약 국제정세 사회주의 연대

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