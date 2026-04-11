북중미 월드컵 앞둔 국가대표팀, 마지막 평가전 결과와 과제

YTN 라디오 '월드컵 킥오프'에서 송지훈 기자, 박문성 해설위원과 함께 북중미 월드컵을 앞둔 대한민국 국가대표팀의 최근 평가전 결과와 문제점을 분석하고, 앞으로의 과제와 전망을 논의합니다. 코트디부아르, 오스트리아와의 평가전에서 드러난 전술, 선수 기용 문제와 일본 축구의 성공 사례를 비교하며 한국 축구의 발전을 위한 다양한 의견을 제시합니다. 특히, 마지막 평가전 이후 남은 시간 동안 어떻게 팀을 재정비하고 경쟁력을 강화할 수 있을지 심도 있는 이야기를 나눕니다. 더불어, 3백, 4백 전술 논쟁의 본질을 파고들고, 실리적인 전략과 선수 개개인의 역량을 극대화하는 방안을 모색합니다.

YTN 라디오(FM 94.5Mhz) □ 진행 : 이광용 축구캐스터 □ 출연자 : 송지훈 중앙일보 기자, 박문성 축구해설위원 * 아래 텍스트는 실제 방송 내용과 차이가 있을 수 있으니 보다 정확한 내용은 방송으로 확인하시기를 바랍니다. ■ 이광용 축구캐스터 (이하 이광용) : YTN 라디오와 함께하는 북중미 월드컵 이야기, 월드컵 킥오프는 FM 94.5 YTN 라디오와 YTN 라디오 공식 유튜브 채널을 통해 보이는 라디오로 동시 송출되고 있습니다. 방송 듣다가 의견 있으신 분들은 문자나 유튜브 댓글 남겨주시기 바랍니다. 문자는 #0945, 긴 문자 100원, 짧은 문자 50원이 부과됩니다. 저희가 매달 월드컵과 관련해서 사안별로 전문가들을 다양하게 모시고 있죠. 오늘 함께 이야기 나눌 분들을 소개하겠습니다. 저와 함께 메달 월드컵 킥오프를 꾸려가고 있는 중앙일보 송지훈 축구 전문기자부터 인사 나누겠습니다. 잘 지내셨어요? ◇ 송지훈 중앙일보 기자 (이하 송지훈) : 잘 못 지냈죠.

사실은. 그러니까 지금 우리가 월드컵 개막 기준으로 62일 남았고. 정말 얼마 남지 않은 시간이에요. 지금은 뭔가 막 바꾸고, 고치고 이래야 될 때가 아니라 지금까지 쌓아 놓은 거 잘 정리하고 그 안에서 다져가야 되는 시점인데 우리가 지금 그렇게 할 수 있는 상황이 아닌 게 너무 안타깝고요. 그래서 오늘 되게 무거운 주제 가지고 많이 이야기 나눌 것 같아서 저도 좀 비장한 마음으로 왔습니다. ■ 이광용 : 그래서 저희가 축구계 최고의 쓴소리 전문가. 이렇게 소개를. 이게 지금 소개를 할 직함이 너무 많아요. 쓴소리 전문가이자, 축구 해설위원이자, 얼마 전에 발표됐죠? K-리그 성장위원회 위원장이라는 한국 축구의 중책을 맡은 월드컵 킥오프의 탄생을 함께 한 월드컵 킥오프의 아빠. 박문성 해설위원 모셨습니다. 오랜만입니다. ◆ 박문성 축구해설위원 (이하 박문성) : 네. 안녕하세요. 박문성입니다. ■ 이광용 : 저희 그때 12월 3일에 딱 한 번 특집으로 한다고 하고 모였다가 이게 3월부터 정규가 됐거든요? 아, 2월부터죠. 알고는 계셨습니까? ◆ 박문성 : 그럼요. 역시 제가 누가 테이프를 끊느냐가 중요하구나. 출발을 한 사람이 이렇게 무게감이 있고 능력이 있다 보니까 이게 정규 방송이 되는구나. 역시라는 생각을 했습니다. ■ 이광용 : 네. 알겠습니다. 오늘 그런 대찬 마음으로 계속해서 방송에 함께해 주시면 감사하겠습니다. 월드컵 킥오프가 이제 월드컵 관련 다양한 이슈들을 모아 모아 한 달에 한 번 차근차근 짚고 있습니다. 일종의 월간지 같은 그런 느낌으로 여러분께 여러 가지 재밌는 이야기를 제공하고 있는데요. 아무래도 지난 3월 28일 밤 그리고 4월 1일 새벽에 있었던 코트디부아르와 오스트리아와 치렀던 우리 국가대표팀의 평가전 두 경기 얘기를 해야겠습니다. 결과 송지훈 기자가 먼저 정리해 주시죠. ◇ 송지훈 : 네. 우리가 5월 중순쯤에 아마 이제 북중미 월드컵 최종 엔트리를 확정을 하게 될 텐데요. 그전에 치르는 마지막 A매치 평가전이기도 했고요. 그리고 또 우리가 북중미 월드컵 본선에 나가게 되면 만나게 될 그 나라들을 감안한 모의고사 성격의 그런 경기였기도 했어서 여러 가지로 우리에게 의미가 있는 그런 두 경기였다는 생각이 들고요. 결과는 모두 알고 계시겠지만, 불만족스러웠습니다. 그 아프리카의 강호 코트디브아를 만나서 0 대 4로 크게 졌고요. 그리고 유럽의 오스트리아를 만나서 0 대 1로 두 경기에서 우리가 한 골도 넣지 못하고 패배를 했습니다. ■ 이광용 : 제가 뭐 중계석에서 그 경기 실시간으로 중계를 하면서 봤는데요. 초반에 좀 괜찮았던 시간 코트디부아르전 한 22분 정도. 그리고 오스트리아전도 전반전은 나쁘지 않았다라는 그런 느낌을 받으면서 중계를 했습니다. 결과적으로 사실 스포츠에서 가장 중요한 게 또 결과이기도 하고 그 경기들을 통해서 드러난 문제점이 워낙 많았습니다. 박문성 위원은 그 이후에 리뷰 등을 통해서 비판을 많이 하셨는데 어떤 점이 가장 문제라고 보셨습니까? ◆ 박문성 : 저는 일단 이번 평가전은 두 가지의 관점으로 좀 얘기하고 싶어요. 먼저는 사실 평가전은 평가전이에요. 우리가 이제 과정이라고 하는 것들을 좀 보려고 하는 거니까. 잘하는 건 뭐고, 못하는 건 뭔지 지켜보는 거니까 일단 평가전이라고 하는 거의 의미를 너무 벗어나면 안 된다라고 하는 게 첫 번째고요. 두 번째는 그런데 이제 문제는 이게 마지막 평가전이라는 거예요. 그러니까 평가전에 중간에 있었으면, 그래 우리가 다양한 걸 좀 수정하거나 고민해 보거나 이럴 수 있겠는데 월드컵이 두 달밖에 남지 않은 상태에서 이번 평가전이 끝났기 때문에 우리가 최종 엔트리를 한 5월 중순 정도에 발표하기로 되어 있습니다. 최종 엔트리 월드컵에 나갈 선수들 26명 발표 전까지는 평가전이 없습니다. 그러면 더 이상 우리가 뭔가 수정하거나 손볼 수 있는 경기가 없다는 얘기죠. 그런 점에서는 어느 정도 우리가 이렇게 월드컵에서 싸우겠구나, 이런 걸 갖고 하겠구나라고 하는 게 조금 더 완성된 형태로 보였으면 좋지 않았을까 했는데. 이번에도 예를 들면 그게 저는 뒤에서도 얘기하겠지만 포백이냐 쓰리백이냐 그 자체가 그렇게 중요하다고 생각하지 않아요. 어떤 걸 선택하더라도 조금 더 완성된 형태로 자신감을 갖고 좀 갔으면 어땠을까 싶은데요. 마지막까지 이거야? 저거야? 코트디부아르 경기와 오스트리아 경기가 사실 같은 백쓰리였지만 구조는 좀 달랐습니다. 어떻게 하려고 하는 거지 이런 게 좀 남았다는 점에서 좀 아쉽습니다. ■ 이광용 : 사실 이제 우리가 수능이라는 시험이 대한민국을 대표하는 시험인데. 왜 6모, 9모 이렇게 갈수록 중요해지잖아요? 그러니까 이번 평가전은 9월 모의고사였단 말이에요. 근데 과목 자체는 시험 과목 자체는 괜찮았어요. 왜냐하면 남아공을 상대할 때를 대비한 코트디부아르 그리고 결과적으로 체코가 올라왔기 때문에 오스트리아가 딱 떨어지는 상대였다는 생각이 들어서 그래서 사실 좀 더 아쉬움이 있거든요. ◆ 박문성 : 네. 이제 그동안 사실 경기가 좀 지났잖아요? 끝난 지가 좀 돼서. 많은 분들이 그거에 대해서 이야기도 하셨고, 화도 좀 내셨고 그랬을텐데. 근데 약간의 긍정을 좀 담아보자면 저는 이 두 경기가 오히려 그 약이 된 것 같습니다. 어떤 거냐면 이제는 복잡한 전술을 쓰거나 선택할 수 있는 시간이 없습니다. 사실 백쓰리라고 하는 게 굉장히 좀 어려워요. 그러니까 옛날 백쓰리는 좀 간단하죠. 근데 요즘 백쓰리는 굉장히 변동성이 강합니다. 어떻게 움직이냐, 윙백이 어떻게 하냐 이거에 따라서. 아마 이랬을 것 같아요. 아, 좀 복잡한 거 빼고 실리적으로 가야 되겠다. 그래서 저는 이거 보면서 어떤 느낌을 받았냐면요. 우리 이번에 북중미 월드컵에서는 5명이 수비를 하는 굉장히 강한 수비 이후에 손흥민, 오현규, 이강인, 이재성을 중심으로 한 카운터를 때리겠구나. 저는 그러면 경기 내용은 조금 옛날스러울지 모르겠지만 저는 결과를 오히려 낼 수도 있다고 생각해요. 그래서 이게 그렇게 수렴됐으면 좋겠는데 그래서 이렇게 된다면 저는 결과적으로는 조금 괜찮을 수도 있지 않을까라는 생각도 하기도 합니다. ■ 이광용 : 사실은 저는 경기를 중계하고 그 이전부터 경기 끝난 이후에 평가 모든 이슈를 쓰리백이냐, 포백이냐 이 문제가 다 빨아들이고 있다라는 안타까움도 사실 있긴 있거든요. ◇ 송지훈 : 앞에서 박문성 위원이 말씀을 하셨는데요. 사실 이게 쓰리백이냐, 포백이냐가 아주 중요한 건 아니에요. 경기 중에 뭐 쓰리백, 포백이 그대로 유지되는 그런 상황이 얼마나 나오겠습니까? 계속 정말 생물처럼 변동을 하는 게 포메이션이고 전술인 건데. 사실 우리가 쓰리백을 쓴다, 포백을 쓴다고 얘기할 때 진짜 중요한 건 왜거든요? ◇ 송지훈 : 왜 우리가 그 포메이션, 그 전술을 가져가느냐인데요. 홍명보 감독은 사실은 우리가 월드컵 본선에서 만날 그런 상대들이 우리가 정말 쉽게 이길 수 있는 팀이 아무것도 없다라고 보고 좀 더 수비를 안정적으로 하고 그리고 나서 이제 공격의 활로를 찾겠다라는 그 목적을 가지고 그러면 우리는 쓰리백이 정답이야라고 판단을 내린 거고요. 그 판단에 따라서 지금 계속 A매치 평가전을 하고 있고, 이번 3월 A매치 평가전까지 한 겁니다. 이 두 번의 최근의 평가전 자체가 마지막 평가전이니까 결과를 놓고 본다면 그동안 홍 감독이 의도했던 그 전술 내지는 추구하는 바에 정말 맞는 결과냐 이게. 과정이나 결과 모두가 그래 이 정도면 우리가 이거 갖고 본선 가도 되겠다라는 합격점이 스스로 나왔을까에 대한 의구심을 대표팀도 갖게 되고, 경기를 본 우리 입장에서도 갖게 되는 그런 상황이었기 때문에 이게 좀 문제가 되는 것 같고요. 이게 참, 이거 언급하기가 참 이렇게 자존심이 상하긴 한데요. 일본이 우리랑 정말 비슷하게 쓰리백을 가지고 이제 연말을 하고 있는 일본이 이 쓰리백을 어떻게 써야 되는지를 너무 잘 보여줬기 때문에 그 점에서 좀 더 마음이 상하기도 했던 것 같아. ■ 이광용 : 일본은 카타르 월드컵 본선 때부터 월드컵 우승국 지금 소위 도장 깨기 쇼를 하고 있는데 ◆ 박문성 : 최근 유럽 상대로 8경기를 했는데요. 7승 1무입니다. ■ 이광용 : 특히 그 가운데는 월드컵 본선 때 스페인 독일이 있고요. 또 얼마 전에 브라질이 있었고. 가장 최근엔 잉글랜드까지. ■ 이광용 : 부럽고 질투 나고 화가 나죠. ◆ 박문성 : 근데 그거 있어요. 일본은요. 그렇게 잘해도 월드컵 가면 그 토너먼트 가면 떨어져요. ■ 이광용 : 희망 회로를 오늘 이상한 방향으로 자꾸 돌리시는 것 같은데 ■ 이광용 : 사실은 송지훈 기자가 잠깐 언급했습니다만. 이게 맞아라는 어떤 의구심이 팀 내부에서도 있다라는 게 언뜻 선수들의 인터뷰 믹스존에서 나오는 얘기들에서도 살짝 드러났다는 부분이 좀 저는 걱정스럽더라고요. ◆ 박문성 : 맞아요. 그 되게 중요한 부분을 말씀해 주신 것 같아요. 그러니까 포메이션이라고 하는 것은 선수들의 특징이나 구성에 따라 달라질 수 있잖아요? 상대에 따라 달라질 수 있는 거고





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북중미 월드컵 국가대표팀 평가전 3백 4백 전술 손흥민 일본 축구

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