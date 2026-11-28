김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 초순께 중국에서 정상회담을 가질 것으로 전망된다. 신압록강대교 통행 등 사전 준비 완료와 함께 트럼프 미 대통령의 북미 회담 의욕적 태세와 맞물려 대미 외교 전략 논의가 주목받고 있다.

도쿄 특파원 보도에 따르면 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 초순께 중국 현지에서 정상회담을 진행할 가능성이 크게 부각되고 있습니다. 일본 교도통신은 29일 이 같은 소문을 전하며, 북한과 중국을 연결하는 중국 단둥 지역의 철로 주변에서 최근 공사용 가림막이 설치된 사실을 확인했습니다.

이 시설은 불과 며칠 전인 27일 오전까지만 해도 존재하지 않았던 것으로 확인되어, 정상을 위한 사전 준비 작업이나 특별 경로 확보 등을 위한 조치로 해석되고 있습니다. 이러한 물리적 변화는 두 정상의 만남이 imminent하다는 신호로 받아들여지고 있으며, 국제사회의 이목이 집중되고 있습니다. 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담 재개를 위해 적극적이고 의욕적인 입장을 보이고 있는 시점에서, 북중 정상 간 회담의 성격과 결과는 대미 외교 전략 수립에 핵심 변수로 작용할 것으로 예상됩니다.

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북중 정상회담 개최 가능성 부각

특히 차기 달 14일부터 15일까지 미국 플로리다주에서 개최되는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 재회할 가능성도 점쳐지고 있습니다. 앞서 이달 19일 선전에서 열린 APEC 관련 회담을 통해 사상 처음으로 미중러 삼자 정상회담이 진행된 바 있으며, 이때 한반도 문제가 주요 의제로 상론된 것으로 알려졌습니다. 이러한 맥락에서 볼 때, 북중 양국은 당시 논의된 내용을 바탕으로 향후 북미 간 협상 방향성이나 대미 전략에 대해 심도 있는 전략적 대화를 나눌 것으로 보입니다. 이번 회담의 배경에는 김 위원장의 최근 중국 방문 행보도 자리하고 있습니다.

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김 위원장은 지난달 24일 새로 개통된 신압록강대교를 이용해 중국 단둥을 전격 방문하여 왕후닝 전인민정치협상회의 주석 등 핵심 인사들과 면담하고 신속히 귀국한 바 있습니다. 이에 대해 한국 국가정보원은 연합뉴스의 질의에 여러 동향을 주시하고 있다며 신중한 입장을 밝혔습니다. 또한 청와대는 시 주석이 한중 정상회담 시 김 위원장 방중 가능성을 언급했다는 보도와 관련해 구체적인 언급은 없었음을 부정하면서도, 북중 관계의 동향을 예의주시하겠다는 입장을 재확인했습니다. 이로써 한반도 정세 및 동북아 안보 구도의 변화에 대한 각국의 긴장감이 고조되고 있는 상황입니다.