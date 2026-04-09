북중 외교 수장 평양 회동, 우호조약 65주년 기념하며 관계 강화

도널드 트럼프 전 미국 대통령의 중국 방문을 앞두고 북한과 중국의 외교 수장들이 평양에서 만나 북중우호조약 65주년을 기념하고 양국 관계 강화를 재확인했다. 유사시 자동 개입 조항을 포함한 조약의 중요성을 강조하며, 북한은 하나의 중국 원칙 지지 및 중국의 글로벌 이니셔티브에 동의를 표명했다.

9일 평양 국제 공항에 도착한 왕이 중국 외교부장을 최선희 북한 외무상이 맞이하는 모습이 포착되었다. AFP=연합뉴스 보도에 따르면, 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 중국 방문을 앞두고 북한과 중국의 외교 수장들이 회동하여 양국 관계의 굳건함을 재확인했다. 특히, 유사시 자동 개입 조항을 포함한 ‘ 중조우호협력호조조약 ( 북중우호조약 )’ 체결 65주년을 기념하며, 양국 간의 밀착된 관계를 강조했다.\왕이 중국 외교부장은 평양 금수산영빈관에서 최선희 북한 외무상과의 회담에서 지난 1년간의 중북 교류가 눈부셨으며, 피로 맺어진 양국 간의 전통적 우의가 영원히 지속될 것이라고 강조했다. 그는 또한 올해가 북중우호협력호조조약 체결 65주년임을 언급하며, 성공적인 기념 행사 개최를 위해 북한과의 협력을 다짐했다.

이 조약은 1961년 7월 11일 베이징에서 김일성 북한 주석과 저우언라이 중국 총리에 의해 체결되었으며, 2조에는 일방의 무력 침공 시 상대방이 군사적 및 기타 원조를 제공해야 한다는 자동 참전 조항이 포함되어 있다. 이는 중국이 체결한 유일한 동맹 조약으로, 20년마다 자동 갱신되며 2021년에 자동 연장되었다. 왕 부장은 고위급 교류 강화, 대화와 실질적 협력 증진, 문화 교류 심화, 상호 이해 증진, 그리고 양국 경제사회 발전에 기여하겠다는 의지를 밝혔다.\최선희 외무상은 중국의 핵심 현안에 대한 적극적인 지지를 표명하며, 북중우호조약 체결 65주년 기념 행사를 성공적으로 개최하고 양국 관계를 새로운 차원으로 발전시키겠다고 다짐했다. 그는 또한 북한이 ‘하나의 중국’ 원칙을 완전히 지지하며, 시진핑 국가주석이 제시한 인류운명공동체 이념과 4대 글로벌 이니셔티브에 전적으로 동의한다는 입장을 밝혔다. 신화통신에 따르면, 양측은 최근의 국제 및 지역 현안에 대해 심도 있는 의견을 교환했으며, 베네수엘라와 이란 문제 등 다양한 의제가 논의되었을 것으로 추정된다. 왕이 부장의 북한 방문은 전례 없는 환대 속에 이루어졌다. 중국 소셜미디어에 공개된 영상에서는 최선희 외무상이 직접 공항에서 왕 부장을 영접하고, 레드카펫과 의장대, 그리고 대규모 군중이 환영하는 모습이 담겼다. 왕 부장은 의전용 토요타 SUV를 타고 영빈관으로 이동했다. 세종연구소 정성장 부소장은 이번 방문이 중국과의 경제 협력을 확대하고, 향후 중국 관광객의 북한 방문을 유치하기 위한 전략의 일환으로 분석했다





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