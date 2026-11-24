다카이치 사나에 일본 총리가 북·일 국교정상화 조건으로 납치 문제 해결을 제안했으나, 북한이 위안부 문제 불거짐을 이유로 이를 거부한 것으로 전해졌다.

일본의 다카이치 사나에 총리가 북한과의 국교정상화 과정에서 일본인 납치 문제 해결을 제안했지만, 북한이 이를 거부한 것으로 확인됐다. 이는 북·일 간 오랜 갈등의 핵심 쟁점인 납치 문제가 외교적 타협의 열쇠가 되면서도 여전히 해결되지 않은 상태를 보여준다. 일본 측의 제안이 실패로 끝난 배경에는 북한이 제기한 위안부 문제 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.

북일 접촉과 납치 문제 양보 제안의 내용

아시안게임 기간 중 일본 정보 당국자가 북한 대표단과 접촉한 정황이 포착되었다. 이본 도쿄에서 열린 집회 연설 직후인 지난 8일 이후인 24일, 지지통신은 당시 일본의 정보 당국자가 북한 대표단 일원인 북한 정보기관 당국자와 만난 사실을 보도했다. 이 만남은 단순한 접견이 아닌, 핵심 쟁점에 대한 외교적 제안이 오간 자리였다.

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일본 측은 이 자리에서 명확한 조건부 제안을 내놨다. 북한이 일본인 납치 피해자 문제에서 양보 의사를 보이며 북·일 국교정상화를 실현할 경우, 이는 북한에게도 이익이 된다는 입장이다. 즉, 납치 문제 해결을 외교 관계 정상화의 전제 조건으로 삼아 북한에 경제적·정치적 혜택을 약속하며 대화를 유도한 것이다.

북한의 거절과 위안부 문제 부각

그러나 북한의 반응은 냉담했다. 북한 대표단은 자리의 선을 명확히 하며 즉각적인 논의를 거부하고 자리를 떠났다. 북한은 일제강점기 일본군 위안부 문제가 아직 해결되지 않았다고 지적하며, 납치 문제와 같은 사안은 논의할 수 없다는 입장을 고수했다. 이는 일본이 과거사 청산 문제를 먼저 해결할 것을 요구하는 것과 대칭적인 반응이다.

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이러한 접촉 내용과 북한의 거절 이유는 다카이치 사나에 일본 정부 관계자의 발언을 인용한 한국 소식통을 통해 지지통신에 전달됐다. 북한이 위안부 문제를 꺼내며 납치 문제 논의를 외면한 것은, 일본이 과거사 문제를 무시하고 현재 사안만 제기한다고 판단했기 때문으로 해석된다.

과거 사건의 역사적 맥락과 일본의 입장

북한과 일본은 1970년대와 1980년대 북한 공작원들이 일본인들을 비밀리에 납치했던 사건을 놓고长期的인 갈등을 빚어왔다. 특히 1970년대 초 13세였던 요코타 메구미의 납치 사건은 양국 관계에서 지울 수 없는傷疤이다. 2002년 평양에서 열린 북·일 정상회담 당시 김정일 북한 국방위원장은 납치 사실을 공식 인정하고 사과하며 5명의 납치 피해자를 일본으로 돌려보냈다.

하지만 일본 정부는 여전히 해결되지 않은 문제가 있다고 주장한다. 현재 일본 정부에 따르면 귀국하지 못한 납치 피해자가 12명 더 있다는 것이다. 이들은 생사 여부가 확인되지 않았거나 북측의 주장과는 달리 생존해 있을 가능성이 있다고 일본은 보고 있다. 일본 정부는 이러한 납치 문제가 단순한 인도적 차원을 넘어 국가 주권 침해 사안이라고 강조한다.

다카이치 총리의 외교적 시도와 향후 전망

다카이치 사나에 총리는 올해 외교청서에서도 납치 문제 해결의 시급성을 reiterated했다. 그는 납치 피해자와 가족들이 고령화되는 상황에서 인명과 직결된 문제를 하루빨리 해결해야 한다고 명시했다. 이는 인도적 문제이자 국가 주권 침해 사안으로, 모든 납치 피해자의 빠른 귀국을 실현해야 한다는 방침이다.

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다카이치 총리는 지난 8일 도쿄에서 열린 국민대집회에서도 강력한 의지를 표명했다. 그는 임기 내에 납치 문제에 돌파구를 마련해 해결하겠다는 결의가 변함없다고 밝혔다. 또한 가족들이 사랑하는 가족을 품에 안는 그날까지 자신의 사명은 끝나지 않을 것이라며, 김정은 북한 국무위원장과 솔직하게 대화하고 싶다고 강조했다.

반면 북한의 입장은 변함이 없다. 북한은 8명의 납치 피해자가 이미 사망했고, 일본이 주장하는 나머지 4명은 북한에 입국한 적조차 없으므로 문제는 이미 종결됐다고 주장한다. 일본 정부의 요구와 북한의 주장은 완전히 상충되며, 위안부 문제 등 과거사 쟁점이 부각되면서 양측의 대화가 난항을 겪고 있다.