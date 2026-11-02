북유럽 슈퍼마켓 냉동고 해킹, 식품 유통 마비

스웨덴, 벨기에 등 유럽 다수 슈퍼마켓 냉장 시스템 해킹으로 식품 폐기 및 공급망 차질이 빚어졌다. EU는 이를 식량 안보 위협으로 간주하며 사이버 보안 강화에 나섰다.

2일(현지시간) 스웨덴 남부 셰보에 위치한 ICA 슈퍼마켓의 식품들이 냉장 시스템에 대한 사이버 공격 이후 폐기되는 장면이 포착됐다. 이는 유럽 전역으로 확산된 대규모 냉동·냉장 시설 해킹 사건의 한 부분으로, 식료품 유통망에 심각한 차질을 초래하고 있다.

냉장고 온도 상승으로 식품 폐기 확대

ICA는 스웨덴 식료품 시장에서 점유율 3분의 1을 차지하는 주요 업체로, 페이스북을 통해 냉동고 온도가 섭씨 50도까지 상승했다고 밝히며 해킹 가능성을 제기했다. 이에 따라 매장의 식품들은 즉시 폐기 처분되었으며, 이로 인해 소비자들과 업계 모두에 혼란이 가중되었다.

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프랑스에서 지난달 중순 여러 업체의 슈퍼마켓 냉장고 온도를 50도로 올리는 사이버 공격이 벌어져 약 700개의 점포가 피해를 본 지 보름여 만에 유사한 사례가 서유럽과 북유럽 곳곳으로 확산된 것이다. 이케아 역시 스웨덴 셰보 지역의 매장에서 냉장 제어 시스템을 겨냥한 사이버 공격의 영향을 받자 예방적 차원에서 일부 식품을 폐기할 예정이라고 밝혔다.

벨기에와 아일랜드 등 유럽 전역 피해 확산

벨기에 슈퍼마켓 체인 델레이즈(Delhaize)는 1일 밤부터 2일 새벽 사이 벨기에 전역의 약 40개 매장과 이웃 룩셈부르크 일부 매장에서 냉장 시스템을 노린 IT 문제가 발생해 냉장고와 냉동고의 온도가 급격히 치솟았다고 밝혔다. 까르푸 벨기에도 벨기에 전역의 매장 700여개 가운데 15개 매장에서 유사한 현상이 발생했다고 확인했다.

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벨기에 프랑스어권 언론 RTL 인포에 따르면, 상당수 매장 관리자들이 2일 새벽 4시께 델레이즈로부터 냉장 설비의 온도가 상승하고 있다는 경고를 전달받았다. 이들 매장의 냉장고와 냉동고의 온도는 15도까지 상승한 것으로 보고되어, 신선식품의 품질 저하와 폐기가 불가피해졌다. 로이터통신은 회사 측이 현재 사고 경위를 조사 중이며, 이 회사는 지난달에도 사이버 보안 사고로 일부 물류망에 차질이 빚어진 바 있다고 전했다.

아일랜드에서도 13곳의 슈퍼마켓에서 비슷한 일이 일어났다고 현지 RTE 방송은 보도했다. 이러한 광범위한 피해는 단순한 기술 고장이 아니라, 냉동·냉장 시스템을 원격으로 조작하여 성에 제거 모드로 전환하고 내부 온도를 높이는 조직적인 사이버 공격에 기인한 것으로 파악되었다.

EU 차원의 공식 조사 및 식량 안보 우려

벨기에 검찰은 이번 사건에 대한 형사 조사에 착수했다고 발표했다. 또한 스웨덴 국가 사이버 보안센터도 스웨덴 전역의 식료품 업체의 냉동·냉장 설비와 관련된 일련의 사건을 조사 중이라고 밝혔다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 회원국에서 발생한 잇따른 해킹 사태에 대해 이번 사건은 디지털 위협이 시민들의 일상생활에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지를 잘 보여준다고 평가했다.

크리스토프 한센 EU 농업·식량 담당 집행위원은 유럽 전역의 슈퍼마켓을 겨냥한 냉장·냉동 시설 관련 사이버 공격은 EU의 식량 공급을 방해하고 이에 대한 소비자들의 신뢰를 훼손하려는 의도적인 시도라고 규정했다. 그는 현시점에서 식량 안보가 위협받는 상황은 아니지만, 이로 인한 식품 폐기와 기업들이 받는 타격은 실질적인 문제라고 우려했다.

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해커들은 냉동·냉장 설비의 증발기를 생애 제거 모드로 바꿨다고 벨기에 냉동·냉장 설비 기업인 사브코벨의 스테판 몰란스 최고경영자(CEO)가 현지 벨가 통신에 설명했다. EU 집행위원회는 이에 따라 EU 전역에서 사이버 보안을 강화해야 한다고 강조했다. 한편, 이번 해킹 사태의 배후를 자처한 단체나 개인은 아직 나오지 않은 상태다.

댄포스는 지난달 프랑스를 비롯한 유럽 슈퍼마켓의 냉동고 해킹 사건에 자사의 냉동 제어 시스템이 연루되었다면서 지난 3주간 고객들과 긴밀히 소통해 왔다고 밝혔다. 이 엔지니어링업체는 고객들이 현재 상황에 잘 대처할 수 있도록 계속해서 지원하고 있다고 로이터에 전했다.