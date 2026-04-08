북, 이재명 대통령의 유감 표명 평가 절하… 대화 시도 차단 의도

북한이 이재명 대통령의 무인기 침투 유감 표명에 대한 한국 내 해석을 '멍청한 바보들의 희망 섞인 해몽'으로 일축하며 대화 시도를 차단하려는 의도를 드러냈다. 김정은 국무위원장의 긍정적 평가가 있었다는 한국 측의 분석에 대해 반박하며, 대북 강경 노선을 재확인했다. 외무성 제1부상 장금철은 김여정 부장의 담화를 인용하며 한국을 비난하고, 대남 업무를 외교 업무로 재편하는 움직임을 보였다.

2019년 6월 판문점에서 열린 북·미정상회담의 북측 수행원의 모습 중 가장 오른쪽에 서 있는 남성은 장금철 당시 통일전선부 장이다. 청와대사진기자단에 따르면, 북한이 이재명 대통령의 무인기 침투 사건에 대한 유감 표명에 대해 김정은 북한 국무위원장이 긍정적으로 평가했다는 한국 내 해석을 '멍청한 바보들의 희망 섞인 해몽'이라고 일축했다. 이는 무인기 유감 표명을 계기로 대화 국면을 모색하려는 남측의 시도를 차단하려는 의도로 풀이된다. 장금철 외무성 제1부상 겸 10국 국장은 지난 7일 밤 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 김여정 노동당 중앙위원회 부장이 지난 6일 발표한 담화에 대해 한국 측이 '이례적인 우호 반응', '정상들 사이의 신속한 호상(상호) 의사 재확인'으로 받아들이며 대화 재개 가능성을 염두에 둔 해석을 내놓은 것에 대해 강하게 비판했다. 그는 '개꿈 같은 소리'라고 표현하며, '세인을 놀래우는 멍청한 바보들의 희망 섞인 해몽'으로 기록될 것이라고 덧붙였다.

장 제1부상은 담화의 핵심 메시지가 명확한 경고였다고 강조했다. 그가 해석한 김 부장의 담화 속뜻은 '너희가 안전하게 살려면 이렇게 솔직하게 자기 죄를 인정할 줄도 알아야 한다. 뻔뻔스러운 것들 무리 속에 그래도 괜찮게 솔직한 인간도 있었는데? 안전하게 살려면 재발을 막아라'는 것이었다고 밝혔다. 특히, 장 제1부상은 지난달 30일 유엔 인권이사회의 북한인권결의안에 한국이 공동제안국으로 참여한 것을 두고 김 부장이 '한국을 동네 개들이 지어대니 무작정 따라 짖는 비루먹은 개들'이라고 비난했다고 전했다. 장 제1부상은 마지막으로 '가장 적대적인 적수국가인 한국의 정체성은 당국자가 무슨 말과 행동을 하든 결단코 변할 수 없다'는 강경한 입장을 밝혔다. 이번 담화는 이 대통령의 무인기 관련 유감 표명을 빌미로 남북 대화 재개 가능성을 타진하려는 남측의 시도를 원천 봉쇄하려는 의도가 명확하게 드러난다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 이번 담화가 '한국 정부의 해석을 공개적으로 조롱함으로써 남북 대화 재개 가능성을 차단하려는 것'이라고 분석하며, '한국의 대북인권결의안 참여라는 이중적 행동을 (고리로) 대화 차단의 논리를 강화했다'고 평가했다. 이번 담화를 통해 노동당 산하 10국(옛 통일전선부)이 내각 산하의 외무성에 편입되었다는 사실이 공식적으로 확인되었다. 이는 북한이 적대적 두 국가 노선에 따라 대남 업무를 외교 업무의 일환으로 재편하고 있음을 시사한다. 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 '외무성 10국이 대남 사업을 총괄하며 장금철이 총책임자임이 확인된 것'이라고 분석했다. 앞서 이재명 대통령은 지난 7일 오전 국무회의에서 북한 무인기 침투 사건에 대해 유감을 표명했으며, 이에 김여정 부장은 당일 밤 담화를 통해 '우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다'며 '무모한 일체의 도발 행위를 중지해야 한다'고 밝힌 바 있다. 이처럼 북한은 한국 정부의 유감 표명에 대한 긍정적 평가를 '해몽'으로 치부하며 대화 재개 시도를 원천 봉쇄하고, 대남 강경 노선을 더욱 강화하는 모습을 보이고 있다. 이는 최근 한반도 정세의 불확실성을 증폭시키고, 남북 관계 개선의 전망을 더욱 어둡게 만들고 있다. 북한의 이러한 태도는 앞으로의 남북 관계에 심각한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 긴장 완화 및 평화 정착을 위한 노력을 더욱 어렵게 만들 것으로 보인다. 북한의 외교 노선 변화와 이에 따른 남북 관계의 향방에 대한 지속적인 관심과 분석이 필요하다





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