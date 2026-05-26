부헨하우트 건널목, 스쿨버스와 기차 충돌 4명 사망

부헨하우트 근처 철도 건널목에서 스쿨버스와 기차가 충돌해 사망자 4명, 부상자 다수 발생. 현장 구조·조사를 진행 중.

전날 아침 부헨하우트 인근 철도 건널목 에서 소형 스쿨버스 와 승객열차가 충돌해 4명이 사망하고, 다수의 학생이 부상을 입은 비극이 발생했다. 사고는 부헨하우트 기차역에서 약 1킬로미터 떨어진 지역에서 일어났으며, 건널목에 설치된 신호등이 붉은 신호를 보였음에도 불구하고 버스가 진입한 것으로 보인다.

현지 VRT 방송의 영상에 따르면 건널목 차단기는 이미 내려가 있었고, 기차는 서행 중이었으나 기관사는 위험을 인지하고 급제동을 시도했지만 충돌을 막지 못했다. 화요일 아침 8시경, 사고는 부헨하우트의 툴레르 항구에서 약 25킬로미터 북서쪽에 있는 건널목에서 발생했다. 벨기에 교통부는 피해자 목록을 공개하며, 사망한 학생들은 특수학교 재학생으로 확인됐다. 40대 버스 운전사와 두 명의 10대 학생, 그리고 동승한 20대 동행자가 사망했다. 현장에서는 구조대원들이 사고 현장을 정리하며, 미완료 장비를 포함해 버스를 견인하고 있다.

남은 학생 다섯 명은 중상을 입어 인근 병원으로 이송돼 치료 중이다. 같은 열차에는 약 100명 정도의 승객이 탑승해 있었지만 부상자는 없었다. 경찰과 교통 당국은 정밀 조사를 진행 중이며, 초기 조사에 따르면 다중 교차로의 복잡한 신호 체계가 사고와 관련이 있다는 가능성이 제기되고 있다. 로이터 통신은 벨기에가 도시와 마을을 철도와 전차 노선이 밀집하게 연결한 구조 때문에 건널목 사고가 빈번히 발생하고 있다고 보도했다.

인프라벨(철도 시설 운영사)이 발표한 데이터에 따르면 2021년 이후로 벨기에에서 건널목 사고가 168건이 발생했고, 총 사망자는 36명에 이른다. 2023년에는 건널목 사고로 5명이 사망했으며 이는 2020년 이후 가장 낮은 수치다. 하지만 이번 사건은 학생 살상으로 인해 공공의 충격과 경각심을 다시 일깨웠다. 지방 자치단체는 건널목 안전 조치 강화와 지역 주민 교육 프로그램 마련을 약속했다. 현지 기사에 따르면 사고 직후 버스는 긴급히 견인되었고, 기차는 파손된 상태로 정차했다.

구조팀과 응급의료진이 한데 모여 현장을 조사하고 피해자들을 대피시키는 작업을 이어가고 있다. 현장 소식은 지속적으로 업데이트 될 예정이며, 사고 원인과 방지 대책이 곧 발표될 전망이다





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