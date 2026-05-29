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부정선거론자 모스 탄 교수, 사전투표 현장 방문

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부정선거론자 모스 탄 교수, 사전투표 현장 방문
부정선거모스 탄사전투표
📆5/29/2026 3:45 AM
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6·3 지방선거 직전 입국한 '부정선거 음모론자' 모스 탄 미국 리버티대 교수가 경찰 수사에도 아랑곳하지 않고 사전 투표 현장을 방문했다. 탄 교수는 '중국이 한국의 부정선거에 개입했다', '이재명 대통령이 어릴 적 소년원에 들어갔다'는 등의 음모론으로 논란을 빚어왔다.

이의진 최윤선 기자=6·3 지방선거 직전 입국한 ' 부정선거 음모론자' 모스 탄 미국 리버티대 교수(한국명 단현명)가 경찰 수사에도 아랑곳하지 않고 사전 투표 현장을 방문한 것으로 29일 파악됐다. 미국 트럼프 1기 행정부에서 국무부 국제형사사법대사를 지낸 탄 교수는 '중국이 한국의 부정선거 에 개입했다', ' 이재명 대통령 이 어릴 적 소년원에 들어갔다'는 등의 음모론으로 논란을 빚어왔다.

탄 교수는 대신 이날 오전 경기도 평택시 안중읍 행정복지센터에 차려진 사전투표소를 방문했다. 이 지역은 부정선거를 주장해온 황교안 자유와혁신 경기 평택시을 국회의원 후보가 출마한 곳이다. 탄 교수는 지난해 6월 미국 워싱턴DC에서 열린 기자회견에서 이재명 대통령이 청소년 시절 한 소녀의 살해 사건에 연루돼 소년원에 수감됐고 그로 인해 중·고등학교를 다니지 못했다고 발언했다. 앞서 경찰은 탄 교수가 외국인이고 발언 장소도 미국이라 공소권이 없다는 이유로 지난달 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의에 대해서는 불송치했다.

경찰은 탄 교수가 작년 7월 방한 중 은평구 진관동 은평제일교회를 방문해 이 대통령에 대한 동일한 취지의 발언을 반복한 행위에도 명예훼손 혐의를 적용해 수사해왔다. 지난해 11월 탄 교수의 발언이 허위라고 판단했지만 이후 그의 미국 체류로 조사가 어려워지자 지난 3월 말 수사 정지 처분을 내렸었다. 탄 교수는 이날 오전 경기도 평택시 안중읍 행정복지센터에 차려진 사전투표소를 방문하고 있었다. 이 지역은 부정선거를 주장해온 황교안 자유와혁신 경기 평택시을 국회의원 후보가 출마한 곳이다.

탄 교수는 지난해 6월 미국 워싱턴DC에서 열린 기자회견에서 이재명 대통령이 청소년 시절 한 소녀의 살해 사건에 연루돼 소년원에 수감됐고 그로 인해 중·고등학교를 다니지 못했다고 발언했다. 앞서 경찰은 탄 교수가 외국인이고 발언 장소도 미국이라 공소권이 없다는 이유로 지난달 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의에 대해서는 불송치했다. 경찰은 탄 교수가 작년 7월 방한 중 은평구 진관동 은평제일교회를 방문해 이 대통령에 대한 동일한 취지의 발언을 반복한 행위에도 명예훼손 혐의를 적용해 수사해왔다.

지난해 11월 탄 교수의 발언이 허위라고 판단했지만 이후 그의 미국 체류로 조사가 어려워지자 지난 3월 말 수사 정지 처분을 내렸었다. 탄 교수는 이날 오전 경기도 평택시 안중읍 행정복지센터에 차려진 사전투표소를 방문하고 있었다. 이 지역은 부정선거를 주장해온 황교안 자유와혁신 경기 평택시을 국회의원 후보가 출마한 곳이다

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