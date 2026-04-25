부산시장 선거, 박형준·전재수 후보 다음 주부터 전면 선거전 돌입

국민의힘 박형준 부산시장과 더불어민주당 전재수 의원이 다음 주부터 본격적인 부산시장 선거전에 뛰어듭니다. 6월 3일 투표를 앞두고 남은 기간은 40일이며, 여론조사 결과 접전 양상을 보이고 있습니다.

대진표가 확정되었음에도 불구하고 예비후보 등록 을 망설여왔던 거대 양당의 부산시장 후보들이 다음 주부터 본격적인 선거전에 뛰어들 예정입니다. 국민의힘 박형준 부산시장과 더불어민주당 전재수 의원은 각각 27일과 29일에 지방선거에 공식적으로 출마 의사를 밝힐 계획입니다.

이번 지방선거 투표일은 6월 3일로, 남은 선거 기간이 불과 40일밖에 남지 않았습니다. 박형준 시장은 다음 주 초 부산시선거관리위원회에 예비후보 등록 절차를 완료할 것으로 예상됩니다. 현재까지 알려진 박 시장의 27일 일정은 오전 9시 주간 정책회의와 오전 11시 고립·은둔 가구 발굴·지원 업무협약식 체결입니다. 박 시장 측 관계자는 이러한 일정을 마친 후 예비후보 등록을 진행할 예정이라고 밝혔습니다.

이는 직전 선거인 2022년에 비해 2주나 앞당겨진 시점입니다. 당시 6.1 지방선거에서 박 시장은 5월 12일에 예비후보로 등록했었습니다. 이번에도 5월 출마가 예상되었으나, 여론조사 결과 다소 뒤처지고 있는 상황을 고려하여 선거 캠프 체제로 즉각 전환하는 것이 유리하다고 판단한 것으로 보입니다. 박 시장 측 다른 관계자는 중단 없는 부산 발전을 위해 적극적인 선거 운동에 임하겠다는 의지를 강조했습니다.

선거 캠프 구성은 '용광로 대통합'을 기치로 내걸고 있으며, 경선 과정에서 경쟁했던 주진우 의원을 상임선대위원장으로 임명하고, 당내 계파 구분 없이 지역 국회의원들의 전폭적인 지원을 확보할 계획입니다. 전재수 의원은 박 시장보다 이틀 뒤인 29일에 국회의원직에서 사퇴할 예정입니다. 국회법과 공직선거법에 따라 지방선거 후보자는 의원직을 퇴직해야 하며, 국회 회기 중에는 국회의장이 표결을 통해 이를 결정합니다. 민주당은 광역단체장 후보로 확정된 의원들이 일괄적으로 같은 날 사퇴할 것을 강조해왔습니다.

일각에서는 한동훈 전 국민의힘 대표를 견제하기 위해 북구갑 보궐선거를 내년으로 미루기 위해 사퇴 시점을 늦춰야 한다는 주장도 제기되었지만, 전 의원은 지역구를 장기간 비워두는 것은 예의에 어긋난다고 일관되게 밝혀왔습니다. 전 의원 측 관계자는 29일에 모든 절차가 마무리될 것이라고 예고했습니다. 전 의원의 선거 캠프는 박재호 전 민주당 의원이 주축이 되어 운영될 예정입니다. 박 전 의원은 지역 기반이 탄탄하며, 선거 경험이 풍부하여 선거 캠프를 책임지고, 젊은 세대 등 새로운 인재를 영입하여 '일하는 캠프'를 구축할 계획입니다.

국민의힘과는 달리 지역 국회의원이 부족한 상황을 극복하기 위한 전략입니다. 부산시장 선거 민심은 투표일이 다가올수록 변동성이 커지고 있습니다. 지난달까지만 해도 지지율 격차가 컸지만, 현재는 점차 좁혀지고 있는 추세입니다. KBS부산의 의뢰로 한국리서치가 지난 17일부터 19일까지 실시한 여론조사 결과, 전 의원의 지지율은 40%, 박 시장의 지지율은 34%로 나타났습니다.

이는 이번 선거 여론조사에서 처음으로 오차범위 내 접전 상황을 보여주는 결과입니다. 해당 여론조사는 부산시 거주 만 18세 이상 1000명을 대상으로, 통신3사 제공 무선가상번호를 이용한 전화면접(CATI) 방식으로 진행되었으며, 응답률은 20.5%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집에서 확인할 수 있습니다





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박형준 전재수 부산시장 선거 예비후보 등록 선거 캠프

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