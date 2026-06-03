부산시장 당선인 전재수 변화 선택한 시민 뜻 무겁게 받들겠다

전재수 부산시장 당선인이 4일 시민의 선택에 감사하며 더 열심히 일하겠다고 다짐했다. 부산 발전과 해양수도 완성을 위한 정부 협업 체계 구축, 해양산업벨트 조성, 동서 불균형 해소 등 비전을 제시했다.

부산시장 당선인 전재수 더불어 민주당 후보가 4일 변화를 선택한 부산 시민의 뜻을 무겁게 받들고 더 열심히 일하겠다는 다짐을 밝혔다. 전 당선인 은 이날 연합뉴스와의 인터뷰에서 시민의 선택에 감사하며 부산의 미래를 위해 함께 경쟁한 박형준 국민의힘 후보에게도 고생했다는 말을 전했다.

하지만 낙선자가 더 많아 당선이 마냥 기쁘지만은 않다고 덧붙였다. 자신이 시장으로서 더 열심히 일해 민주당이 시민의 마음을 한 번이라도 더 얻을 수 있도록 최선을 다해 부산을 위해 뛰겠다고 강조했다. 전 당선인은 부산에서 선거를 치르기가 여전히 어렵다는 점을 무겁게 느꼈다고 털어놨다. 민주당 후보들이 많이 낙선했고 부산 18명 국회의원 중 단 한석밖에 없었던 북구에 도전한 하정우 후보도 낙선했다며 모든 것이 자신의 부족 탓이라고 자책했다.

시민 마음을 얻기 위해 더 열심히 일하겠다고 다짐하며 낙선자의 열정과 마음을 모아 부산을 다시 뛰게 만들겠다고 밝혔다. 민주당이 더 사랑받는 당이 되도록 열과 성을 다하겠으며 시민이 원하는 시장이 되고 말보다 성과와 결과로 증명해 보이겠다고 약속했다. 자신이 세 번 떨어진 북구에서 세 번 국회의원에 당선된 경험을 언급하며 시민 한 분 한 분의 마음을 여는 데 굉장한 노력을 많이 했다고 회고했다. 여론조사 결과가 좋게 나오더라도 일희일비하지 않고 시민 한 분이라도 더 만나 전재수의 진심을 보여주려 했다고 말했다.

그 결과 부산 시민이 전재수에게 마음을 열었고 그것이 표심으로 이어졌다고 생각한다고 덧붙였다. 상대 후보가 토론회에서 통일교 금품수수 의혹을 지속해서 문제 제기했지만 검찰과 경찰 수사에 충실히 임했고 혐의 없음 공소권 없음 결과를 받았다며 시민이 상대 후보의 네거티브 공세가 터무니없고 자신의 진정성을 믿어주셨다고 분석했다. 전 당선인은 정부와의 긴밀한 협업 체계를 구축해 부산 발전과 해양수도 완성을 추진하겠다고 밝혔다. 먼저 북극항로 추진본부 신설로 부산시의 해양 기능을 일원화해 해양수산부와 1대1 협업 체계를 구축하겠다고 설명했다.

현재 해수부를 비롯한 6개 부처와 부산시에 분산된 해양 기능의 컨트롤 타워를 구축해 진정한 해양수도를 완성하겠다고 강조했다. 또한 해양비즈니스 해양금융지식 미래형 해양특구 글로벌 수산블루벨트 등 4대 해양산업벨트를 조성해 해운 항만 물류 중심의 산업구조를 고부가가치와 서비스 중심으로 전환하겠다고 말했다. 권역별 미래산업 혁신 클러스터를 지어 동서 불균형 해소와 산업구조 혁신을 동시에 추진할 계획이다. 부산으로 이전한 공공기관이 지역 대학 청년을 채용과 인턴십으로 연계하는 제도도 추진하겠다고 덧붙였다. 이러한 비전을 통해 부산이 다시 한번 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다는 의지를 내비쳤다





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